Taxe pe Snapchat. Utilizatorii vor trebui să plătească pentru stocarea amintirilor digitale

Funcția Memories, lansată în 2016, a permis utilizatorilor să salveze conținut publicat anterior iar de-a lungul anilor au fost stocate peste un trilion de astfel de amintiri digitale.

Compania Snap, care deține aplicația, a decis astfel impunerea unei taxe pentru spațiul de stocare care depășește limita gratuită de 5 GB.

Taxe pentru stocarea conținutului online

Tarifele exacte nu au fost detaliate pentru utilizatorii din Marea Britanie, dar un purtător de cuvânt al firmei a declarat că pentru 100 GB. utilizatorii vor trebui să plătească 1,99 dolari pe lună, iar abonamentul Snapchat+ oferă 250 GB pentru 3,99 dolari pe lună, notează dcnews.ro.

Totodată, Snap oferă o perioadă de grație de 12 luni pentru cei care depășesc limita, timp în care aceștia îți pot descărca conținutul personal.

Compania susține că noua politică îi va ajuta să investească în îmbunătățirea serviciului Memories. Totuși, mulți utilizatori consideră inechitabilă impunerea unei taxe pentru păstrarea amintirilor digitale, criticând decizia ca fiind „nedreaptă” și „lacomă”.

Și alte platforme vor impune taxe

Snapchat a raportat recent peste 900 de milioane de utilizatori activi lunar, iar experți în social media consideră că introducerea unor astfel de taxe este o tendință ce va fi urmată și de alte platforme, în contextul schimbărilor în comportamentul utilizatorilor privind postarea și stocarea conținutului online.

Drew Benvie, CEO Battenhall, a declarat pentru BBC că „drumul către plata stocării pe rețelele sociale este inevitabil”. El spune că deși utilizatorii postează mai puțin, ei păstrează mai multe amintiri digitale online, ceea ce obligă platformele să regândească modul în care gestionează aceste servicii.