9 cărți de pus sub brad

1. Visul jaguarului

Autor: Miguel Bonnefoy

Editura: Trei, 2025

Traducere: Tristana Ir

Când o cerșetoare mută din Maracaibo găsește un nou-născut abandonat pe treptele unei biserici, nu bănuiește destinul neobișnuit care îl așteaptă pe orfan. Crescut în sărăcie, Antonio va fi pe rând vânzător de țigări, hamal, servitor într-un bordel, înainte de a ajunge, grație energiei sale debordante, unul dintre cei mai iluștri chirurgi din țară. Într-o poveste plină de culoare, cu personaje de neuitat, Miguel Bonnefoy zugrăvește tabloul unei familii extraordinare, al cărei destin se împletește cu cel al Venezuelei.

Roman recompensat cu Grand Prix du Roman de L'Académie française 2024 și Prix Femina 2024.

Miguel Bonnefoy s-a născut în 1986, în Franța, dintr-o mamă venezueleană și un tată chilian. Romanele sale Le Voyage d'Octavio (finalist la Premiul Goncourt pentru roman de debut, mențiune specială la Premiul celor cinci continente ale francofoniei) și Sucre noir (finalist la Premiul Femina și la Premiul Mille Pages) au fost traduse în peste douăzeci de limbi. În 2013, Miguel Bonnefoy a fost recompensat cu Premiul tânărului scriitor de limbă franceză pentru Icare et autres nouvelles. Romanul Ereditate (Héritage), apărut în limba română la Editura Trei, în 2021, a fost nominalizat la Premiul Femina și la Marele Premiu al Academiei Franceze și a obținut Premiul librarilor din Franța în 2021. De același autor, la Editura Trei a apărut romanul Inventatorul (L'Inventeur).

2. Lacul creației

Autoare: Rachel Kushner

Editura: Trei, 2025

Traducere: Alexandra Coliban

Seducătoarea spioană americană Sadie Smith e trimisă de angajatorii ei misterioși, dar puternici într-un colț îndepărtat al Franței. Ea are misiunea să se infiltreze într-o comunitate de activiști ecologiști influentați de convingerile unui bătrân enigmatic, Bruno Lacombe, care a părăsit civilizația, trăiește într-o peșteră neanderthaliană și crede că singura șansă a umanității este întoarcerea la primitivism. Sadie privește cu cinism această regiune de ferme vechi și sate adormite și consideră idealismul lui Bruno ridicol. Însă tocmai când totul pare sigur în misiunea ei, Bruno Lacombe o seduce cu poveștile sale ingenioase, cu tragismul propriei vieți. Sub firele tensionate ale poveștii de spionaj se ascunde destinul unei femei prinse în focul încrucișat dintre trecut și viitor, precum și o profundă meditație despre istoria umanității.

Roman finalist al Booker Prize 2024, National Book Award 2024 și Pen Faulkner Award 2025.

Rachel Kushner este autoarea este autoarea bestsellerelor New York Times: Clubul Mars Room, Aruncătorii de flăcări și Telex from Cuba. De asemenea, a mai publicat un volum de povestiri, The Strange Case of Rachel K, precum și cunoscutul volum de eseuri The Hard Crowd. A câștigat Prix Médicis, a fost finalistă la The National Booker Prize, The National Book Critics Circle Award și Folio Book Critics Circle Award și Folio Prize și a fost de două ori finalistă la National Book Award for Fiction. Cărțile ei au fost traduse în douăzeci și nouă de limbi.

3. Francmasonii

Autor: John Dickie

Editura: Humanitas, 2025

Traducere: George Arion Jr.

Încă de la început, francmasoneria s-a înconjurat, prin simbolurile și însemnele sale, cu o aură de mister și echivoc. Și totuși istoria Breslei e presărată cu nume dintre cele mai distinse și provenind din toate domeniile, de la Mozart, Benjamin Franklin și Churchill până la Buzz Aldrin, Walt Disney sau Shaquille O'Neal. Din 1717, când și-a pus bazele la Londra ca o frăție secretă vag umanitaristă și metafizică, masoneriei i-au fost de-ajuns doar două decenii ca să cucerească tot globul. Deja în vremea lui George Washington credințele masonice impregnau întreaga națiune americană ce tocmai se năștea.

