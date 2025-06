Noutăți pe Spotify: Trei funcții noi îmbunătățesc experiența utilizatorilor

Deși Spotify HiFi rămâne în continuare o promisiune de viitor, platforma compensează cu funcții practice care ar putea schimba modul în care utilizatorii interactionează cu aplicația, notează Techradar.

Prima noutate vizează organizarea podcast-urilor în pagina principală prin introducerea unui feed dedicat „Following" care grupează toate emisiunile favorite într-un singur spațiu. Această funcție le permite utilizatorilor să urmărească mai ușor episoadele noi de la creatorii preferați.

În plus, Spotify afișează acum recomandări de podcast-uri direct sub scurtăturile din pagina principală, eliminând necesitatea căutării îndelungate. În săptămânile următoare va fi lansată și secțiunea „In this episode", care va permite creatorilor să facă legături către conținutul menționat în episoade.

A doua funcție majoră este noul hub „Upcoming Releases" din pagina de căutare, care le permite utilizatorilor să vizualizeze și să salveze în avans albumurile care urmează să fie lansate. Hub-ul include două liste: una cu recomandări personalizate bazate pe obiceiurile de ascultare și o listă „Top 10 countdowns" cu cele mai anticipate lansări globale.

Cea de-a treia noutate este funcția „Follow-Along" pentru audiobook-uri, care afișează conținut multimedia suplimentar - fotografii, grafice și melodii menționate în carte - direct în secțiunea „Now Playing". Utilizatorii pot asculta acest conținut sau îl pot adăuga la playlist-urile personale, transformând experiența audiobook-urilor într-una mai interactivă.

(sursa: Mediafax)