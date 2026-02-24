Criză sanitară în România: cazurile de rujeolă și gripă scapă de sub control. Ce plan are CNAS

România se confruntă cu o criză majoră de sănătate publică, după ce a ajuns pe primul loc în Europa la numărul de îmbolnăviri de rujeolă, iar sezonul gripal actual a adus un val record de infecții respiratorii. Pe fondul scăderii ratelor de vaccinare și al dezinformării, autoritățile trag un semnal de alarmă. În acest context, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță măsuri concrete pentru stimularea prevenției și creșterea accesului la vaccinare.

România, în alertă sanitară: ce măsuri pregătește CNAS pentru a stopa explozia bolilor transmisibile

România ocupă în prezent primul loc în Europa la numărul de cazuri de rujeolă, iar sezonul gripal 2025–2026 este unul dintre cele mai severe din ultimii ani, cu îmbolnăviri mult peste media ultimelor cinci sezoane. Specialiștii avertizează că scăderea ratelor de vaccinare și fenomenul dezinformării pun o presiune uriașă asupra sistemului sanitar.

Tema a fost intens dezbătută în cadrul Conferinței Naționale „România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control”, organizată de Antena 3 CNN, unde experți din domeniul medical și reprezentanți ai autorităților au analizat soluțiile urgente pentru limitarea răspândirii bolilor.

Prevenția, pilon strategic pentru sistemul de sănătate

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Larisa Mezinu-Bălan, a subliniat că prevenția trebuie să devină o investiție majoră pentru sistemul medical românesc:

„Atunci când vorbim de prevenție, fără tăgadă, prevenția rămâne această investiție strategică pentru sistemul de sănătate. Iar noi, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, deși macazul l-am făcut ceva mai târziu, pe undeva prin anii 2023–2024, ne-am orientat către prevenție, punând astfel de servicii în centrul sistemului, pentru că, istoric, știm cu toții, am decontat facturi pentru servicii de tip curativ, pentru tratamente, dar iată că prevenția, până la urmă, e pilonul care atrage atenția, iar asiguratorul social de sănătate face acest lucru, investește în servicii de tip preventiv.”

Acces mai ușor la vaccinare, prin compensare directă în farmacii

Un pas important făcut de CNAS în ultimii ani este introducerea unui mecanism de compensare directă a vaccinurilor în farmacii, menit să faciliteze accesul populației la imunizare.

„Sperăm că am contribuit prin acest mecanism să îmbunătățim cumva accesul”, a declarat vicepreședintele CNAS.

Totodată, aceasta a precizat că inocularea propriu-zisă a vaccinurilor nu este decontată de CNAS, ci este finanțată prin programele Ministerului Sănătății:

„Nici în prezent inocularea la medicina de familie sau la alt medic specialist din ambulatoriu de specialitate nu o face Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acești bani vin din altă parte, din programele pe care le derulează Ministerul Sănătății prin intermediul direcțiilor de sănătate publică. Ce am reușit noi să facem a fost ca, pe mandatul domnului profesor Rafila, atunci ministru al Sănătății, să venim cu acest mecanism de facilitare a accesului la compensare directă în farmacie”.

Specialiștii avertizează: fără prevenție, presiunea pe spitale va continua să crească

Medicii și experții în sănătate publică avertizează că, fără investiții consistente în prevenție și campanii eficiente de informare, România riscă să se confrunte cu valuri repetate de epidemii, care vor suprasolicita spitalele și vor crește costurile sistemului sanitar.