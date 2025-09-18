Stratul de ozon se reface, iar gaura ar putea dispărea în câteva decenii

Stratul de ozon protector al Pământului se vindecă, iar gaura ar trebui să dispară complet în următoarele decenii, au declarat oficiali ONU marți, salutând succesul acțiunii internaționale concertate, potrivit France 24.

Un raport recent al Organizației Meteorologice Mondiale a ONU a subliniat că gaura de ozon de deasupra Antarcticii a fost mai mică în 2024 decât în ultimii ani, fiind numită „vești științifice binevenite pentru sănătatea oamenilor și a planetei”.

„Astăzi, stratul de ozon se vindecă”, a declarat șeful Națiunilor Unite, Antonio Guterres, într-un comunicat. „Această realizare ne amintește că atunci când națiunile țin cont de avertismentele științei, progresul este posibil.”

OMM a declarat, la publicarea Buletinului privind stratul de ozon din 2024, că scăderea epuizării stratului de ozon „se datorează parțial factorilor atmosferici naturali care determină fluctuațiile de la an la an”. Specialiștii au subliniat că tendința pozitivă pe termen lung observată „reflectă succesul acțiunii internaționale concertate”.

Buletinul a fost emis pentru a marca Ziua Mondială a Stratului de Ozon și cea de-a 40-a aniversare a Convenției de la Viena, care a recunoscut pentru prima dată epuizarea stratului de ozon stratosferic ca o problemă globală.

Convenția din 1975 a fost urmată de Protocolul de la Montreal, semnat în 1987, care urmărea eliminarea treptată a substanțelor care epuizează stratul de ozon, prezente în principal în refrigerare, aparate de aer condiționat și aerosoli.

Până în prezent, acordul respectiv a dus la eliminarea treptată a peste 99% din producția și consumul de substanțe controlate care epuizează stratul de ozon, a declarat OMM.

„Drept urmare, stratul de ozon este acum pe cale să revină la nivelurile din anii 1980 până la mijlocul acestui secol, reducând semnificativ riscurile de cancer de piele, cataractă și deteriorarea ecosistemului din cauza expunerii excesive la UV”, se arată în raport.

Buletinul a stabilit că adâncimea găurii de ozon, care apare deasupra Antarcticii în fiecare primăvară, a avut un deficit maxim de masă de ozon de 46,1 milioane de tone pe 29 septembrie anul trecut - sub media din perioada 1990-2020.

OMM a evidențiat un debut relativ lent, cu o epuizare întârziată a stratului de ozon observată până în luna septembrie, urmată de o recuperare relativ rapidă după ce s-a atins deficitul maxim.

„Această manifestare persistentă și târzie a fost identificată ca un indiciu robust al recuperării inițiale a găurii de ozon din Antarctica”, se arată în buletinul informativ.

OMM și Programul ONU pentru Mediu co-sponsorizează o evaluare științifică a epuizării stratului de ozon la fiecare patru ani.

Cea mai recentă evaluare din 2022 a indicat că, dacă politicile actuale rămân în vigoare, stratul de ozon ar trebui să revină la valorile din 1980 - înainte de apariția găurii - până în jurul anului 2066 deasupra Antarcticii, până în 2045 deasupra Arcticii și până în 2040 pentru restul lumii.

(sursa: Mediafax)