Industria tutunului încălzit explodează în România: peste 1 miliard de dolari investiți și exporturi pe 5 continente

Sectorul tutunului încălzit explodează în România: investiții de peste 1 miliard de dolari și exporturi în 50 de țări

Sectorul tutunului încălzit înregistrează o creștere accelerată în România, alimentată de investiții masive și inovație tehnologică. Roxana Pîntea, director External Affairs la Philip Morris România, a declarat în cadrul conferinței „Steps For Tomorrow - Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții”, un eveniment organizat de Antena 3 CNN, că, în peste 30 de ani de activitate pe piața locală, compania a investit peste un miliard de dolari, transformând fabrica din Otopeni într-un hub global de producție și export.

Investiții strategice de peste un miliard de dolari în România

„În cei peste 30 de ani de prezență în România, am investit peste un miliard de dolari. Am început cu un greenfield în Otopeni, în 1998, iar în 2017, inovația, despre care discutam și în conferință, a dus la investiții care au creat un cadru pentru competitivitate.”

Potrivit Roxanei Pîntea, un punct de cotitură major l-a reprezentat tranziția către produsele fără fum, care a permis companiei să aloce 730 de milioane de dolari pentru retehnologizarea completă a fabricii din Otopeni.

„Inovația viitorului fără fum, respectiv produsele din tutun încălzit, ne-a permis o investiție de 730 de milioane de dolari în retehnologizarea fabricii din Otopeni. Vorbim despre utilaje noi, un proces de producție total diferit față de produsele clasice și un produs pe care am fost capabili să-l exportăm în peste 50 de țări, pe cinci continente.”

România, hub global pentru producția de tutun încălzit

Astăzi, peste 90% din producția fabricii din Otopeni este destinată exportului, o parte semnificativă fiind livrată către Japonia.

„Peste 90% din producția noastră merge la export și vorbim despre un produs finit, de mare valoare, către țări importante precum Japonia. 40% din producția noastră merge către piața japoneză, cu o contribuție semnificativă la balanța comercială a României.”

România devine astfel un jucător-cheie în rețeaua globală a Philip Morris International, alături de unitățile din Italia și Grecia, cele trei fabrici acoperind 75% din producția globală de tutun încălzit.

O industrie în plină expansiune

„Este un sector care a crescut an de an într-o manieră explozivă. Nu suntem singurii care exportăm, dar am început de la o sumă de 20–30 de milioane de dolari și am ajuns la peste un miliard de dolari în 2024. Este o industrie care a demonstrat că se poate reinventa, că poate investi în inovație, că poate realiza un produs bazat pe știință și că poate face din România și din Uniunea Europeană un producător relevant la nivel global.”