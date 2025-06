Țara lui Mai Bine: proiectul care aduce împreună producători și restaurante

Lelia Mancaș, Director Marketing, Comunicare și CSR, Edenred România: ”A apărut pentru că am identificat nevoia aceasta de conexiune între restaurante şi productorii locali, din mai multe motive, odată pe partea producătorilor locali am identificat nevoia de extindere a pieţei de desfacere, iar pe partea restaurantelor, am identificat nevoia aceasta de a avea cât mai multe produse locale cu care să prepare mâncarea pe care o servesc în restaurante.”

Proiectul va fi extins în întreaga ţară, iar platforma dedicată va reprezenta un punct de conexiune între producători şi restaurante.

Lelia Mancaș, Director Marketing, Comunicare și CSR, Edenred România: ”Invităm toți producătorii români să intre în platformă, să îşi listeze acolo produsele pe care le au în funcţie de cantitate, sezonalitate, tip de produs, iar restaurantele de asemenea, pot intra și să pună informaţiile despre ce produse au nevoie.”

Potrivit Barometrului FOOD 2024, realizat de Edenred în 22 de țări, inclusiv în România, 70% dintre restaurantele românești au schimbat deja furnizorii pentru a oferi preparate mai sănătoase și produse locale. În același timp, 53% dintre proprietarii de restaurante spun că pregătirea meselor sănătoase este mai dificilă, dar recunosc că cererea clienților pentru ingrediente locale și naturale este în creștere.

Radu Dumitrescu, CEO & Founder Stadio Hospitality Concepts, membru Board HORA: ”Nevoia restaurantelor este de constanţă, de consecvenţă, de produse bune, produse sănătoase.”

Proiectul îşi propune, de asemenea, să ridice valoarea produselor locale și să ofere producătorilor oportunitatea de a-și extinde piața de desfacere.

Alin Silveanu, Producător ,,Ţara lui mai bine”: ”O salată taiată ajunge undeva între 6 şi 36 de ore într-o farfurie, ceea ce noi tăiem astăzi mâine cel mai târziu ar trebui sa fie în farfurie.”

Și sunt 350 de comenzi pe zi de la consumatori. Sunt locații care au și 50 de repere pe factură…iar cea mai mare greutate e alegerea. Clienţii nu vor cantităţi mari, ci puţin dintr-o varietate mare. De aceea noua platformă va fi utilă pentru întâlnirea cererii cu oferta.

Radu Dumitrescu, CEO & Founder Stadio Hospitality Concepts, membru Board HORA: ”Această platformă o să ne faciliteze accesul către niște producători la care nu avem acces în momentul acesta, unii dintre ei sunt mici, unii dintre ei sunt în afara Bucureștiului și nu îi cunoaștem.”

„Țara lui Mai Bine” nu este o metaforă. Este o realitate construită pas cu pas – cu oameni, cu legume de grădină, cu rețete locale și cu respect pentru munca cinstită.

Platforma care pune față în față fermierii români și bucătarii care cred în gustul local.

Producătorii și restaurantele pot accesa platforma www.taraluimaibine.ro .

70% dintre restaurantele din România aleg deja ingrediente locale. Acum pot alege și partenerii potriviți.

Proiectul își propune să aducă ingredientele cultivate în România pe cât mai multe mese.

.