România nu își mai permite promisiuni fără acoperire. Avertisment dur de la Adrian Echert despre greșelile economice și politicile grăbite

România, între promisiuni neîndeplinite și politici implementate haotic

România nu își mai permite să promită reforme pe care nu le duce la capăt – este avertismentul lansat de Adrian Echert, secretar în Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților. Prezent la conferința Income Magazine Corporate „România – între normativele europene și echilibrul bugetar”, Echert a criticat ritmul accelerat în care au fost impuse unele măsuri economice și efectele negative asupra mediului de afaceri.

„Chestiunea care ne-a afectat foarte mult a fost că am implementat unele politici mult prea repede, mult mai repede decât alte state. Noi ne-am grăbit, asta făcând niște șocuri în mediul de afaceri de la care se hrănește statul”, a declarat Echert, subliniind că România trebuie să învețe să își tempereze ritmul reformelor pentru a permite adaptarea companiilor.

E-Transport, o măsură „excesivă” care a bulversat companiile

Deputatul a dat exemplul sistemului e-Transport, o platformă digitală menită să monitorizeze transporturile de bunuri, despre care spune că a fost implementată prea brusc.

„Mă gândesc la unul la care suntem excesivi în momentul de față – e-transport, care a venit brusc și a bulversat mediul de afaceri într-o măsură în care au trebuit să angajeze alți oameni, să se dea peste cap pentru a putea să se adapteze la un lucru la care nu știu ce utilitate are”, a explicat acesta.

Echert consideră că măsura ar trebui reevaluată și că, în forma actuală, „e-transport pentru bunurile care nu au risc fiscal e o măsură care a fost excesivă și bulversează mediul de afaceri”.

Deficitul real: lipsa de încredere

În opinia lui Adrian Echert, problema principală a României nu este doar deficitul bugetar, ci deficitul de încredere generat de guvernele care au făcut promisiuni fără acoperire.

„Problema nu e neapărat situația în care suntem, ci deficitul de încredere. Nu deficitul bugetar de care nu beneficiază România pentru că a avut niște guverne care au promis tăieri de cheltuieli, lucruri care nu s-au întâmplat. Comisarul european Dombrovskis ne-a spus săptămâna trecută că România nu își mai permite să spună că va face lucruri și să nu le mai pună în practică. Aici trebuie lucrat și misiunea ministerului finanțelor este una destul de grea”, a mai spus deputatul.

Declarațiile vin într-un moment în care România se confruntă cu presiuni din partea Comisiei Europene pentru reducerea deficitului bugetar și pentru implementarea coerentă a reformelor asumate prin PNRR.