Rețelele Breslei au ținut laolaltă teritoriile Imperiului Britanic; sub Napoleon, s-au transformat în instrument al autoritarismului, apoi în paravan pentru conspirațiile revoluționare. Și mormonii, și mafia siciliană își datorează originile masoneriei. Treptat, membrii acesteia au devenit pe cât de temuți, pe atât de influenți. În ochii Bisericii Catolice, în schimb, n-au fost altcumva decât vânduți diavolului. Hitler, Mussolini și Franco percepeau lojile ca pe niște surse de răspândire a maladiilor pacifismului, socialismului și influenței evreiești; au încercat să le stârpească.

Cartea profesorului John Dickie constituie o explorare captivantă și ieșită din canoane a unei mișcări care nu numai că a contribuit la formarea societății moderne, dar are și acum un impact substanțial asupra lumii, fie și numai prin valul de teorii ale conspirației pe care l-a stârnit. La cei 400.000 de membri în Marea Britanie, peste un milion în SUA și aproximativ șase milioane în întreaga lume, e important să înțelegem rolul pe care îl joacă încă francmasoneria în zilele noastre.

4. Ce e cu Evanghelia după Toma

Autor: André Scrima

Editura: Humanitas, 2025

„Cititorul va întâlni, în paginile acestei cărți, o sugestie strategică pentru buna desfășurare a unui parcurs spiritual productiv. Conceptele centrale vor fi: interogativitate bine țintită și itineranță neobosită. În fond, e vorba de radicalul cuvânt al lui Christos consemnat de Evanghelistul Ioan (14, 6): «Eu sunt calea, adevărul și viața». Adevărul e, evident, axial, dar nu funcționează deplin fără nuanța însoțitoare a căii și a vieții. Experiența căii, a drumului către, a întrebării mereu reînnoite, e mai importantă și mai fertilă decât posesiunea suficientă a certitudinii. Răspunsul care anulează veghea, vibrația interogației nu mai produce minunări dinamizante, ci somnolență sterilă, dogmatism... Cititorul va întâlni, pe aceste teme, o dezbatere multicoloră, o combinație de cunoaștere și emotivitate, de prudență și curaj, un portret atotcuprinzător al unui mare teolog, la împlinirea a o sută de ani de la nașterea lui.” – Andrei Pleșu

5. Arta fugii

Autor: Ioan Petru Culianu

Editura: Polirom, 2025

„La 1871, romanticul student vienez Eminescu era absorbit de vis, himerism, arhei, științe oculte, Ahasver, vălul lui Isis, alchimie și astrologie. La 1971, romanticul student bucureștean Culianu a absorbit deja toată acea «lume» eminesciană, îi dublează pe Schopenhauer cu Jung, pe Kant cu Kierkegaard, pe Gautier cu Borges. Ca și la Eminescu și Eliade, la Culianu, în prozele sale, nici o hermeneutică nu poate fi vreodată excesivă. La tot pasul apar simboluri policentrice, iar referințele se ramifică de la Casa Usher la Remember-ul matein, de la Cezara și Contes cruels la Novalis și - de ce nu? - la cromatica strălucitoare a mandalelor din epoca hippy a anilor ’60, cu extazele psihedelice. Nu vă lăsați scandalizați de atari trimiteri în timp, fiindcă, dincolo de mulțimea și limpezimea simbologiei arhaic-romantice, prozele lui Culianu din anii 1967-1972 au subtextul fermecător de impregnat de acel extraordinar amestec de rock, indianistică, etno-melo-filozofie «haiducească», magie, alcool, sincretism religios, extaze yogine sau de Kama-sutra, erudiție și senzualism ca la generația ’27, plus frenezia comunitară a libertății împărtășite ce caracteriza tânăra generație din anii festivalului de la Woodstock - ori de la Clubul Arhitecturii bucureștene, anii Phoenix sau Sideral...” (Dan C. Mihăilescu)

6. Judecata lui Solomon

Autor: John Finnemore

Editura: Litera, 2025

În 30 decembrie 2023, o persoană a fost descoperită înjunghiată într-o cameră de lucru. Încăperea fusese încuiată pe dinăuntru, însă poliția nu a găsit nicio armă sau vreun alt indiciu că ar fi avut loc o crimă. Mai mult decât atât, n-au găsit nici măcar un suspect cât de cât plauzibil sau vreun mobil al crimei. Victima nu avea nici rude, nici persoane în întreținere, nu avea nici dușmani și și-a donat toată averea unui fond de caritate. Misterul rămâne nedezlegat.

Cu toate acestea, ucigașul păstrează, într-un sertar sub cheie, o cutie cu o sută de cărți poștale dactilografiate care, odată puse în ordinea corectă și înțelese pe deplin, vor dezvălui misterul acestei crime și, pe deasupra, al altor nouă crime înfăptuite în același an.

