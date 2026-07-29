România, lovită de fenomenul Omega. Temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius, în august 2026

Europa, sub presiunea unui nou val de căldură

O masă de aer fierbinte a avansat dinspre nord și a determinat instalarea unui dom de căldură peste mare parte din continent. Primele zone afectate sever sunt Peninsula Iberică și Franța, regiuni care se confruntă deja cu temperaturi extreme și incendii de vegetație de amploare.

În unele zone din sudul Europei, temperaturile ar putea depăși pragul de 40 de grade Celsius și ar putea ajunge izolat la 45-46 de grade.

Ulterior, masa de aer cald este prognozată să se extindă către Italia, Europa Centrală și Europa de Est, inclusiv către România.

Caniculă în România

Prognozele meteorologice indică o perioadă caracterizată de temperaturi peste valorile normale și precipitații reduse. Potrivit estimărilor pentru următoarele săptămâni, cea mai mare parte a lunii august va fi marcată de caniculă.

În România, temperaturile ar putea depăși frecvent 35 de grade Celsius și se pot apropia de pragul de 40 de grade, în special în zonele de câmpie și sudul țării.

Disconfortul termic va fi accentuat și de nopțile tropicale, când temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, ceea ce va face dificilă recuperarea organismului după zilele caniculare.

Citește și Canicula se extinde în toată țara. Temperaturile urca până la 39 de grade

Specialiștii atrag atenția că perioada următoare va fi una dificilă din punct de vedere meteorologic, cu temperaturi ridicate și perioade lungi fără precipitații.

În aceste condiții, autoritățile recomandă populației să respecte măsurile de protecție în zilele de caniculă, iar persoanele vulnerabile să evite expunerea prelungită la soare în intervalele cu temperaturi maxime.

România ar putea traversa astfel o mare parte din luna august sub influența acestui episod de căldură, cu efecte resimțite până spre sfârșitul sezonului estival, potrivit observatornews.ro.