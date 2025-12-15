Călin Georgescu și Horațiu Potra, în fața instanței, în dosarul de tentativă de lovitură de stat

Pe 15 decembrie 2025, Călin Georgescu și Horațiu Potra au ajuns la Curtea de Apel București, unde are loc faza de cameră preliminară. În această etapă, instanța verifică dacă rechizitoriul întocmit de procurori este conform legii și dacă probele adunate sunt suficiente pentru a începe judecata propriu-zisă.

Georgescu și Potra fac parte dintr-un grup de 23 de inculpați trimiși în judecată pentru o presupusă tentativă de lovitură de stat, care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost planificată după anularea alegerilor de anul trecut.

Acuzații privind acțiuni violente și destabilizare

Conform procurorilor, gruparea din care ar fi făcut parte cei doi ar fi elaborat un plan de destabilizare a statului, ce presupunea organizarea unor proteste violente în București. În dosar sunt menționați și 20 de presupuși mercenari, suspectați că ar fi fost pregătiți să intervină în stradă, unii fiind găsiți în posesia unor arme albe.

Anchetatorii susțin că acțiunile ar fi fost coordonate din mai multe puncte, inclusiv o fermă din zona Ciolpani, unde ar fi avut loc întâlniri și pregătiri logistice.

Horațiu Potra, pe care anchetatorii îl consideră liderul grupării, se află în arest preventiv, după ce a fost extrădat din Dubai. Mandatele de arestare pe numele lui și al altor suspecți au fost confirmate de instanță.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, este plasat sub control judiciar. El a contestat măsurile restrictive, inclusiv interdicția de a părăsi România și obligația de a se prezenta periodic la poliție. Totodată, Georgescu mai este vizat și în alte dosare penale, între care unul referitor la finanțarea campaniei electorale.

Probele din dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra

Ședința de astăzi este crucială: judecătorii vor stabili dacă probele strânse de procurori au fost obținute legal și dacă dosarul poate fi judecat pe fond. Dacă instanța dă undă verde acuzării, procesul ar începe oficial, iar măsurile preventive ar rămâne în vigoare.

Avocații apărării susțin însă că rechizitoriul conține erori de procedură și că dovezile nu susțin acuzațiile de o asemenea gravitate.

(sursa: Mediafax)