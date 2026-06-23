Alertă pentru utilizatorii Apple. Mai multe modele iPhone, expuse unei breșe de securitate

Descoperirea a fost făcută de compania de securitate cibernetică Paradigm Shift, care avertizează că breșa ar putea permite accesul neautorizat la dispozitivele afectate.

Modele iPhone afectate

Potrivit specialiștilor, vulnerabilitatea se regăsește la nivelul procesorului și afectează modelele iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max și iPhone SE (generația a doua). Acestea sunt echipate cu procesoarele Apple A12 și A13 Bionic

Vulnerabilitatea se află în procesor

Experții explică faptul că problema se află în BootROM, primul cod executat atunci când dispozitivul este pornit. Spre deosebire de vulnerabilitățile software, care pot fi corectate prin actualizări de sistem, această breșă este integrată direct în hardware-ul telefonului.

Cercetătorii au denumit vulnerabilitatea „usbliter8” și susțin că aceasta exploatează modul în care controlerul USB, integrat în cip, gestionează anumite pachete de date în timpul pornirii. Prin trimiterea unei secvențe speciale de pachete USB de dimensiuni reduse, atacatorii pot manipula dispozitivul astfel încât să acceseze zone de memorie care în mod normal sunt protejate.

Deoarece codul vulnerabil este înscris permanent în procesor în timpul fabricării, problema nu poate fi eliminată complet printr-o actualizare standard de iOS.

Modelele care NU sunt afectate

Potrivit specialiștilor, generațiile mai noi de iPhone nu sunt vulnerabile deoarece Apple a modificat arhitectura hardware a procesoarelor utilizate în dispozitivele lansate ulterior.

În mod surprinzător, nici unele modele mai vechi nu sunt afectate. De exemplu, iPhone X, echipat cu procesorul A11, dispune de un mecanism diferit de gestionare a memoriei USB care împiedică exploatarea vulnerabilității descoperite de specialiști.

Riscuri pentru utilizatori

Deși descoperirea ridică semne de întrebare în rândul experților în securitate, riscul pentru utilizatorii obișnuiți este considerat relativ redus. Exploatarea vulnerabilității necesită acces fizic la dispozitiv și echipamente specializate, ceea ce limitează considerabil posibilitatea unor atacuri la scară largă.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că vulnerabilitățile hardware reprezintă unele dintre cele mai dificile probleme de securitate,deoarece rămân integrate în cipurile dispozitivelor pe întreaga durată de viață a acestora și nu pot fi eliminate prin actualizări software, notază useit.ro.