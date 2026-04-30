Criză sanitară majoră: cancerul de col uterin continuă să facă victime în România

Plan național pentru eliminarea cancerului de col uterin: vaccinare, screening și tratamente moderne

România se confruntă cu o situație alarmantă în ceea ce privește cancerul de col uterin, una dintre puținele forme de cancer care pot fi prevenite prin vaccinare. Cu toate acestea, datele arată o realitate îngrijorătoare: incidența bolii ajunge la aproximativ 36 de cazuri la 100.000 de femei, de aproape trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. Mai grav, în fiecare zi, cinci femei își pierd viața din cauza acestei afecțiuni.

În acest context, autoritățile și experții din domeniul sănătății trag un semnal de alarmă și cer implementarea urgentă a unui plan național coerent pentru eliminarea cancerului de col uterin.

Vaccinarea, punctul slab al României

Deși există soluții clare pentru prevenție, România și Bulgaria rămân pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește vaccinarea împotriva infecției cu HPV, principala cauză a acestui tip de cancer.

„În continuare avem în România trei din patru fete de 15 ani nevaccinate, care vor intra în următoarea perioadă a vieților nevaccinate și poate nu vor face niciodată acest catch-up, nu vor primi niciodată vaccinuri și vor fi expuse la acest virus și vor putea să facă cancer de col uterin”, a declarat Livia Stan, Policy and Market Access Director, MSD România.

Statisticile arată că, zilnic, cel puțin nouă femei sunt diagnosticate cu această boală, ceea ce subliniază urgența unor măsuri concrete.

Rolul medicilor și barierele din sistem

Pentru a crește rata de vaccinare și a atinge obiectivele stabilite la nivel global, experții subliniază nevoia de implicare mai mare din partea medicilor. Totodată, este necesară eliminarea barierelor care împiedică accesul pacienților la vaccin.

„Această sancțiune trebuie aplicată în momentul în care medicul de familie sau medicul de orice altă specialitate refuză vaccinarea. Însă nu putem sancționa medicii de familie, poate că aceasta este nuanța pe care trebuie să o înțelegem. Nu putem sancționa pentru că pacientul nu dorește, în absența unei obligativități din partea pacientului, dar în rest, total de acord. În momentul în care avem un medic de familie care spune că nu trebuie să te vaccinezi, indiferent despre ce vorbim aici, lucrurile sunt inacceptabile”, este de părere și Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, Vicepreședinte SNMF, Coordonator al Grupului de Vaccinologie.

Educația, cheia prevenirii pe termen lung

Un alt pilon esențial în combaterea cancerului de col uterin este educația pentru sănătate, în special în rândul tinerilor. Introducerea unor module dedicate prevenției în școli ar putea avea un impact semnificativ asupra generațiilor viitoare.

„Posibilitatea de a introduce în curriculumul elevilor o disciplină educație pentru sănătate sau module care să abordeze prevenția diverselor boli în cadrul disciplinelor obligatorii existente. Această activitate se poate suplimenta prin activități desfășurate împreună cu Colegiul Medicilor, prezentări care au loc în cadrul Săptămânii Altfel în școli și, bineînțeles, și la nivel de universitate. Sunt multiple forme prin care putem interveni pentru a educa din timp tânăra generație, astfel încât să diminuăm sau chiar să eliminăm pe viitor această problemă”, a explicat Mihai Dimian, ministrul Educației.

Obiectiv european: eliminarea bolii până în 2030

Planul european de combatere a cancerului își propune un obiectiv ambițios: reducerea incidenței la doar patru cazuri noi la 100.000 de femei până în anul 2030. Pentru România, atingerea acestui prag presupune eforturi susținute și politici de sănătate coerente, care să nu fie afectate de schimbările politice.

„Mi-aș fi dorit să nu mai aud că așteptăm să vedem noul ministru ce va spune sau noua viziune politică. Sănătatea trebuie depolitizată. Ar trebui ca niște măsuri care se iau pe sănătate, niște planuri care se fac pe sănătate să nu înghețe în momentul în care se schimbă Guvernul”, a concluzionat Prof. Dr. Cătălina Poiană, Președintele Colegiului Medicilor din România.

Soluții concrete pentru viitor

În cadrul conferinței naționale „Protecție pentru generațiile viitoare. România, pe drumul spre eliminarea cancerului de col uterin”, organizată de Antena 3 CNN, specialiștii au conturat un set de măsuri urgente. Acestea includ creșterea accesului la vaccinare, extinderea programelor de screening și facilitarea accesului la terapii moderne.

Evenimentul a marcat și lansarea unui document strategic de tip White Paper, care propune o foaie de parcurs clară pentru reducerea drastică a cazurilor și, pe termen lung, eliminarea cancerului de col uterin în România.