Greșelile AI creează o nouă piață pentru freelancerii care repară erorile

Conform NBC News, „Boom-ul” generativ AI, care părea să amenințe locurile de muncă din domenii precum scrisul, arta și programarea, a deschis de fapt o nouă piață pentru freelanceri.

Designerii, scriitorii și dezvoltatorii sunt acum căutați pentru a corecta erorile și imperfecțiunile conținutului creat de inteligența artificială.

Lisa Carstens, grafician independent din Spania, povestește că mare parte din munca ei constă în refacerea logo-urilor generate de AI: „Unele sunt doar zgâriate, dar altele trebuie desenate complet de la zero. Și uneori durează mai mult decât dacă le-aș fi făcut eu de la început.”

Problema nu este doar la design.

Scriitori precum Kiesha Richardson, din Georgia, spun că o parte consistentă din veniturile sale vine din rescrierea articolelor produse de AI.

„Textele nu sună deloc bine, sunt banale și pline de clișee. Trebuie să refac tot, să fac documentare, dar clienții nu înțeleg cât de multă muncă este”, a explicat ea.

Un raport MIT arată că, deși AI a afectat mai ales joburile externalizate, 95% dintre proiectele-pilot în companii nu au generat rezultate concrete.

Date de la platformele de freelancing precum Upwork, Fiverr și Freelancer confirmă tendința: cererea pentru servicii creative a crescut, în unele cazuri cu peste 250% în ultimele șase luni.