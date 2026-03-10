x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Auto Schimbări pentru șoferii adolescenți. Șoselele pe care NU mai au voie să circule tinerii de 16 ani

Schimbări pentru șoferii adolescenți. Șoselele pe care NU mai au voie să circule tinerii de 16 ani

de Redacția Jurnalul    |    10 Mar 2026   •   13:30
Schimbări pentru șoferii adolescenți. Șoselele pe care NU mai au voie să circule tinerii de 16 ani
Sursa foto: Adolescenții pot obține permis auto categoria B1 pentru a circula cu microcaruri.

Ministerul de Interne pregătește un act normativ care va interzice circulația vehiculelor de categoria B1 pe drumurile de mare viteză, cum sunt autostrăzile.

Adolescenții pot obține permis auto categoria B1 pentru a circula cu microcaruri. Aceste mașini mici pot atinge 90 km/oră, iar legea prevede că doar vehiculele care nu pot depăși 50 km/oră nu au voie pe autostrăzi.

Lipsa experienței, principalul pericol

Autoritățile invocă imaturitatea șoferilor tineri și lipsa de experriență, combinată cu traficul rapid.

Măsura vine după mulți ani de statistici alarmante. România înregistrează cele mai multe decese pe șoselele din UE.

Propunerea va fi publicată în cadrul unui pachet de acte normative care urmează să fie supuse dezbaterilor, potrivit observatornews.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: soferi adolescenti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri