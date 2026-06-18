Antreprenorii români, în fața unei noi presiuni economice: investițiile și predictibilitatea devin esențiale în contextul crizei politice și al deficitului de forță de muncă

Mediul de afaceri sub presiune în România: ce soluții propun antreprenorii pentru următoarele luni

Antreprenorii din România avertizează că instabilitatea politică, încetinirea economică și lipsa forței de muncă pun presiune tot mai mare pe mediul de afaceri. La Ploiești, peste 200 de oameni de business au discutat soluții pentru supraviețuirea și dezvoltarea companiilor, într-un context considerat unul dintre cele mai dificile din ultimii ani.

Mediul de afaceri, sub presiune: între incertitudine și nevoia de stabilitate

Antreprenorii români se confruntă cu o perioadă marcată de incertitudine politică, volatilitate economică și un deficit tot mai accentuat de forță de muncă. În acest context, peste 200 de oameni de afaceri din întreaga țară s-au reunit la Ploiești pentru a analiza soluții de adaptare și dezvoltare.

Evenimentul, organizat de Antena 3 CNN și IMM România, a reunit antreprenori, experți și reprezentanți instituționali într-un dialog despre provocările economice actuale și direcțiile de acțiune pentru următoarele luni. Participanții au subliniat că mediul de afaceri traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, în care deciziile rapide și investițiile strategice devin cruciale.

Apel la pragmatism și curaj în mediul antreprenorial

În cadrul conferinței, Cătălin Leonte, director general al FNGCIMM, a subliniat importanța unei abordări pragmatice din partea antreprenorilor, dar și nevoia de asumare a riscurilor într-un context instabil.

„Este nevoie de un singur lucru, de pragmatism și din partea antreprenorilor să aibă curaj. Cred că în momentele de față este important să se depășească aceste momente tulburi și curajul să vină după aceea”, a afirmat acesta în cadrul conferinței.

Mesajul său reflectă presiunea resimțită de companii, care încearcă să-și protejeze fluxurile financiare și locurile de muncă, în timp ce se adaptează la schimbări economice rapide.

Investițiile, văzute ca motor de dezvoltare regională

Și autoritățile locale au transmis mesaje similare privind nevoia de acțiune și valorificare a oportunităților economice. Președintele Consiliului Județean Prahova a evidențiat importanța transformării potențialului regional în proiecte concrete.

„Să avem curaj. Să profităm de oportunitățile pe care le avem, să transformăm județul Prahova dintr-un județ eligibil într-un județ care să acceseze proiecte, să transformăm aceste proiecte în locuri de muncă mult mai bune”, a declarat acesta.

Mesajul central a fost orientat către investiții, dezvoltare și absorbția fondurilor disponibile, considerate esențiale pentru menținerea competitivității economice.

Semnale de încetinire economică la nivel european

Profesorul universitar Robert-Aurelian Șova, președintele CECCAR, a atras atenția asupra contextului economic mai larg, subliniind că semnele de încetinire nu sunt limitate la România, ci se manifestă și la nivel european.

„Trebuie să fim realiști. În următoarele șase luni, din păcate, și la nivel european se constată o scădere economică, dar orice moment din acesta de criză creează oportunități. Deci trebuie să fim capabili ca, lucrând inteligent cu banii, lucrând cu profesioniști, să le identificăm și să le fructificăm”, a spus acesta.

Declarația evidențiază o tendință de prudență în rândul experților, dar și ideea că perioadele de criză pot genera oportunități pentru companiile care reușesc să se adapteze rapid.

Mediul de afaceri cere măsuri clare: taxe mai mici și predictibilitate

Reprezentanții IMM-urilor au insistat asupra nevoii de stabilitate fiscală și de politici economice coerente, care să permită planificarea pe termen mediu și lung.

„Avem nevoie de investiții, avem nevoie de reduceri de taxe și impozite, avem nevoie de predictibilitate”, a declarat Florin Duma, președintele IMM Prahova.

Mesajul este unul recurent în mediul antreprenorial, unde lipsa de predictibilitate este considerată unul dintre principalele obstacole în calea dezvoltării afacerilor și atragerii de investiții.

Riscul economic, o constantă imposibil de eliminat

În același timp, vicepreședintele ASF, Sorin Cristinel Mititelu, a subliniat că riscurile sunt inerente oricărei economii și nu pot fi eliminate complet, ci doar gestionate eficient.

„Riscuri au fost, sunt și vor fi. Așadar, în permanență vom fi expuși la evenimente nedorite. Ce este important este de a avea nu doar predictibilitate, ci de a transforma incertitudinea, totuși, în ceva cert, măsurabil și care poate fi gestionat”, a concluzionat acesta.

Declarația accentuează importanța managementului riscului și a capacității companiilor de a transforma volatilitatea în decizii economice fundamentate.