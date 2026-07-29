Ți se descarcă telefonul de la 20% la 5% în câteva secunde? Cele mai frecvente 6 cauze

Nu este doar o impresie și nici nu înseamnă neapărat că telefonul tău s-a stricat. În cele mai multe cazuri, explicația ține de modul în care funcționează bateriile litiu-ion și de felul în care telefonul estimează energia rămasă.

Procentul bateriei este, de fapt, o estimare

Mulți cred că telefonul „știe” exact câtă baterie mai are. În realitate, nu există un senzor care măsoară direct energia rămasă.

Telefonul folosește un algoritm care estimează procentul rămas pe baza mai multor factori:

tensiunea bateriei;

consumul de energie în timp real;

temperatura;

istoricul ciclurilor de încărcare.

Cu alte cuvinte, acel 20% afișat pe ecran este cea mai bună estimare pe care o poate face sistemul în acel moment. Uneori, estimarea este foarte precisă. Alteori... nu prea.

Principalul vinovat: bateria îmbătrânită

După aproximativ 500-1.000 de cicluri complete de încărcare, bateriile litiu-ion încep să își piardă din capacitate. Este un proces normal, care afectează toate telefoanele, indiferent de marcă.

Pe măsură ce bateria îmbătrânește:

stochează mai puțină energie;

rezistența internă crește;

tensiunea scade mai repede când telefonul este solicitat.

Rezultatul? Telefonul poate crede că mai are 20%, dar, în momentul în care deschizi camera foto, Google Maps sau un joc, tensiunea scade brusc, iar sistemul recalculează nivelul real al bateriei la 5% sau chiar decide să închidă telefonul pentru a proteja bateria.

De ce se întâmplă mai ales sub 20%?

Bateriile litiu-ion nu se descarcă uniform.

Între aproximativ 80% și 30%, tensiunea rămâne relativ stabilă. Sub 20%, însă, ea începe să scadă mult mai rapid.

Dacă bateria este deja uzată, această scădere este și mai accentuată, iar telefonul poate afișa salturi spectaculoase de la 20% la 10%, apoi la 5% în doar câteva minute.

Frigul poate agrava problema

Ai observat că iarna telefonul se descarcă mai repede? Nu este o coincidență.

Temperaturile scăzute reduc temporar capacitatea bateriei și cresc rezistența internă. De aceea, un telefon care funcționează perfect în casă poate începe să piardă procente rapid după câteva minute petrecute afară.

Aplicațiile „grele” accelerează căderea procentelor

Scăderile bruște apar frecvent atunci când folosești aplicații care consumă multă energie:

camera foto și filmarea 4K;

jocurile;

Google Maps sau Waze;

editarea video;

hotspot-ul Wi-Fi;

apelurile video.

Aceste aplicații cer un curent mare într-un timp foarte scurt, iar o baterie uzată nu mai poate livra suficientă energie fără o cădere de tensiune.

Poate fi doar o problemă de calibrare?

Da, dar mai rar. Uneori nu bateria este problema, ci estimarea făcută de sistemul de operare.

Dacă procentajul afișat sare înainte și înapoi sau telefonul se închide la 15-20%, iar după repornire apare din nou 10-15%, este posibil ca indicatorul bateriei să fie decalibrat. O recalibrare poate îmbunătăți acuratețea afișajului, însă nu repară o baterie uzată și nu îi mărește autonomia.

Cum îți dai seama că bateria trebuie schimbată?

Cele mai clare semne sunt:

telefonul se oprește când mai arată 15-30% baterie;

procentul scade în salturi mari;

autonomia este mult mai mică decât în trecut;

telefonul se încălzește excesiv la încărcare;

bateria este umflată (în acest caz trebuie înlocuită imediat).

Ce poți face pentru a prelungi viața bateriei

Specialiștii recomandă câteva obiceiuri simple:

încearcă să menții bateria între 20% și 80% atunci când este posibil; evită să lași telefonul ore întregi la 100% în încărcător; nu expune telefonul la temperaturi foarte ridicate; evită descărcările complete frecvente; folosește încărcătoare de calitate și actualizează software-ul telefonului.

Când este momentul pentru o baterie nouă?

Dacă telefonul are 3-5 ani, iar procentul bateriei începe să „sară” constant sau apar opriri neașteptate, cel mai probabil bateria și-a atins limita de viață.

În multe cazuri, înlocuirea bateriei costă mult mai puțin decât schimbarea telefonului și poate reda dispozitivului autonomia pe care o avea când era nou.

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