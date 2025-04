Sindromul Trump, în varianta românească: Ponta își înregistrează hobby-ul la OSIM. Achiziție „fantomă” în bilanțurile contabile

O vilă precum cea cumpărată de firma lui Victor Ponta, în cartierul rezidențial și sportiv de lux din Niculești, județul Dâmbovița, poate fi achiziționată, conform site-ului oficial al dezvoltatorului, National Golf & Country Club, cu prețuri care încep de la 450.000 de euro plus TVA și care urcă până la 650.000 de euro plus TVA. Cu toate acestea, Ponta a declarat că societatea pe care o patronează a plătit pentru o astfel de proprietate „200 și ceva de mii de euro”. În bilanțurile contabile ale SC VP Projects Advisers SRL, compania actualului candidat independent la alegerile prezidențiale, nu se regăsesc informații cu privire la această achiziție. La rubrica „Patrimoniul regiei” este trasă linie în toate bilanțurile contabile din perioada 2021 - 2023. Iar cheltuielile efectuate în fiecare an de această companie sunt sub valoarea prețului pe care Ponta susține că firma sa l-a plătit dezvoltatorului imobiliar. Însă lucrurile merg chiar și mai departe. Aceeași firmă a lui Ponta și-a înregistrat, încă din anul 2023, la OSIM, marca „Masters Golf Tour, Masters Golf, Masters Golf Romanian”, pentru clase care vizează, pe lângă organizarea turneelor de golf, și proiectarea terenurilor de golf.

În cadrul unui interviu acordat jurnaliștilor de la G4media.ro, zilele trecute, candidatul independent la alegerile prezidențiale Victor Ponta a fost chestionat în legătură cu o proprietate imobiliară, achiziționată prin intermediul firmei sale de consultanță, proprietate care nu figurează în declarația sa de avere. Este vorba despre o vilă amplasată într-un complex rezidențial de lux, în incintă aflându-se cel mai mare teren de golf din România, din localitatea Niculești, județul Dâmbovița. Domeniul aparține unei companii controlate de omul de afaceri turc Metin Dogan.

Concret, Victor Ponta a recunoscut că a cumpărat, prin intermediul firmei sale de consultanță, SC VP Projects Advisers SRL, vila respectivă, dar arată că nu a trecut-o în declarația sa de avere, deoarece este achiziția companiei. „Firma la care sunt acționar are o casă care este închiriată. Firma mea este în declarația de avere și are absolut totul înregistrat la Administrația Financiară, inclusiv proprietatea. Este și o mașină pe firmă, deci toate sunt înregistrate legal”.

De asemenea, Ponta a precizat: „Am cumpărat casa direct de la dezvoltator. Am dat pe ea 200 și ceva de mii de euro, pe firmă. Totul s-a plătit prin bancă, din contul firmei, către dezvoltator”.

La „Patrimoniul regiei” este trasă liniuță

Așadar, casa achiziționată în complexul denumit National Golf & Country Club, din Niculești, județul Dâmbovița, ar fi fost cumpărată de firma lui Victor Ponta cu „200 și ceva de mii de euro”. Ceea ce înseamnă, în lei, un minim de 980.000 de lei.

Conform bilanțurilor contabile depuse la Ministerul Finanțelor Publice de SC VP Projects Advisers SRL, în 31 decembrie 2021, în 31 decembrie 2022 și în 31 decembrie 2023, această proprietate nu este menționată la rubrica „Patrimoniul regiei”. Mai exact, la această rubrică, în toate cele trei bilanțuri contabile amintite, este trasă o linie. Asta, cu toate că patrimoniul unei companii este alcătuit inclusiv din proprietățile imobiliare sau autoturismele aflate în proprietatea firmei.

Bilanțul contabil al SC VP Projects Advisers SRL pentru anul fiscal 2024 nu a fost încă publicat de Ministerul Finanțelor, neexistând, așadar, informații cu privire la posibilitatea ca achiziția în cauză să fi fost făcută anul trecut.

