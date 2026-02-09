Criză în sectorul agroalimentar: Ministrul Agriculturii anunță măsuri dure pentru stabilizarea prețurilor

Florin Barbu: Mecanism antiinflație pentru produsele alimentare și protejarea fermierilor

Agricultura românească se află într-un moment critic, marcat de inflație ridicată, scădere accelerată a consumului și presiuni internaționale. Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, avertizează că fără măsuri ferme și rapide, producătorii riscă dificultăți majore, iar piața alimentară ar putea intra într-un dezechilibru profund.

Agricultura 2026: decizii strategice pentru ieșirea din impas. Planul Guvernului pentru temperarea inflației și protejarea fermierilor

Agricultura românească are nevoie urgentă de decizii strategice care să-i definească viitorul, într-un context internațional marcat de presiuni economice, competiție acerbă și schimbări climatice tot mai vizibile. Tratatul UE–Mercosur, respectarea standardelor europene, protejarea producției locale și riscul de subfinanțare din viitorul buget al Uniunii Europene sunt doar câteva dintre temele majore dezbătute la conferința națională „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, organizată de Antena 3 CNN, în cadrul platformei Income Magazine Corporate.

Prezent la eveniment, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a tras un semnal de alarmă privind nivelul alarmant al inflației și scăderea abruptă a consumului alimentar, subliniind necesitatea unor intervenții ferme la nivel guvernamental.

Inflația ridicată și consumul în picaj, principalele riscuri pentru piața alimentară

„Inflația este foarte mare și trebuie să luăm o decizie clară în Guvern. Avem nevoie de un mecanism prin care să temperăm această creștere. Nu vorbim despre o plafonare rigidă, ci despre un sistem flexibil, adaptat realităților din piață”, a declarat ministrul Agriculturii.

Florin Barbu a propus un model inspirat din modul în care Banca Națională stabilizează cursul valutar, care să permită intervenția statului doar în momentele critice.

Mecanism flexibil: negociere sub 5% inflație, plafonare peste acest prag

Potrivit ministrului, dacă rata inflației se menține sub pragul de 5%, prețurile ar putea fi stabilizate prin negociere directă între producători, retaileri, magazinele de cartier și piețe.

„În schimb, dacă inflația depășește 5%, trebuie să intervenim și să aplicăm un mecanism de plafonare pentru toate produsele agroalimentare. Doar așa putem evita practicile neloiale, prin care costurile sunt mutate de pe produsele plafonate pe altele”, a explicat Barbu.

Acest sistem ar contribui la stabilizarea pieței și la protejarea consumatorilor, dar și a fermierilor și procesatorilor, afectați grav de scăderea cererii.

Scădere dramatică a consumului: minus 30% în doar două luni

Ministrul Agriculturii a dezvăluit că, în ultimele două luni, consumul de alimente a scăzut cu aproape 30%, un semnal extrem de îngrijorător pentru întregul sector agroalimentar.

„Producătorii au făcut investiții majore, au accesat credite și trebuie să ramburseze împrumuturi cu dobânzi foarte mari. Dacă scade și consumul, multe societăți vor intra rapid în dificultate financiară”, a avertizat Florin Barbu.

Industriile cu flux continuu, cele mai expuse riscului

Cele mai vulnerabile sunt industriile care funcționează în regim continuu, 24 de ore din 24, unde orice reducere a cererii produce pierderi imediate.