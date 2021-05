Ce ofera nou ceasurile inteligente si care sunt motivele pentru a le cumpara?

Chiar daca inca de la aparitie ceasurile inteligente au generat controverse, avantajele lor sunt incontestabile. Un ceas inteligent face mai mult decat sa arate timpul, iar in continuare iti vom prezenta cele mai importante avantaje si beneficii oferite de ceasurile inteligente. Daca vrei sa iti cumperi cele mai interesante astfel de ceasuri, vezi produsele smart de la iUni

Un smartwatch nu arata doar ora

Alegand cele mai interesante modele de smartwatch vei obtine de la ceasul tau mai mult decat ora. Scopul ceasului este de a fi cat mai functional si astfel vine cu mai multe informatii utile. Un ceas smart arata foarte bine in combinatie cu numeroase piese vestimentare, insa nu acesta este marele sau avantaj. Deoarece ceasurile au devenit mai putin populare, din cauza telefonului smart, indicarea orei poate fi considerata side quest. Poti vedea oricand cat este ceasul pe telefon. Ceasurile inteligente ofera ceva diferit, incluzand functiile de baza ale ceasului intr-un produs cu alte functii pe care telefoanele nu pot sa le aiba, asa cum sunt masurarea tensiunii, contorizarea caloriilor arse sau masurarea pulsului.

Un ceas inteligent este un partener de drum aflat pe incheietura mainii

Cumpara cele mai moderne ceasuri inteligente din magazinul online iUni si vei avea un prieten de nadejde chiar pe incheietura mainii. Apple Watch spre exemplu vibreaza pentru a-ti spune daca trebuie sa faci la dreapta sau la stanga atunci cand urmaresti instructiunile GPS. Astfel, nu va mai trebui sa te uiti constant in telefon si poti urmari un ghid invizibil care te informeaza pe unde trebuie sa mergi. Tot ce trebuie sa faci este sa te uiti in jurul tau si sa admini pesiajul fara sa stai cu ochii in harta.

Ceasul inteligent te ajuta sa iti gasesti cheile si telefonul

Pierderea telefonului sau pierderea cheilor este foarte frustranta.Avand ceasuri de tip smartwatch poti sa le gasesti mai usor, fara sa mai intarzii rasturnand toata casa. Din fericire un ceas inteligent poate sa te ajute simplu sa gasesti ce ai pierdut. Ai functia gaseste telefon care iti permite sa conectezi ceasul la telefon sau la alte dispozitive compatibile si poti suna prin ceas de fiecare data cand nu gasesti telefonul. In cazul in care vrei sa faci asta si pentru alte astfel de obiecte importante, cum ar fi cheile sau portofelul, exista niste dispozitive compatibile pe care le poti agata la brelocul cheilor sau le poti pune in portofel.

Ceasurile smart sunt adevarate trackere de fitness

Cele mai multe smartwatch-uri pentru android si iOs te ajuta sa la urmarirea activitatii fizice. Astfel, vei tine mai usor pasul cu toate obiectivele tale fitness. Deci daca te gandesti sa iei un astfel de tracker sau un pedometru, le poti inlocui cu ceasu. Ceasul inteligent poate sa numere pasi, poate calcula distanta parcursa, iti va spune cu ce viteza de deplasezi, ce puls ai, cat de bine dormi si chiar poate calcula si alte valori importante.

Unele ceasuri smart sunt dispozitive special concepute pentru fitness, insa cele mai multe dintre ele sunt dispozitive generale, care te ajuta sa faci mai multe lucruri pe ceasul tau, nu doar sa iti urmaresti activitatea fizica. Sunt si modele complet impermeabile, pe care le poti lua cu tine cand inoti astfel incat sa stii cate calorii ai ars, cat timp ti-a luat sa dai o tura de bazin, ce viteza ai avut si cum ti-a fluctuat pulsul, astfel incat sa stii cum sa iti ajustezi antrenamentele pentru a ajunge la obiectivele dorite.