Mai departe, conform acelorași bilanțuri contabile depuse, în anul 2021, SC VP Projects Advisers SRL a declarat active imobilizate total în sumă de 102.168 de lei, adică de 20.850,61 de euro. În bilanțul contabil al aceleiași companii aferent anului fiscal 2022, firma lui Victor Ponta declara active imobilizate total de 286.278 de lei, adică de 58.426,08 euro. Iar potrivit bilanțului contabil aferent anului 2023 societatea în cauză a declarat active imobilizate total în cuantum de 853.633 de lei, adică de 174.210,81 de euro.

Se poate observa, așadar, că în niciunul dintre acești trei ani activele imobilizate total nu ating nici pe departe cele „200 și ceva de mii de euro”, cât ar fi costat vila din Niculești.

Firma a cheltuit mai puțin decât banii pe această casă

Totuși, o investiție imobiliară de o asemenea magnitudine, la care s-ar adăuga și o mașină, ar fi trebuit să se regăsească inclusiv la rubrica cheltuielilor efectuate de această companie. Numai că, potrivit bilanțului contabil aferent anului 2021, SC VP Projects Advisers SRL a efectuat cheltuieli totale de 720.335 de lei (147.007,14 euro), din care s-au achitat inclusiv salariile celor trei angajați menționați în bilanț.

În anul 2022, cheltuielile totale declarate ale firmei deținute de Victor Ponta au fost de 749.484 de lei (152.955,92 de euro), din care ar fi trebuit să fie achitate și salariile celor șapte angajați, așa cum rezultă din fișa de bilanț contabil depusă la Ministerul Finanțelor, în data de 31 decembrie 2022.

De asemenea, bilanțul contabil depus la data de 31 decembrie 2023 arată că, în acel an, SC VP Projects Advisers SRL a cheltuit în total suma de 767.836 de lei (156.701,22 de euro), din care trebuia să fi fost plătite și salariile celor cinci angajați ai companiei, conform declarației depuse.

Se poate observa, și de această dată, că toate cheltuielile efectuate în fiecare an sunt sub valoarea de „200 și ceva de mii de euro”. Cheltuielile includ, teoretic, și achizițiile făcute de companie de bunuri mobile și imobile, care devin patrimoniul societății și care, în cazul SC VP Projects Advisers SRL, a fost zero în toți acești trei ani de bilanț.

Dividende de 150.000 de euro, ridicate în 2023

În toată această perioadă contabilizată, firma lui Victor Ponta a realizat profituri totale nete de 6.412.883 de lei, adică de 1.308.751,63 de euro. Concret, profitul societății la finalul anului 2021 a fost de 2.154.637 de lei (438.721,83 de euro). Cel realizat la finalul anului 2022 a fost de 3.041.318 lei (620.677,14 euro), iar cel realizat la sfârșitul anului 2023 a fost de 1.216.928 de lei (248.352,65 de euro).

În declarația de avere pe care Victor Ponta a completat-o și depus-o în calitate de deputat în Parlamentul României, la data de 9 ianuarie 2025, acesta nu menționează nimic despre dividendele ridicate de la firma sa. De altfel, nu este făcută nicio mențiune cu privire la acest lucru nici în declarația de avere completată la data de 12 martie 2025 și depusă la Biroul Electoral Central, în calitate de candidat independent la alegerile prezidențiale.

În schimb, în declarația de avere completată la data de 9 octombrie 2024, când Victor Ponta avea calitatea de candidat pentru Camera Deputaților, acesta a menționat că a ridicat de la SC VP Projects Advisers SRL dividende de 749.475 de lei, în condițiile în care, așa cum am arătat mai sus, profitul net al companiei declarat pentru anul 2023 a fost de 1.216.928 de lei. Reiterăm, Victor Ponta este unicul asociat al acestei societăți comerciale.

Alba-neagra cu apartamentul din Dubai

În aceeași declarație de anul trecut, Ponta menționa că deține, pe persoană fizică, de această dată, un apartament în București, cumpărat în anul 2012, cu suprafața de 84,88 de metri pătrați, dar și un al doilea apartament, la Istanbul, Turcia, cumpărat în anul 2021, cu suprafața de 200 de metri pătrați.

