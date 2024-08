Sfaturi pentru utilizatorii de Gmail. Cum să recuperezi 15 GB spațiu de stocare

Cei care au sute sau mii de emailuri necitite în inboxul Gmail, se pot confrunta cu problema spațiul de stocare. Chiar dacă ștergi mesajele spam și te dezabonezi de la diferite tipuri de newsletter, este posibil să umpli rapid cei 15 GB spațiu de stocare de care fiecare utilizator dispune în mod gratuit.

Iar dacă ai mii de emailuri necitite, nu vrei să stai să treci prin toate pentru a mai face loc în Inbox.

Soluția simplă de stocare a emailurilor necitite pe Gmail

Există însă o soluție simplă, pe care o poate folosi orice utilizator, potrivitt CNet.

Poți crea astfel aș doilea cont de Gmail pentru a-ți stoca mesajele din Inbox. Nu există limite privind deținerea de conturi Gmail, astfel că poți folosi unul pentru a-ți transfera emailurile vechi. Un astfel de proces nu durează mult.

Cei 15 GB spațiu de stocare nu sunt folosiți doar pentru email, includ și fișierele pe care utilizatorii le salvează în Google Drive și în Google Photos.

Dacă primești notificarea Account storage is full, ți-ai consumat deja acest spațiu de stocare pentru contul Gmail. O soluție e să optezi pentru un abonament Google One. Cel mai ieftin abonament e de 100 GB pentru 20 de dolari pe an.

Cum poți transfera emailurile

Dacă nu vrei să plătești pentru spațiu de stocare, soluția este transferul emailurilor. Experții recomandă să creezi o copie a mailurilor. Poți face acest lucru prin descărcarea mesajelor pe calculator sau pe un hard drive. Poți șterge această copie după ce ai transferat emailurile în noul cont. Pentru un istoric de 75.000 de emailuri durează 2 ore pentru a crea o copie prin Google Takeout.

Trebuie să accesezi contul Gmail pe care îl ai deja. Apasă apoi pe butonul de meniu din colțul dreapta sus și selectează See all settings. Alege opțiunea Forwarding POP/IMAP și după aceea selectează opțiunea Enable POP for all mail.

Accesează noul cont Gmail, pentru a-ți transfera mesajele acolo. Selectează meniul Account and Import și alege opțiunea Add a mail account.

În fereastra care apare, poți introduce numele contului Gmail original. De aici, apasă pe Next și pe Select Import emails from my other account (POP3). Introduci parola contului Gmail original și selectezi 995 în categoria Port.

Alege cele 3 opțiuni care apar: Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail, Label incoming messages, Archive incoming messages. După aceea, alege Add Account, potrivit useit.ro.