Noile tarife Spotify. Abonamente mai scumpe și funcții noi

Alex Norström, co-președinte și director comercial al platformei suedeze de streaming muzical, a declarat că scumpirile vor veni însoțite de lansarea unor servicii și caracteristici suplimentare.

Cât va costa abonamentul Spotify

Compania a confirmat recent că, începând cu luna septembrie 2025, tariful abonamentului individual premium va crește în mai multe regiuni.

Prețul va urca de la 10,99 euro la 11,99 euro (aproximativ 14,05 dolari), în zone precum Asia de Sud, Orientul Mijlociu, Africa, Europa, America Latină și Asia-Pacific.

„Creșterile de preț și ajustările tarifare fac parte din instrumentele noastre de business și le aplicăm atunci când are sens”, a explicat Norström pentru Financial Times.

Aceste măsuri de majorare a prețurilor, împreună cu eforturile companiei de reducere a costurilor din ultimii ani, au contribuit la înregistrarea primului profit anual de către Spotify în anul precedent, notează dcnews.ro.