În conturile și depozitele bancare menționate în același document, în 2024 Ponta avea economii totale de 139.474,88 de euro (84.678,41 de euro, 45.602 dolari SUA și 65.755,57 de lei).

În declarația de avere de candidat la alegerile prezidențiale, depusă la data de 12 martie 2025, economiile bancare ale lui Ponta erau cu 50.016,12 euro mai puține, având în conturi și depozite suma totală de 89.458,76 de euro (74.201 euro, 518 dolari SUA, 71.814 lei și 14,135 lire turcești).

De asemenea, în această ultimă declarație de avere, Victor Ponta a mai trecut și câteva achiziții. Spre exemplu, a menționat cumpărarea unui apartament în Dubai, Emiratele Arabe Unite, cu suprafața de 82 de metri pătrați. Numai că această achiziție a fost făcută în anul 2022, ea nefiind menționată în declarația de avere din 9 octombrie 2024. Pe lângă acest apartament, Ponta a mai menționat o colecție de ceasuri, în valoare de 20.000 de euro, dobândite în perioada 2023 - 2024, precum și un împrumut acordat Partidului Social Democrat Dâmbovița, în cuantum de 190.000 de lei, adică de 38.174,84 de euro.

Oficial, vilele se vând de la două, până la patru ori mai scump

Complexul de golf de la Niculești, Dâmbovița, în incinta căruia firma lui Victor Ponta a cumpărat respectiva vilă, este deținut de compania SC DM Sport & Energy SRL, controlată de omul de afaceri turc Metin Dogan. Compania a obținut o finanțare de 10 milioane de euro de la Garanti BBCA pentru proiectul National Golf & Country Club de la Niculești, proiect sportiv și rezidențial cu o valoare totală de 30 de milioane de euro.

Investiția în cauză se referă la un teren de golf cu 18 găuri, cu facilități anexe, restaurant piscină și o sală de evenimente. Componenta rezidențială include un complex de lux cu 172 de vile și cu 100 de apartamente. Una dintre aceste vile este cea cumpărată de firma lui Victor Ponta, SC VP Projects Advisers SRL, cu „200 și ceva de mii de euro”.

Conform site-ului oficial al National Golf & Country Club, la secțiunea imobiliare, subsecțiunea „Vile de lux”, sunt publicate și prețurile acestor imobile. Cel mai ieftin, poate fi achiziționat un astfel de imobil pentru 450.000 de euro, la care se adaugă TVA de 19%. Sunt nouă tipuri de vile.

Astfel, Vila tip 1, cu suprafața construită de 223,5 metri pătrați, se vinde cu prețul de 450.000 de euro plus TVA. Vila tip 2, cu suprafața de 251,4 metri pătrați, se vinde cu prețul de 530.000 de euro plus TVA. Vila tip 3, cu suprafața construită de 244,3 metri pătrați, se vinde cu 520.000 de euro plus TVA. Vila tip 4, cu suprafața construită de 253,3 metri pătrați, se vinde cu 530.000 de euro plus TVA. Vila tip 5, cu suprafața construită de 275,3 metri pătrați, se vinde cu 570.000 de euro plus TVA. Vila tip 6, cu suprafața construită de 283,2 metri pătrați, se vinde cu 580.000 de euro plus TVA. Vila tip 7, cu suprafața construită de 264,9 metri pătrați, se vinde cu 560.000 de euro plus TVA, Vila tip 8, cu suprafața construită de 328,1 metri pătrați, se vinde cu 650.000 de euro plus TVA. Iar Vila tip 9, cu suprafața construită de 309,3 metri pătrați, se vinde cu 620.000 de euro plus TVA.

Obsesia pentru golf a devenit business

„Jurnalul” a intrat însă și posesia unor informații la fel de spectaculoase, care au legătură cu aceeași firmă patronată de Victor Ponta și care provin din documente oficiale emise de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Conform acestor documente, la data de 14 februarie 2022, SC VP Projects Advisers SRL a înregistrat la OSIM marca „VP Project Advisers”, cu clasificare „Viena 27.05.01”, clasa 35 - „asistență în afaceri, management și servicii de publicitate, marketing și promovare”.

