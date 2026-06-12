Intelligent Money Academy: următoarea întâlnire la Ploiești

Intelligent Money Academy este un program național dedicat antreprenorilor și managerilor, care își propune să sprijine dezvoltarea mediului de afaceri și a comunităților locale prin workshopuri și prezentări practice organizate în cinci orașe din țară.

Proiectul reunește la fiecare ediție peste 200 de antreprenori și manageri, oferindu-le acces la informații, instrumente și bune practici utile pentru dezvoltarea echipelor și adaptarea la provocările actuale ale pieței muncii. 20 de speakeri de top vor transforma cele 5 workshopuri într-o experiență aplicată dedicată antreprenorilor și managerilor.

Evenimentul creează un spațiu de dialog și schimb de experiență între antreprenori, experți și parteneri instituționali sau din mediul privat, printr-un format complex de sesiuni aplicate, networking și studii de caz relevante pentru mediul de business actual.

Intelligent Money Academy propune la Ploiești o agendă complexă, construită în jurul celor mai importante teme pentru dezvoltarea afacerilor: finanțare, fiscalitate, digitalizare, securitate, resurse umane și leadership.

Programul Intelligent Money Academy – Ploiești

08:30 – 09:00 – Welcome Coffee – Foaier Salon 1 (Amourelle)

09:00 – 10:30 – Sesiune inaugurală a proiectului Intelligent Money Academy - Salon 1 (Amourelle)

Viziune strategică, context economic & oportunități:

Virgiliu-Daniel Nanu - Președinte Consiliul Județean Prahova

- Președinte Consiliul Județean Prahova Florin Jianu - Președinte IMM România

- Președinte IMM România Sorin Cristinel Mititelu - Vicepreşedinte ASF

- Vicepreşedinte ASF Adrian Zvîncă - Președinte ANOFM

- Președinte ANOFM Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova - Președinte CECCAR

- Președinte CECCAR Liviu-Gabriel Mușat - Director General ADR Sud Muntenia

- Director General ADR Sud Muntenia Florin Duma - Președinte IMM Prahova

- Președinte IMM Prahova Alexandru Ciuncan - Preşedinte şi Director General UNSAR

- Preşedinte şi Director General UNSAR Aurelian Gogulescu - Președinte Camera de Comerț și Industrie Prahova

- Președinte Camera de Comerț și Industrie Prahova Ștefan Mușoiu - Deputat Parlamentul European

10:30 – 12:00 – Workshop 1: Resurse financiare- Salon 1 ( Amourelle)

Soluții de finanțare (interne & externe):

Dan Stoian - Director Executiv al Direcției Garanții în Nume și Cont Stat - Persoane Juridice din cadrul FNGCIMM

- Director Executiv al Direcției Garanții în Nume și Cont Stat - Persoane Juridice din cadrul FNGCIMM Reprezentant - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Gabriela Mitu - Director Regional și Director Centrul de Afaceri Exim Banca Românească - Ploiești

Director Regional și Director Centrul de Afaceri Exim Banca Românească - Ploiești Optimizare fiscală, conformitate & protecție:

Dragoș Pătroi - Consultant fiscal

- Consultant fiscal Adriana - Elena Codescu - Senior Consultant Expert, Administrator EUROMNIA Intermed

- Senior Consultant Expert, Administrator EUROMNIA Intermed Dan Chițic - Responsabil Educație Financiară în cadrul ASF

- Responsabil Educație Financiară în cadrul ASF Reprezentat - CECCAR Filiala Prahova

12:00 – 12:15 – Coffee & Snacks Break

12:15 – 13:15 – Sesiuni strategice - (in paralel)

Workshop 2: Eficiență și siguranță – Salon 1 (Amourelle)

Optimizarea costurilor cu energia și carburanții

Cătălin Marian - Director Vânzări zona Sud - NOVA Gas

Acces la digitalizare

Costin Băcilă - Business Development Manager Maguay

Siguranța afacerilor (securitate cibernetică și asigurări)

Dan Cîmpean - Director General DNSC

- Director General DNSC Octavian Tatomirescu - Director General Campion Broker

Workshop 3: HR – Soluții eficiente – Salon 2 (Chantelle)

Dezvoltarea competențelor antreprenorilor în domeniul evaluării vocaționale – cu aplicabilitate directă în procesul de recrutare și selecție, proiect susținut de CEC Bank

Dana Vasilescu - Inițiator și coordonator program My WaY

Tehnici de recrutare și evaluare a angajaților

Paul Herinean - CEO ICEU Training Group

Asigurări pentru angajati

Alina Barbulescu - Coordonator secțiuni asigurări generale UNSAR

- Coordonator secțiuni asigurări generale UNSAR Corneliu Bențe – Președinte fondator Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii

13:30 – 14:30 Workshop 4: Creștere și dezvoltare - Salon 1 (Amourelle)

Cum reconstruim increderea in business

Dragoș Anastasiu - Fondator Eurolines Group România

De la nume la renume

Lucian Bădilă - Franchise Manager și Co-fondator 5 To Go

Pregatiți pentru viitor

Conf. Dr. Ing. Alin Diniță - Rector Universitatea de Petrol - Gaze din Ploiești

Trăim în România...

Mircea Badea, Jurnalist Antena 3 CNN

14:45 – 15:30 – Business Lunch & Networking

Moderatori eveniment: Adrian Ursu și Ana Iorga, Jurnaliști ANTENA 3 CNN

Evenimentul va avea loc joi, 18 iunie 2026, începând cu ora 08:30, la Complexul Ramatuelle, Ploiești (DN1, ieșirea spre Brașov).

Dezbaterile vor fi transmise live pe platformele Antena3.ro, Jurnalul.ro și IncomeMagazine.ro, precum și pe paginile de Facebook Antena 3 CNN, Jurnalul și Income Magazine. Totodată, postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua în direct tronsoane din cadrul dezbaterilor.

Pentru informații suplimentare și înscrieri, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: marketing@antena3.ro.