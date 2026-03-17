UPDATE Ilan Laufer și gemenii săi de 5 ani, loviți de o mașină în timp ce se deplasau cu trotineta prin București

UPDATE:

Fostul ministru a precizat, pentru Gândul, că șoferița nu s-ar fi asigurat.

„Mă simt cât de cât bine. Am traversat pe la trecerea de pietoni cu trotineta. O doamnă se uita în partea cealaltă dacă vine vreo mașină, că voia să traverseze, și nu s-a mai uitat când am coborât pe trecere și a accelerat, practic nu s-a mai uitat. S-a uitat în stânga, a văzut că nu trec mașini, a vrut să treacă și a accelerat… și fix în mine a accelerat”, declarat Laufer.

Fostul ministru s-a ales cu capul spar în urma accidentului. Cei doi gemeni ai săi sunt teferi. Laufer a precizat că a ales să nu meargă la spital. Fostul ministru a precizat și că nu va depune plângere împotriva șoferiței.

„Eram cu copiii, îi duceam la grădiniță. Ei sunt mai bine, dar eu sunt mai rău, că mi-a spart capul, a venit ambulanța, m-a înfășat și m-a curățat de sânge, mi-a dat primul ajutor, a verificat copiii și am refuzat să mă duc la spital”, a declarat fostul ministru pentru sursa citată.

Întrebat dacă șoferița a primit amendă în urma accidentului, Laufer a precizat: „Presupun că da. Eu nu am făcut nicio plângere. Aveam o hemoragie la cap, dar mi s-a oprit”.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Cei trei au fost loviți de un autoturism condus de o femeie, în momentul în care traversau strada pe o trecere de pietoni.

Din fericire, impactul nu a fost grav, iar niciunul dintre cei implicați nu a avut nevoie de transport la spital, scrie stiripesurse.ro

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 08:50, pe strada Mircea Vulcănescu din București. Potrivit informațiilor apărute în presă, Ilan Laufer se deplasa cu trotineta împreună cu cei doi copii ai săi, venind dinspre aceeași stradă.

În momentul în care a ajuns la o trecere de pietoni, o mașină care intra pe strada Mircea Vulcănescu i-ar fi surprins și i-a acroșat.

În urma impactului, copiii au căzut pe carosabil, iar fostul ministru s-a lovit ușor la cap. La fața locului au intervenit echipaje de prim ajutor pentru a evalua starea celor implicați.

Din primele informații, copiii nu au suferit răni grave, iar Ilan Laufer a avut nevoie doar de îngrijiri minore.

Precizările poliției

Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul a fost raportat prin apel la 112, iar polițiștii ajunși la fața locului au confirmat producerea incidentului.

„La data de 17 martie, în jurul orei 08:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2. Din primele verificări a reieșit că în accident au fost implicate un autoturism și o trotinetă electrică”, au transmis autoritățile.

Conform polițiștilor, bărbatul care conducea trotineta electrică, în vârstă de 42 de ani, transporta doi minori.

După evaluarea la fața locului, s-a stabilit că nicio persoană nu a necesitat transportul la spital, iar accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

În aceste condiții, persoanele implicate au fost îndrumate către Biroul Accidente Ușoare pentru continuarea procedurilor legale.

Testele pentru alcool au fost negative

Atât conducătoarea autoturismului, cât și Ilan Laufer au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat zero alcool în aerul expirat.

Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul. Incidentul readuce în atenție riscurile utilizării trotinetelor electrice în trafic, mai ales în zonele aglomerate ale Capitalei, unde astfel de mijloace de transport sunt tot mai frecvent folosite.