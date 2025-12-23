Plan Roșu activat pe A1: 12 persoane, inclusiv patru minori, implicate într-un grav accident

În urma examinării medicale, patru persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital.

Este vorba de un copil în vârstă de 7 ani care a suferit un traumatism cranian, o fetiță în vârstă de 9 ani care a suferit un traumatism cranian, de un bărbat în vârstă de 30 care a suferit un traumatism cranian și un traumatism la picior și de o femeie în vârstă de 28 de ani cu un traumatism cranian. Cele patru victime au fost preluate de echipaje SMURD.

Poliția Sibiu informează că, la acest moment, traficul rutier este restricționat pe banda 2 de pe A1, la km 266, în afara localității Săliște, pe sensul de mers Deva - Sibiu, din cauza accidentului.

Au fost implicate două ansambluri rutiere, fiecare format dintr-un autovehicul care tractează o remorcă încărcată cu un alt autovehicul.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de intervenție.

La fața locului sunt mobilizate următoarele forțe: trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic; o autospecială de transport personal și victime multiple; o autospecială de descarcerare.

Misiunea este în dinamică, revin cu informații”, a transmis Sg. maj. Marcu Raluca, reprezentant ISU Sibiu.

