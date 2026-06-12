Intelligent Money Academy: următoarea întâlnire la Ploiești

Intelligent Money Academy este un program național dedicat antreprenorilor și managerilor, care își propune să sprijine dezvoltarea mediului de afaceri și a comunităților locale prin workshopuri și prezentări practice organizate în cinci orașe din țară.
Proiectul reunește la fiecare ediție peste 200 de antreprenori și manageri, oferindu-le acces la informații, instrumente și bune practici utile pentru dezvoltarea echipelor și adaptarea la provocările actuale ale pieței muncii. 20 de speakeri de top vor transforma cele 5 workshopuri într-o experiență aplicată dedicată antreprenorilor și managerilor.
Evenimentul creează un spațiu de dialog și schimb de experiență între antreprenori, experți și parteneri instituționali sau din mediul privat, printr-un format complex de sesiuni aplicate, networking și studii de caz relevante pentru mediul de business actual.
Intelligent Money Academy propune la Ploiești o agendă complexă, construită în jurul celor mai importante teme pentru dezvoltarea afacerilor: finanțare, fiscalitate, digitalizare, securitate, resurse umane și leadership.
Programul Intelligent Money Academy – Ploiești
08:30 – 09:00 – Welcome Coffee – Foaier Salon 1 (Amourelle)
09:00 – 10:30 – Sesiune inaugurală a proiectului Intelligent Money Academy - Salon 1 (Amourelle)
Viziune strategică, context economic & oportunități:
- Virgiliu-Daniel Nanu - Președinte Consiliul Județean Prahova
- Florin Jianu - Președinte IMM România
- Sorin Cristinel Mititelu - Vicepreşedinte ASF
- Adrian Zvîncă - Președinte ANOFM
- Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova - Președinte CECCAR
- Liviu-Gabriel Mușat - Director General ADR Sud Muntenia
- Florin Duma - Președinte IMM Prahova
- Alexandru Ciuncan - Preşedinte şi Director General UNSAR
- Aurelian Gogulescu - Președinte Camera de Comerț și Industrie Prahova
- Ștefan Mușoiu - Deputat Parlamentul European
10:30 – 12:00 – Workshop 1: Resurse financiare- Salon 1 ( Amourelle)
Soluții de finanțare (interne & externe):
- Dan Stoian - Director Executiv al Direcției Garanții în Nume și Cont Stat - Persoane Juridice din cadrul FNGCIMM
- Reprezentant - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
- Gabriela Mitu - Director Regional și Director Centrul de Afaceri Exim Banca Românească - Ploiești
- Optimizare fiscală, conformitate & protecție:
- Dragoș Pătroi - Consultant fiscal
- Adriana - Elena Codescu - Senior Consultant Expert, Administrator EUROMNIA Intermed
- Dan Chițic - Responsabil Educație Financiară în cadrul ASF
- Reprezentat - CECCAR Filiala Prahova
12:00 – 12:15 – Coffee & Snacks Break
12:15 – 13:15 – Sesiuni strategice - (in paralel)
Workshop 2: Eficiență și siguranță – Salon 1 (Amourelle)
Optimizarea costurilor cu energia și carburanții
- Cătălin Marian - Director Vânzări zona Sud - NOVA Gas
Acces la digitalizare
- Costin Băcilă - Business Development Manager Maguay
Siguranța afacerilor (securitate cibernetică și asigurări)
- Dan Cîmpean - Director General DNSC
- Octavian Tatomirescu - Director General Campion Broker
Workshop 3: HR – Soluții eficiente – Salon 2 (Chantelle)
Dezvoltarea competențelor antreprenorilor în domeniul evaluării vocaționale – cu aplicabilitate directă în procesul de recrutare și selecție, proiect susținut de CEC Bank
- Dana Vasilescu - Inițiator și coordonator program My WaY
Tehnici de recrutare și evaluare a angajaților
- Paul Herinean - CEO ICEU Training Group
Asigurări pentru angajati
- Alina Barbulescu - Coordonator secțiuni asigurări generale UNSAR
- Corneliu Bențe – Președinte fondator Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii
13:30 – 14:30 Workshop 4: Creștere și dezvoltare - Salon 1 (Amourelle)
Cum reconstruim increderea in business
- Dragoș Anastasiu - Fondator Eurolines Group România
De la nume la renume
- Lucian Bădilă - Franchise Manager și Co-fondator 5 To Go
Pregatiți pentru viitor
- Conf. Dr. Ing. Alin Diniță - Rector Universitatea de Petrol - Gaze din Ploiești
Trăim în România...
- Mircea Badea, Jurnalist Antena 3 CNN
14:45 – 15:30 – Business Lunch & Networking
Moderatori eveniment: Adrian Ursu și Ana Iorga, Jurnaliști ANTENA 3 CNN
Evenimentul va avea loc joi, 18 iunie 2026, începând cu ora 08:30, la Complexul Ramatuelle, Ploiești (DN1, ieșirea spre Brașov).
Dezbaterile vor fi transmise live pe platformele Antena3.ro, Jurnalul.ro și IncomeMagazine.ro, precum și pe paginile de Facebook Antena 3 CNN, Jurnalul și Income Magazine. Totodată, postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua în direct tronsoane din cadrul dezbaterilor.
Pentru informații suplimentare și înscrieri, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: marketing@antena3.ro.