Ai iPhone? Nu răspunde acestor apeluri. Noua fraudă care face victime

Apple atrage atenția că escrocii folosesc tot mai des apelurile video și linkurile de invitație pentru a se prezenta drept angajați ai băncilor, specialiști în asistență tehnică, reprezentanți ai autorităților sau chiar persoane cunoscute. Prin interacțiunea față în față, atacatorii încearcă să creeze o falsă senzație de siguranță și legitimitate.

Cum acționează escrocii?

Schema începe, de obicei, cu un mesaj prin care victima este informată despre o presupusă activitate suspectă pe contul bancar sau pe card. Ulterior, aceasta este îndemnată să continue conversația prin FaceTime cu un pretins specialist antifraudă, care susține că poate rezolva problema.

În timpul apelului video, infractorii încearcă să convingă utilizatorii să își partajeze ecranul, să intre în aplicația de internet banking sau să furnizeze coduri de securitate. În acest fel, aceștia pot vedea informații confidențiale și pot obține acces la conturi.

O altă variantă a fraudei implică presupuse alerte de securitate. Victimele sunt contactate de persoane care pretind că reprezintă Apple sau Microsoft și sunt informate că dispozitivul lor a fost infectat cu programe malițioase. Sub pretextul unei intervenții tehnice, acestea sunt convinse să instaleze aplicații de acces la distanță sau să modifice setări de securitate, oferind infractorilor control asupra dispozitivelor.

FaceTime este folosit și în fraude în care atacatorii se dau drept reprezentanți ai autorităților. Aceștia pot utiliza imagini, uniforme sau documente false pentru a părea credibili și încearcă să intimideze victimele prin acuzații fictive de fraudă, furt de identitate sau probleme juridice.

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Ce trebuie să știe utilizatorii

Apple precizează că angajații companiei nu vor solicita niciodată prin apeluri nesolicitate parole, coduri de verificare sau date personale sensibile. Compania recomandă utilizatorilor să închidă imediat conversațiile în care li se cer astfel de informații și să raporteze apelurile sau linkurile suspecte.

Specialiștii avertizează că și escrocheriile romantice au evoluat odată cu popularizarea apelurilor video. Infractorii folosesc conversații scurte față în față, uneori cu ajutorul unor înregistrări, filtre sau imagini generate cu inteligență artificială, pentru a crea profiluri false și a solicita ulterior bani sau acces la date personale.

Recomandarea experților este ca utilizatorii să nu ofere niciodată parole, coduri de autentificare sau acces la conturi unor persoane contactate prin apeluri neașteptate. Instituțiile financiare, companiile de tehnologie și autoritățile nu cer plăți urgente prin criptomonede, carduri cadou sau transferuri bancare pentru rezolvarea unor presupuse probleme, potrivit a1.ro.