Cât vor câștiga preoții din 2027. Noile salarii au stârnit controverse

Documentul, aflat în analiză, stabilește o nouă grilă de salarizare pentru personalul clerical, cu venituri calculate în funcție de nivelul studiilor, gradul profesional și vechime.

Potrivit proiectului, salariile de bază pentru preoții aflați la gradația 0 vor fi cuprinse între 5.822 și 6.560 de lei brut. Nivelul remunerației este determinat de coeficienții de salarizare, care variază între 1,42 și 1,60 și se aplică valorii de referință de 4.100 de lei prevăzute pentru sistemul bugetar.

Salarii diferențiate, după pregătire și grad profesional

Proiectul stabilește o diferențiere clară între categoriile de personal clerical. Astfel, un preot debutant cu studii medii, absolvent de seminar teologic, va avea un coeficient de 1,42, ceea ce se traduce printr-un salariu de bază de 5.822 de lei brut.

La polul opus, un preot cu studii superioare și gradul I profesional va beneficia de coeficientul maxim, de 1,60, corespunzător unui salariu de bază de 6.560 de lei brut.

Pentru preoții licențiați în Teologie, proiectul prevede o creștere graduală a veniturilor pe măsură ce avansează în carieră. Astfel, salariul unui preot definitiv ar urma să fie de 6.314 lei brut, al unui preot cu gradul II de 6.396 de lei brut, iar al unui preot cu gradul I de 6.560 de lei brut.

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Majorări în funcție de vechime

Valorile prevăzute în proiect sunt calculate prin aplicarea coeficienților de salarizare la valoarea de referință de 4.100 de lei, iar sumele sunt rotunjite în favoarea angajatului. Pentru gradațiile superioare, de la 1 la 5, salariile vor crește progresiv, în funcție de vechimea în muncă, potrivit regulilor generale aplicabile personalului bugetar.

Noua lege a salarizării unitare face parte din reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Adoptarea acesteia reprezintă una dintre condițiile pentru accesarea unor tranșe importante din fondurile europene și urmărește uniformizarea și predictibilitatea sistemului de salarizare din sectorul public.

Proiectul se află în continuare în etapa de analiză, iar prevederile sale pot suferi modificări până la adoptarea formei finale, potrivit a1.ro.