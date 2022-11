Transelectrica: Până în 2030, România trebuie să ajungă la o capacitate de intercontectare la 6000 MW

Oficialul Transelectrica a prezentat planurile de investiții și finanțările pentru parcuri fotovoltaice, eoliene

"Planul de investiții a fost aprobat, în urmă cu două săptămâni, de către ANRE. Validarea programului este de 7,1 miliarde de lei. Din acest plan, avem proiecte care au fost aprobate, am semnat contracte de finanțare pe fondul de modernizare cu 100% finanțare europeană. Sunt 9 proiecte și ne vor ajuta să putem să ne atingem țintele, să răspundem pentru noile parcuri fotovoltaice, eoliene și noile capacități și de producere, cât și de a oferi securitate, siguranță și a putea răspunde și obligațiilor pe care le avem, ca până în 2030 să ajungem cu capacitatea de intercontectare la 6000 MW.

În momentul de față vom finaliza la finalul acestui an, pentru a răspunde nevoilor din Dobrogea, linia Cernavodă-Stâlpu, o linie de 400 kV, care va intra în stația Stâlpu. Va fi finalizată, sperăm, în anul 2024. În momentul de față e la nivel de 220 kV.

Vom finaliza Smârdan-Gutinaș, o linie care pleacă pe zona Moldova, și vom finaliza anul viitor Porțile de Fier-Anina-Reșița, în zona Banat, pentru a pregăti închiderea inelului de 400, de care se vorbea încă înainte de 1989. De data asta nu mai este o poveste, este o realitate. Vom începe finalizarea acestui inel încă de anul viitor, banii îi avem deja.

Gutinaș-Smâdran, zona de nord, cu două stații. Valoarea proiectului 101 milioane de euro. Și, pentru a închide inelul de 400 în zona Banatului, care are și potențial în zona de wind, vom construi linia de la Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad. Vom mări capacitatea de interconectare cu 600 MW pentru că vom finaliza stația de la Reșița și linia va deveni operabilă, între Reșița și Panciu.

Pentru zona Dobrogea avem linie 400 de la Stâlpu la Teleajen, est-vest, pentru a face evacuarea iar anul viitor începem proiectarea unei linii care să traverseze munții de la Stâlpu către Brașov pentru Ardeal.

Avem linie dublu circuit de la Constanța la Medgidia sud. Având în vedere că sunt multe provocări în zona Dobrogea, capacitățile sunt foarte mari. În zona de wind România are instalat 3.014 MW. Perioada de congestie este de două, maxim trei săptămâni pe an. În rest, media este de 700 MW pe an, injectați în sistem", explică acesta.

După instalarea capacităților în zona de offshore, randamentul va fi mult mai mare.

"În momentul în care se vor instala capacități în zona de offshore, randamentul este mult mai mare. Dacă ne gândim să se vor instala capacități undeva la 3.000 MW, trebuie să luăm în considerare că trebuie să facem încă o evacuare undeva la 1.500 MW, în permanență. În condițiile în care vom avea o interconectare și cu Georgia, Azerbaidjan, cu un cablu în curent continuu, deja am pus în buget pe anul viitor să facem un studiu și apoi urmează să facem proiectarea pentru un cablu îân curent continuu care să meargă pe linia conductelor de gaze de la Tuzla la Podișor, și mai departe BRUA, către Europa. Dar sunt proiecte care durează. Numai pentru producerea unui cablu în curent continuu cu putere mare înseamnă circa 5 ani. Luăm în calcul și capacitățile grupurilor 3 și 4 la Cernavodă și să luăm în calcul să dezvoltăm intercontectarea cu Bulgaria pentru că și ei au perioadă de congestie similară cu a noastră", spune președintele Transelectrica.

Deși autorizațiile se eliberează repede, construirea eolienelor și a fotovoltaicelor durează mult timp.

"Avem eliberate autorizații de construire, în afară de zona de offshore, pentru vânt și solar, împreună cu cei care reprezintă od-uri, circa 7.500 MW. În acest moment avem eliberate 4 autorizații pentru 4.500 MW. În luna februarie am avut 2.800, s-au obținut foarte multe autorizații, cu toate astea constatăm că implementarea nu este la fel de rapidă sau de mare, așa cum este obținerea sau volumul de autorizații emise. În urmă cu 5 luni aveam, la nivelul țării, capacitate de producție de circa 18.308 MW iar astăzi aveam 18.637 MW. La începutul anului aveam în lucru pentru obținerea de autorizații, cereri de racordare 18.907 MW și în acest moment avem 37.378 MW cereri", precizează Gabriel Andronache.