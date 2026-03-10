Prețul carburanților ar putea ajunge la 11 lei/litru dacă petrolul urcă la 150 de dolari. Explicațiile analistului Iancu Guda și scenariile Guvernului

Analiză: De ce nu trebuie să ne panicăm din cauza scumpirii carburanților. Explicațiile lui Iancu Guda și scenariile Guvernului

Creșterea petrolului și impactul asupra prețului la pompă

Creșterea accelerată a prețului petrolului pe piețele internaționale a alimentat temerile privind scumpiri semnificative ale carburanților în România. Analistul economic Iancu Guda susține însă că există o regulă relativ stabilă care arată cum se reflectă evoluția barilului de petrol în prețul de la pompă.

„Pe 5 martie pretul barilului de titei era 77 USD si pretul la pompa cca 7.9 lei / litru … explicam atunci ca, daca pretul barilului de titei ajunge la 100 USD pretul la pompa ar trebui sa fie cam 8,4 lei si tot ce depaseste acest prag este efectul panicii nejustificate .. AM AVUT DREPTATE: media astazi pentru barilul de titei este 97 usd si pretul mediu la pompa cca 8,6 lei. Regula cam aceasta este (si se confirma de +10 ani): un plus de 20 usd al barilului de titei inseamna cca 0,5 lei in plus la pompa.”

Potrivit analistului, reacțiile exagerate ale consumatorilor pot duce la creșteri artificiale de preț.

„Mă bucur că oamenii au înțeles si nu s-a creat panica care să ducă prețul și mai sus … deși “suveraniștii patrioți” exact asta au vrut: să sperie populația și să creeze haos.”

Scenariul petrolului la 150 de dolari

Iancu Guda a explicat și ce s-ar putea întâmpla într-un scenariu extrem, în care petrolul ar ajunge la 150 de dolari pe baril.

„Am revenit astazi la Catalina Porumbel Antena3 CNN pentru a explica de ce nu trebuie sa ne panicam chiar daca barilul ajunge la 150 usd (dublu vs reperul din 5 martie): se dubleaza costul petrolului nerafinat => surplus de cost materie prima cca 2.1 lei => pretul la pompa poate ajunge aproape de 11 lei.”

Analistul subliniază însă că statul ar putea interveni rapid pentru temperarea creșterii.

„NU E PANICA, se poate interveni repede pentru reducerea pretului inapoi la 9 lei … intr-un asemenea scenariu Acciza + TVA vor reprezenta cca 6 lei, statul poate reduce lejer cu 33% ambele componente de taxe (-2 lei / litru la pompa) pentru 3 luni cu impact in veniturile statului -2 miliarde lei (doar 0,1% din PIB).”

Potrivit acestuia, scenariul unui petrol la 150 de dolari rămâne puțin probabil.

„In orice caz, scenariul unui pret de 150 usd barilul de titei este foarte putin probabil. Astazi pretul a scazut de la 122 usd la 88 usd pe fondul ultimelor mesaje Trump si deblocarea navelor din Ormuz.”

În acest context, Guda avertizează că reacțiile emoționale pot genera un fenomen economic cunoscut.

„Deci, nu sunt motive de panica! Nu cresteti consumul speculativ aiurea deoarece panica nu ajuta pe nimeni, ne facem rau singuri si ajungem sa alimentam “self-fulfiling prophecy” (O profeție autoîmplinitoare este un fenomen psihologic și sociologic în care o credință sau o așteptare inițial falsă duce la comportamente care fac ca așteptarea să se adeverească.)”

Guvernul analizează scenarii pentru stabilizarea pieței

În paralel, Guvernul analizează mai multe scenarii pentru a limita impactul scumpirilor asupra economiei și populației.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că în cadrul ședinței de coaliție au fost discutate mai multe variante privind evoluția prețurilor.

„Ştiu că pe oameni îi interesează foarte mult cât plătesc la pompă, nu-i interesează ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz, nu-i interesează cotaţia internaţională a tonei de motorină sau a barilului de petrol, iar din acest punct de vedere, chiar astăzi, în şedinţa de coaliţie, am prezentat mai multe scenarii care sunt analizate în cel mai profund detaliu de Ministerul de Finanţe care o să iasă în foarte scurt timp cu câteva informaţii extrem de clare.”

Posibila redeschidere a rafinăriei Petrotel

Autoritățile analizează și măsuri pentru creșterea producției interne de carburant.

„Între timp, noi continuăm aprovizionarea, am luat în calcul să redeschidem, să reoperaţionalizăm rafinaria Petrotel, care va putea să rafineze până la 20% din petroluri rafinate în România şi automat să ne asigure mai multe produse petroliere în piaţă.”

Ministrul a precizat că se încearcă menținerea unui nivel ridicat al producției interne.

„Am crescut foarte mult importurile de petrol brut, am reuşit să amânăm temporar o revizie tehnică a rafinăriei Petromidia, lucrăm la capacitate maximă şi la Petrobrazi, tocmai pentru a ne asigura că în România avem o stabilitate.”

Măsuri pentru protejarea economiei

Bogdan Ivan a explicat că autoritățile pregătesc și măsuri pentru sectoarele economice cele mai afectate.

„Ceea ce nu putem să controlăm este preţul la nivel mondial. Deja acolo e o zonă de recorduri istorice, cea mai mare creştere săptămânală după 1983.”

Ministrul a subliniat că statul urmărește să evite speculațiile și profitul excesiv.

„Ceea ce mă interesează pe mine în România e ca oamenii să ştie că nu pot să vină pe acest fond companii care să aibă profituri excepţionale bazându-se pe acest context internaţional, şi anume să bage mâna în buzunarul oamenilor.”

În același timp, Guvernul analizează măsuri pentru transportatori și agricultură.

„Lucrăm împreună cu Ministerul Finanţelor, cu toţi colegii din Guvernul României, pentru a găsi metode prin care să îi protejăm pe oameni de aceste creşteri galopate. Vorbim şi despre transportatori, vorbim şi despre agricultură, pentru că începe cultura de primăvară.”

Potrivit ministrului, autoritățile au pregătit mai multe scenarii economice.