O lectură de neratat pentru oricine a apreciat Mandibula lui Cain și a avut dureri de cap încercând să dezlege misterul ei.

7. Miracolul de la poștă

Autoare: Catherine Siguret

Editura: Curtea Veche, 2025

Traducere: Ludovic-Ștefan Skultéty

La începutul anilor 1960, în satul normand Veules-les-Roses se petrece un lucru misterios: scrisorile adresate lui Moș Crăciun de către copii primesc un răspuns. În spatele acestei enigme se află Magdeleine, angajată mărinimoasă și curajoasă a poștei, care se dedică trup și suflet unei cauze nobile: aceea de a curma din suferințele unei comunități afectate de vicisitudinile istoriei. Însă misiunea protagonistei de a aduce alinare și un strop de magie în viețile celor din jur este compromisă în clipa în care secretul său iese la lumină.

Inspirat dintr-o poveste adevărată, romanul lui Catherine Siguret poate fi citit ca o alegorie despre bunătate și îndrăzneală, optimism și speranță, conturată în jurul unei figuri feminine remarcabile prin forța și altruismul care o definesc.

Catherine Siguret (n. 1969) este scriitoare, scenaristă și jurnalistă. A semnat peste cincizeci de volume de-a lungul carierei sale, printre care romane, eseuri, biografii și lucrări de specialitate, colaborând de asemenea ca ghost writer cu numeroase personalități publice. Cărțile sale abordează subiecte adeseori inspirate din fapte reale, precum în romanul Miracolul de la poștă, care reconstruiește povestea ce a dus la apariția în Franța, în 1962, a Secretariatului lui Moș Crăciun.

8. Fete bune, fete cuminți

Autoare: Ramona Boldizsar

Editura: Humanitas, 2025

„Un volum despre feminitate, loialitate și libertate, totul narat cu o voce calmă, lucidă și șocant de vie. În spatele fiecărei povești pulsează presiunile subtil înrădăcinate ale unui sistem patriarhal, care modelează viețile fetelor și femeilor, apasă relațiile și încurcă firele dense ce le leagă în calitățile lor de surori, mame, fiice, prietene sau necunoscute care interacționează într-un mijloc de transport în comun. Prozele surprind interacțiuni tensionate, uneori la limită, și plonjează în sentimente familiare: rușine, teamă, neputință, dar și dorință, tandrețe, revoltă. Din irealul realității, fie ea excepțională sau de rutină, se decupează existențe în care maternitatea, sau chiar lipsa ei, devine o sursă de sens, de vină sau de libertate; prietenii care se contorsionează odată cu timpul; femei dominatoare, amenințătoare și femei domoale, aproape placide.” - Anca Zaharia

9. Despre fiare și păsări

Autoare: Pilar Adón

Editura: Trei, 2025

Traducere: Dorina Ivan

Vara e pe sfârșite, se schimbă anotimpul, iar o femeie conduce ore în șir în creierii nopții fără să știe că se apropie de Betania, o casă izolată, aproape un tărâm în afara lumii. Un loc necunoscut și locuit exclusiv de femei care par să o cunoască. Acestea se îmbracă la fel, ca adeptele unui cult ancestral, și desfășoară ritualuri și sărbători ciudate. Un spațiu în care caprele sunt stăpâne peste tot ce nu este păzit de câinii fără număr care trăiesc acolo și în care o stâncă imensă ascunde lumina soarelui și domină peisajul. Un spațiu în care, în fundal, un lac delimitează granițele terenului, survolat în permanență de păsări. Aici trăiesc, de asemenea, o femeie oarbă pe care toate celelalte o adoră și o fetiță care aleargă dintr-o parte în alta fără să fi ieșit vreodată din acel loc. Un colț de pământ, apă și copaci unde nou-venita nu vrea să se afle, deși acesta poate fi locul în care să descopere, în sfârșit, ce înseamnă să faci parte din ceva.

Pilar Adón (n. Madrid, 1971) este o scriitoare și traducătoare spaniolă. Este autoarea romanelor Despre fiare și păsări, Las efímeras și Las hijas de Sara, a volumelor de povestiri Las iras, La vida sumergida, El mes más cruel și Viajes inocentes, a nuvelei Eterno amor și a volumelor de poezie Da dolor, Las órdenes, Mente animal și La hija del cazador. A absolvit Facultatea de Drept a Universității Complutense din Madrid.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