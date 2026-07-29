Cămin sau chirie? Unde să stai în București dacă ai intrat la ASE

Iată toate opțiunile disponibile, de la căminele ASE, la cele mai bune zone de chirie din apropiere.

Prima opțiune: căminele ASE

Cea mai accesibilă variantă, din punct de vedere financiar, rămâne cazarea în căminele Academiei de Studii Economice, situate în zona Regie, la câțiva pași de campusul principal.

Cum funcționează cazarea. Studenții din anul I - licență, masterat sau doctorat - depun cereri de cazare electronic, pe platforma asecommodation.ase.ro. Pentru anul universitar 2026-2027, perioada de depunere a cererilor s-a desfășurat între 30 martie și 20 aprilie 2026, pentru studenții deja înscriși la ASE - proaspeții admiși la licență, în urma sesiunii din vară, primesc, de regulă, o perioadă separată de depunere a cererilor, imediat după confirmarea locului.

Cât costă

Regia de cămin - practic chiria lunară plătită pentru locul de cazare - se situează în jurul valorii de 350 de lei pentru studenții cu buget de la stat, respectiv 450 de lei pentru cei cu taxă. Suma acoperă cheltuielile reale de întreținere ale căminului, fiind calculată fără profit, direct proporțional cu consumurile fiecărui cămin în parte. Pentru comparație, în perioada sesiunilor de restanțe din vară, tariful de cazare scade la 20 de lei pe noapte.

Avantajele majore

Dincolo de preț, avantajul real al căminelor stă în proximitate: campusul ASE se află la câțiva pași distanță, ceea ce elimină complet timpul și costurile de transport zilnic. Consiliul de Administrație al ASE a stabilit, printr-o hotărâre recentă din martie 2026, noi reglementări privind numărul maxim de studenți acceptați pe cameră, pentru fiecare cămin în parte - un semnal că universitatea încearcă să mențină standarde decente de confort, în ciuda cererii mari.

Dezavantajul evident

Locurile sunt limitate și repartizate, de regulă, în funcție de performanța academică pentru anii superiori, în timp ce anul I are prioritate la cazare, dar tot în limita locurilor disponibile - dacă nu prinzi loc, trebuie să cauți rapid o alternativă pe piața privată.

Regie - zona ideală, dar cu prețul pe măsură

Pentru studenții ASE, cartierul Regie rămâne, potrivit unei analize recente Jurnalul.ro, zona ideală de cazare - practic poți merge pe jos până la facultate, fără să mai depinzi deloc de transportul în comun. Pe lângă căminele universitare, în zonă există numeroase apartamente vechi, cu chirii ceva mai accesibile decât în alte cartiere centrale, avantajul major fiind că aproape totul - facultate, magazine, transport - se află la câteva minute de mers pe jos.

Problema reală a zonei ține de preț: Regie a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai scumpe zone ale Capitalei pentru studenți, iar garsonierele sub 500 de euro pe lună sunt din ce în ce mai greu de găsit.

Alternative mai accesibile, la câteva minute distanță

Dacă bugetul nu permite o chirie în Regie, există câteva variante apropiate, care pot aduce economii reale:

Lujerului - a devenit, în ultimii ani, una dintre surprizele plăcute ale pieței studențești, fiind foarte apropiat de campusul Regie, dar cu prețuri sensibil mai mici.

Grozăvești - rămâne, de asemenea, un reper important pentru studenții din zonă, cu acces relativ ușor spre ASE, prin transport în comun sau chiar pe jos, pentru cei mai activi.

Politehnica - deși gândită inițial pentru studenții de la Universitatea Politehnica, zona rămâne una dintre cele mai bune variante pentru cei care vor să economisească între 100 și 150 de euro lunar, comparativ cu Grozăvești, păstrând totuși o distanță rezonabilă față de ASE.

Cât costă închirierea unei garsoniere în București, în 2026

Pentru a-ți face o idee realistă despre buget, iată reperele generale ale pieței bucureștene în acest an. Chiriile pentru garsoniere variază, în funcție de zonă, de la aproximativ 350 de euro pe lună, în cartierele mai periferice sau mai puțin căutate, până la 700-1.400 de euro, în zonele premium din nordul Capitalei - o categorie de care studenții, în general, nu au nevoie să se apropie.

Pentru un raport bun preț-calitate, specialiștii în imobiliare recomandă zone precum Titan (aproape de parcul IOR și de metrou), Drumul Taberei (pe magistrala de metrou M5) sau Berceni, în apropierea stațiilor de metrou - toate ceva mai departe de ASE, dar bine conectate prin transport public, pentru cei dispuși la o navetă de 20-30 de minute, în schimbul unei chirii mai mici.

Un detaliu util de reținut pentru 2026: centrala termică proprie și aerul condiționat au devenit cerințe standard pe piața chiriilor, iar lipsa lor - nu prezența lor - e cea care scade prețul unui anunț, nu invers.

Pentru un student ASE aflat la început de drum, cea mai sigură strategie rămâne aplicarea, din timp, pentru un loc de cămin - riscul de a rămâne fără loc există, dar avantajul financiar și de proximitate e greu de egalat pe piața privată. Dacă totuși nu prinzi loc la cămin, Regie rămâne prima opțiune de căutat, iar dacă bugetul nu permite, Lujerului, Grozăvești sau Politehnica oferă alternative solide, la doar câteva minute distanță suplimentară de facultate.