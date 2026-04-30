Miza uriașă a Portului Constanța: cum poate deveni poarta principală a Europei de Est

Planul care poate transforma Portul Constanța într-un gigant logistic al Europei

În contextul schimbărilor geopolitice accelerate din regiune, Portul Constanța capătă o importanță strategică fără precedent pentru economia regională și pentru fluxurile comerciale dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Poziționarea sa la Marea Neagră, combinată cu noile rute de transport, îl transformă într-un punct cheie pentru viitorul logistic al Uniunii Europene.

Pentru ca acest potențial să fie valorificat la maximum, sunt necesare investiții majore în infrastructură și o conectare mai eficientă la coridoarele europene de transport. Aceste teme au fost analizate în cadrul unei dezbateri organizate de Antena 3 CNN, unde lideri din industrie și operatori portuari au discutat despre viitorul portului. Antena 3 CNN a adus la aceeași masă companii și operatori portuari, în cadrul unei dezbateri cu tema „Portul Constanța – poartă comercială a Europei de Est”.

Infrastructura feroviară, cheia creșterii capacității

Unul dintre cele mai importante subiecte abordate a fost modernizarea infrastructurii feroviare, considerată esențială pentru creșterea fluxului de marfă și reducerea timpilor de tranzit.

„Cel mai important lucru, să știți că în toamna acestui an operatorii privați își pot gara trenurile de marfă în această toamnă în cel mai modern triaj din sud-estul Europei. Cel de la Valul lui Traian. Vorbim de 34 de linii de cale ferată electrificate”, a declarat jurnalistul Ștefan Etveș, invitat în cadrul conferinței.

Această dezvoltare marchează un pas semnificativ în direcția eficientizării transportului feroviar și creșterii competitivității portului în raport cu alte noduri logistice din regiune.

O miză strategică pentru Uniunea Europeană

Directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța a subliniat importanța strategică a proiectelor în derulare și impactul lor asupra poziției României în Europa.

„Noi ce am încercat să facem, strategia porturilor care ne înconjoară de la Marea Neagră, a fost pe rapiditatea tranzitului de marfă. Noi am încercat să demonstrăm și să facem Portul Constanța indispensabil pentru viitorul Uniunii Europene și nu numai. Inițiativa Guvernului României și a statului român pentru această achiziție foarte importantă și în premieră după anul 1989, eu cred că va plasa, în primul rând strategic, și exact cum am spus și la început, România și Constanța ca principal hub și ca un generator de coridor și de politică exponențial comercială pentru viitorul accesului în Uniunea Europeană, prin acest principal hub de la Marea Neagră”, a afirmat Mihai Teodorescu.

Declarația evidențiază ambiția autorităților de a transforma portul într-un punct indispensabil pentru accesul comercial în UE.

Coridorul de mijloc, noua rută dominantă

Un alt element central discutat a fost creșterea importanței „coridorului de mijloc” în transportul internațional de mărfuri, o alternativă strategică la rutele tradiționale.

„Eu cred că vom reuși să devenim indispensabili, pentru că în acest moment, coridorul de mijloc a devenit cel mai important. Practic, tranzitul principal va fi prin acest coridor”, a adăugat directorul.

Această schimbare de paradigmă în logistica globală oferă Portul Constanța șansa de a deveni un nod esențial în lanțurile de aprovizionare internaționale.