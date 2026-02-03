Jocuri PlayStation Plus, februarie 2026: Titluri noi pentru abonați

Platforma continuă să ofere titluri variate pentru PS5 și PS4, iar luna aceasta utilizatorii vor avea acces la patru jocuri, potrivit useit.ro.

Acestea vor putea fi descărcate între 3 februarie și 2 martie 2026.

Titluri noi în februarie 2026

Undisptued/PS5

Jucătorii pot intra în ring într-un joc de box apreciat pentru realismul vizual și acțiunea intensă. Undisputed include peste 70 de luptători și 50 de abilități diferite, permițând jucătorilor să progreseze de la competiții amatoare până la titlul de Campion Undisputed în modul Carieră.

Subnautica - Bellow Zero/PS5, PS4

Continuarea faimosului Subnautica îi provoacă pe jucători să exploreze regiuni arctice ale planetei 4546B, cu echipament redus de supraviețuire. În Below Zero, scopul este de a descoperi ce s-a întâmplat cu sora personajului principal, construind habitate și creând echipamente în medii ostile și variate.

Ultros/PS5, PS4

Inspirat de Hotline Miami, Ultros combină acțiunea SF cu elemente de strategie și explorare. Coloana sonoră, creată de Ratvader – Oscar Rydelius, acompaniază luptele cu diverse forme de viață și activitățile de cultivare și explorare. Jucătorii pot relua povestea din momente-cheie pentru a descoperi secrete și a debloca abilități noi.

Ace Combat 7 - Skies Unknown/PS4

Titlul le permite jucătorilor să piloteze unele dintre cele mai cunoscute aeronave de luptă din lume, controlând personajul principal, As. Aceștia pot alege dintr-o gamă largă de avioane moderne și le pot echipa cu arme de ultimă generație, într-un mediu de luptă aerian extins și dinamic.

Abonamente PlayStation Plus

Jocurile oferite prin PlayStation Plus rămân disponibile atâta timp cât abonamentul utilizatorului este activ, oferind o metodă accesibilă de a testa titluri populare fără costuri suplimentare. Experții anticipează că în viitor vor fi mai multe jocuri PSVR incluse în oferta lunară.