După care, la data de 14 noiembrie 2023, aceeași firmă a înregistrat la OSIM marca „Masters Golf Tour, Masters Golf, Masters Golf Romania”, pentru 11 clase. Este vorba despre „greble pentru golf”, „telemetre pentru golf”, „mașinuțe de golf motorizate, mașini de golf, cărucioare de golf”, „tablete de scor pentru golf”, „umbrele de golf”, „bănci pentru teren de golf”, „prosoape pentru golf”, „genți de golf, covoare de golf, mingi de golf, crose de golf, genți pentru crose de golf, articole pentru practicarea golfului, cărucioare pentru saci de golf, articole pentru gențile de golf, crose de golf tip putter, suporturi pentru mingi de golf, marcatoare pentru mingi de golf, capete pentru crose de golf, dispozitive pentru antrenamentul de golf și accesorii pentru antrenamentul de golf”.

Alte două clase aferente acestei mărci sunt „servicii pentru golf, cursuri de golf, organizarea de turnee de golf, închiriere de echipament de golf, lecții de golf și organizarea de competiții de golf” și „proiectarea de terenuri de golf”.

De asemenea, la data de 15 iulie 2024, SC VP Projects Advisers SRL a mai înregistrat, tot la OSIM, marca „ROC - Romanian Open Championship”.

Moda ascunderii proprietăților în declarația de avere, „patentată” de Daniel Constantin

Practica preluată de Victor Ponta de a achiziționa imobile pe companie nu este străină vieții politice. Fostul colaborator și partener politic al lui Ponta, ex-deputatul liberal Daniel Constantin, a folosit aceeași metodă pentru a-și ascunde proprietățile de obligația de a le menționa în declarațiile de avere.

Grupul de Investigații Politice (GIP) a dezvăluit faptul că, la 1 octombrie 2024, Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice a ANAF a comunicat că a soluționat favorabil sesizarea referitoare la vila și la mașinile de lux deținute de fostul deputat PNL Daniel Constantin. „Toate sunt achiziționate pe firme ale familiei Constantin, eludându-se astfel plata TVA, dar sunt folosite exclusiv în interes personal”, se arată într-un articol al GIP.

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice a ANAF a anunțat că îl va supune pe Daniel Constantin analizei de risc.

„În ciuda a ceea ce susține Daniel Constantin în declarațiile de avere, familia sa deține o vilă într-unul dintre cele mai luxoase complexe rezidențiale din România, în zona Pipera și trei autoturisme de lux. Toate aceste bunuri au fost achiziționate pe firmele deținute de Daniel Constantin și familia sa. Vila de 223 de metri pătrați din Pipera a costat 415.100 de euro și a fost cumpărată de firma Cameea Business Solutions deținută în totalitate de Daniel Constantin. Vila a fost achiziționată sub pretextul desfășurării activității administrative și comerciale a societății. În realitate, aceasta este folosită exclusiv ca domiciliu de familia Constantin, firma neavând în vilă decât sediul social, fără activitate. GIP a pus la dispoziția ANAF declarația dată în fața procurorilor de Scurtu Mihail, administratorul Cameea Business Solutions, și un apropiat al familiei Constantin. Potrivit acestuia «imobilul a fost și este folosit ca domiciliu pentru familia Constantin». Scurtu, care este șoferul familiei Constantin, este și unul dintre cei doi angajați ai firmei Cameea Business Solutions. Potrivit declarației date în fața procurorilor, singura activitate a societății este desfășurată de el din propria locuință sau de la sediul unui partener de afaceri al Cameea Business Solutions. Celălalt angajat al Cameea Business Solutions este, potrivit lui Scurtu, menajera familiei Constantin. Firmele familiei Constantin au achiziționat, în leasing, și trei autoturisme de lux, un Volkswagen Touareg, un Jeep Grand Cherokee și un Volkswagen Passat. Valoarea totală a acestor autoturisme depășește 110.000 de euro. Și acestea sunt folosite în interes personal de familia Constantin”, devoalează Grupul de Investigații Politice.

