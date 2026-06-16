Intelligent Money Academy: Workshop dedicat soluțiilor moderne de HR pentru antreprenori și manageri

Workshopul „HR – Soluții eficiente”, organizat în intervalul 12:15 – 13:15, reunește experți din domeniul recrutării, evaluării profesionale, legislației muncii și asigurărilor, oferind antreprenorilor instrumente cu aplicabilitate imediată în dezvoltarea organizațiilor.

Temele workshopului

Dezvoltarea competențelor antreprenorilor în domeniul evaluării vocaționale – cu aplicabilitate directă în procesul de recrutare și selecție

Proiect susținut de CEC Bank

Speaker: Dana Vasilescu – inițiator și coordonator al programului „My WaY”

Participanții vor afla cum poate fi utilizată evaluarea vocațională pentru identificarea candidaților potriviți și pentru creșterea eficienței proceselor de recrutare și selecție.

Tehnici de recrutare și evaluare a angajaților

Speaker: Paul Herinean – CEO ICEU Training Group

Sesiunea va prezenta metode moderne de recrutare și instrumente de evaluare care contribuie la identificarea talentelor și la dezvoltarea unor echipe performante.

Asigurări pentru angajați

Speaker: Alina Bărbulescu – Coordonator Secțiuni Asigurări Generale, UNSAR

Vor fi prezentate beneficiile pe care programele de asigurare le pot aduce atât angajaților, cât și angajatorilor, ca parte a unei strategii moderne de retenție și motivare.

Angajați, reguli și performanță

Speaker: Corneliu Bențe – Președinte fondator al Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii

Participanții vor primi recomandări privind aplicarea corectă a legislației muncii, gestionarea relațiilor de muncă și construirea unui climat organizațional orientat spre performanță.

Workshopul face parte din agenda completă a Intelligent Money Academy – Ploiești, eveniment care reunește peste 20 de speakeri și 5 workshopuri dedicate finanțării, digitalizării, securității, resurselor umane și dezvoltării afacerilor. Agenda integrală a evenimentului și programul tuturor sesiunilor pot fi consultate aici: Intelligent Money Academy: următoarea întâlnire la Ploiești.

Evenimentul va avea loc joi, 18 iunie 2026, începând cu ora 08:30, la Complexul Ramatuelle, Ploiești (DN1, ieșirea spre Brașov).

Pentru informații suplimentare și înscrieri, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: marketing@antena3.ro.