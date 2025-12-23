Primăria condusă de Emil Boc începe al doilea an al crizei cu o cumpărătură de 4 milioane de euro, „sparți” pe aparate pentru locurile de joacă

Instituția condusă de edilul Emil Boc a scos la „mezat” încă un contract prin care vrea să facă o nouă achiziție de echipamente de joacă pentru copii, după ce, ani la rând, același gen de cumpărături au fost adjudecate de către aceeași firmă. De data aceasta, în plină criză, Primăria Cluj-Napoca pune la bătaie, din fonduri publice, un buget de patru milioane de euro. Afacerea urmează să fie parafată în a doua jumătate a lunii ianuarie a anului 2026.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a publicat, la data de 12 noiembrie 2025, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț de participare, prin intermediul căruia aduce la cunoștință faptul că vrea să facă o nouă achiziție de echipamente de joacă destinate copiilor cu dizabilități, dar și de aparate de joacă pentru copii cu vârste sub 3 ani, între 2 și 6 ani, între 3 și 14 ani, dar și de aparate de joacă confecționate din lemn.

În vederea contractării acestor echipamente, instituția condusă de Emil Boc arată că pune la bătaie un buget inițial estimat la 15.888.000 de lei fără TVA, respectiv de 19.224.480 de ei cu tot cu TVA, adică la 3.923.363,3 euro.

Pentru această achiziție, respectiva unitate administrativ-teritorială precizează că va fi organizată o licitație deschisă, iar data deschiderii ofertelor a fost stabilită pentru 19 ianuarie 2026.

În caietul de sarcini care stă la baza acestei intenții, Primăria Municipiului Cluj-Napoca arată că, în prezent, la nivelul localității există 282 de locuri de joacă publice și 54 de locuri de joacă specializate, realizate pe parcursul mai multor ani. „Unele dintre acestea sunt deja depășite ca dotări tehnice. Se are în vedere evoluția permanentă de producere de aparate tot mai performante, cu o densitate tot mai mare în ceea ce privește posibilitățile de practicare a mișcării”, se arată în documentația de atribuire.

33 de loturi

Contractul care urmează să fie atribuit la data de 19 ianuarie 2026 a fost împărțit în nu mai puțin de 33 de loturi.

Astfel, primul lot vizează achiziția de leagăne din metal pentru copii cu dizabilități, cu un buget alocat de 30.000 de lei fără TVA. Lotul al doilea se referă la achiziția de leagăne din metal pentru copii cu dizabilități în scaun cu rotile, cu un buget alocat de 15.000 de lei fără TVA. Al treilea lot se referă la achiziția de leagăne cu câte două locuri pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani, al cărui buget inițial se ridică la 200.000 de lei fără TVA.

Lotul al patrulea vizează achiziția de leagăne pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani, cu un buget alocat inițial de 240.000 de lei fără TVA, în timp ce al cincilea lot se referă la achiziția de leagăne metalice în formă de cerc cu șapte loturi, având un buget alocat de 120.000 de lei fără TVA. Mai departe, lotul 6 privește achiziția de leagăne cub, cu un buget alocat de 140.000 de lei fără TVA, în timp ce lotul 7 constă în achiziția unui carusel pentru copii cu dizabilități cu un buget alocat de 12.000 de lei fără TVA. Lotul 8 se referă la achiziția de carusele cu băncuțe, având un buget estimat de 130.000 de lei fără TVA.

Lotul 9 constă în achiziția de balansoare pentru copii cu dizabilități cu un buget alocat de 30.000 de lei fără TVA, iar lotul 10 vizează balansoare duble combinate pentru copii cu vârsta de peste 4 ani și pentru copii până la 3 ani, cu un buget estimat la 240.000 de lei fără TVA.

