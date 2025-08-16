Telegram va bloca numeroase canale implicate în șantaj

„În urma postării mele de acum 20 de zile, am primit sute de sesizări privind înșelătorii și șantaj. Pe baza acestor rapoarte, săptămâna aceasta vom interzice numeroase canale implicate în doxxing și șantaj”, a scris Durov pe contul său.

„Blocarea unui canal pe această cauză înseamnă că avem dovezi incontestabile că administratorii au publicat postări defăimătoare, pe care ulterior le-au șters în schimbul unor plăți de la victime”.

El a precizat că unele canale chiar vindeau „blocuri de protecție” – taxe pe care victimele trebuiau să le plătească pentru a nu fi ținta atacurilor.

Durov a avertizat escrocii să nu își piardă timpul creând canale clonă, deoarece acestea vor fi de asemenea blocate în cele din urmă. „Telegram nu este un loc pentru doxxing sau șantaj”, a concluzionat el.

(sursa: Mediafax)