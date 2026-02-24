Avertisment dur: Energia scumpă frânează dezvoltarea României. Ce spun liderii din business

România, între electrificare și realitate paralelă: avertisment dur al liderilor din energie și construcții

Europa accelerează tranziția către electrificare, însă România riscă să piardă competitivitate din cauza politicilor energetice bazate pe taxe mari și scheme generalizate de sprijin. La conferința „Steps For Tomorrow - Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții”, lideri din mediul de afaceri au criticat dur strategia actuală, avertizând că menținerea prețurilor ridicate la energie frânează dezvoltarea economică și investițiile.

Liderii din business trag un semnal de alarmă: energia scumpă blochează dezvoltarea României

Politica energetică a României riscă să submineze competitivitatea economică pe termen mediu și lung, avertizează lideri importanți din mediul de afaceri. Subiectul a fost dezbătut în cadrul conferinței „Steps For Tomorrow - Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții”, un eveniment organizat de Antena 3 CNN, dedicat celor care pot contribui la construcția viitorului economic al țării.

Cristian Erbașu, CEO Construcții Erbașu, susține că statul român preferă câștigurile rapide din taxe și impozite în locul unei strategii care să stimuleze producția și valoarea adăugată internă.

„În loc să ținem niște prețuri joase la energie, iar ulterior să recuperăm din producție, din impozite, de exemplu, preferăm să avem impozite și TVA pe partea de energie, accize și alte taxe, în loc să lăsăm energia la un nivel scăzut și să obținem același lucru, dar multiplicat, din produse finalizate în România. Aici este ideea aceasta de a obține ușor, dar puțin. O idee pe care, din păcate, mergem de 35 de ani. Și care, mă rog, pentru statul român, s-a dovedit câștigătoare în perioada aceea a exploziei prețurilor la energie, pentru că a avut ce să raporteze ca încasări suplimentare. Da, însă doar pe o perioadă scurtă. Pe termen mediu și lung nu are nicio perspectivă”, a spus Cristian Erbașu, CEO Construcții Erbașu.

„Europa nu se mai poate întoarce din drumul electrificării. România trăiește într-o realitate paralelă”

La rândul său, George Agafiței, director de Afaceri Instituționale și Reglementări PPC România, avertizează că România riscă să rămână în urmă față de direcția strategică asumată la nivel european.

„În primul rând, Europa este pe un drum al electrificării de la care nu se mai poate întoarce. Nu putem să mai dăm înapoi. Dar, în România, cumva trăim într-o realitate paralelă, pentru că de patru ani avem o schemă de sprijin generalizată pentru energia electrică: eu beneficiez de discount la energie, dumneavoastră beneficiați și toată lumea beneficiază. De patru ani vorbim despre identificarea consumatorului vulnerabil, fără să fim capabili să dezvoltăm o bază de date care, într-adevăr, să ne ajute să acordăm ajutoare sociale acolo unde este nevoie de ele, și nu într-un mod generalizat”, a spus Agafiței.

Concluzie: Prețul energiei, cheia competitivității economice

Experții avertizează că menținerea prețurilor ridicate la energie și lipsa unor politici țintite de sprijin riscă să frâneze investițiile, industrializarea și creșterea economică. În timp ce Europa accelerează electrificarea și tranziția verde, România riscă să rămână blocată într-un model fiscal care favorizează câștigurile imediate, dar limitează dezvoltarea sustenabilă.