Cei mai mulți bani se duc pe complexurile cu fotovoltaice

Lotul 11 se referă la balansoare simple de două persoane cu scaune, cu un buget de 90.000 de lei fără TVA, lotul 12 se referă la balansoare cu arc și figurină, în valoare de 84.000 de lei fără TVA, iar lotul 13 vizează balansoare cu arcuri tip mașinuță de teren, în valoare de 60.000 de lei fără TVA. În continuare, lotul 15 constă într-un ansamblu de joacă din metal pentru copii cu dizabilități, în valoare de 150.000 de lei fără TVA, lotul 16 se referă la un ansambli de joacă din lemn pentru coșii cu dizabilități, în valoare de 500.000 de lei fără TVA, iar lotul 17 vizează minitobogane de forme diverse, în valoare de 180.000 de lei fără TVA. Lotul 18 constă în minicomplex tobogan-leagăne, în valoare de 162.000 de lei fără TVA. Lotul 19 se referă la un complex de joacă din lemn cu tobogane, leagăne și panouri fotovoltaice, în valoare de 1.300.000 de lei fără TVA, în timp ce lotul 20 constă în complexuri de joacă cu elemente de cățărare în valoare de 500.000 de lei fără TVA.

Loturile 21 și 22 vizează achiziția de ansambluri de joacă din lemn pentru copii până la 3 ani, în valoare de 1.400.000 de lei fără TVA. Lotul 23 se referă la ansambluri de joacă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani, cu turn și jocuri alimentate cu panouri fotovoltaice în valoare de 800.000 de lei fără TVA.

Lotul 24 vizează ansambluri de joacă din lemn cu sisteme de umbrire, în valoare de 750.000 de lei fără TVA, lotul 25 se referă la complexuri de joacă cu cadrul din lemn cu 4 tobogane și acoperiș cu fotovoltaice, în valoare de 3.000.000 de lei fără TVA, iar lotul 26 constă în complexuri similare, cu 6 tobogane, în valoare de 4.500.000 de lei fără TVA. Lotul 27 vizează punți mobile de 60.000 de lei fără TVA, lotul 28 constă în căsuțe pentru copii în valoare de 250.000 de lei fără TVA, același buget fiind alocat și pentru lotul 29, care se referă la suporți de nisip cu scaune.

Lotul 30 vizează jocuri interactive în valoare de 125.000 de lei fără TVA, lotul 31 se referă la minipanouri de baschet cu figurine, în valoare de 75.000 de lei fără TVA, iar lotul 32 constă în ansambluri de mese cu scaune în valoare de 300.000 de lei fără TVA. În fine, lotul 33 și ultimul vizează achiziția de tiroliene, în valoare de 75.000 de lei fără TVA.

Firma abonată la contractele cu Primăria Cluj-Napoca

„Jurnalul” a dezvăluit că zeci de contracte având ca obiect furnizarea, repararea și întreținerea locurilor de joacă din aer liber sau a aparatelor de fitness publice din orașul condus de Emil Boc au fost atribuite, din anul 2010, până în prezent, aceleiași firme. Primăria Municipiului Cluj-Napoca a plătit, astfel, în mod repetitiv, pentru aceste servicii și lucrări, nu mai puțin de 83.125.210 lei cu tot cu TVA. Numai anul acesta, compania în cauză a primit de la municipalitate trei contracte având ca obiect furnizarea de piese de schimb pentru aparatele de joacă de pe raza orașului, pentru procurarea, livrarea și montarea a 60 de stații de autobuz și pentru livrarea de bănci pentru spațiile de joacă, pentru spațiile verzi și pentru zonele de agrement din municipiu.

Cel mai recent episod al relației contractuale dintre instituția condusă de Emil Boc și respectiva companie privată a avut loc la data de 1 iulie 2025, când Primăria Municipiului Cluj-Napoca a scos la licitație un acord-cadru având ca obiect servicii de reparații și întreținerea aparatelor de joacă și a dotărilor urbane de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

La această licitație deschisă, a fost depusă o singură ofertă admisibilă, iar la data de 15 septembrie 2025, a fost încheiat acordul-cadru nr. 741245/2025 cu SC Dupex SRL, pentru un preț final negociat 9.033.061,4 lei cu TVA (1.843.481,92 de euro). Practic, pentru fiecare dintre cele cele 24 de luni de contract, municipalitatea este dispusă să achite 76.811,75 euro pentru această afacere.

Firma care și-a adjudecat acest contract, dar și multe altele similare, SC Dupex SRL, este un client aproape nedezlipit al acestor contracte scoase la mezat de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca.