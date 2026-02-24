De ce a ajuns România pe primul loc în Europa la rujeolă și ce soluții propun medicii

România se confruntă cu o criză sanitară majoră, în condițiile în care numărul cazurilor de rujeolă a atins cote record la nivel european, iar actualul sezon gripal este mult peste media ultimilor ani. Specialiștii avertizează că scăderea alarmantă a ratelor de vaccinare și valul de dezinformare pun în pericol sănătatea publică, iar soluțiile trebuie aplicate urgent.

România, pe primul loc în Europa la rujeolă. Specialiștii trag un semnal de alarmă: vaccinarea, cea mai eficientă armă împotriva bolilor transmisibile

România ocupă primul loc în Europa în privința numărului de îmbolnăviri de rujeolă, într-un context sanitar tot mai îngrijorător. În paralel, sezonul gripal actual este considerat alarmant, cu un număr de cazuri mult peste media ultimilor cinci ani. Creșterea incidenței bolilor transmisibile este strâns legată de scăderea ratelor de vaccinare și de răspândirea dezinformării, devenind una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică.

Tema a fost dezbătută în cadrul Conferinței Naționale „România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control”, organizată de Antena 3 CNN, unde decidenți și specialiști din domeniul medical au analizat cauzele și soluțiile acestei crize.

„Principala cauză a ratelor scăzute de vaccinare este dezinformarea. Desigur, mai sunt și altele care ar trebui adresate prin niște politici intervenționale, pe care cred că le vom explora în cadrul unor forumuri public-private necesare pentru a crește încrederea populației în vaccinuri, reducerea ezitării la vaccinare, pentru că acestea sunt cele mai eficace și cost-eficace intervenții medicale care, de-a lungul ultimilor zeci de ani, au salvat sute de milioane de vieți”, a declarat Gabriel Dină, Director Regional Pfizer – Country Manager România și Bulgaria.

Acesta a transmis și un mesaj clar pentru părinții care aleg să nu își vaccineze copiii: „Să aibă încredere în medicii lor, să ceară informații și să se informeze înainte de a lua o decizie”.

Rata vaccinării, sub pragul critic recomandat de OMS

Datele actuale arată că rata vaccinării împotriva rujeolei a scăzut sub 50% în România, deși Organizația Mondială a Sănătății recomandă un nivel minim de 95% pentru a asigura protecția colectivă. De asemenea, se înregistrează niveluri extrem de reduse și în cazul vaccinurilor împotriva difteriei, tetanosului și pertussisului, boli grave, dar prevenibile.

„Acestea sunt doar unele dintre cauzele bolilor infecțioase transmisibile, dar prevenibile prin vaccinare. Probabil că primul pilon este cel de acces, de a asigura un sistem funcțional de imunizare, al programului național de imunizare a copiilor și apoi considerarea introducerii în sistemul de compensare, introdus în 2023, a unor noi vaccinuri, pentru că acesta a fost un pas foarte important. În trecut se considera că vaccinurile sunt importante doar pentru copii, doar că trebuie să ținem cont că, odată cu îmbătrânirea, sistemul imunitar scade ca funcție și atunci avem nevoie, chiar și la vârsta adultă și la vârste înaintate, de vaccinare. Amintesc aici un virus pentru care a apărut un vaccin nou, relativ recent, virusul respiratoriu sincițial, care dă unele dintre cele mai grave forme de pneumonie la sugar și la copiii de vârstă mică, toți trecând prin infectare până la vârsta de 2 ani, dar și la persoanele adulte vârstnice cu comorbidități.”

Soluții propuse: stimulente pentru medici și monitorizarea strictă a vaccinării

Pe lângă îmbunătățirea accesului la vaccinuri, specialiștii propun introducerea unor măsuri suplimentare pentru creșterea ratelor de imunizare.

„Pe de altă parte, ce s-ar mai putea face? Luarea în considerare, precum în alte sisteme, a acordării de stimulente pentru medicii de familie. Responsabilizarea clară pe rate de vaccinare individuală, urmărirea acestor rate la nivel județean și luarea de măsuri atunci când ele se impun”, a concluzionat Gabriel Dină.