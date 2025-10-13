Ireal, dar oficial. Ciorile, împușcate pentru că nu respectă legea

Fermierii din mai multe zone ale țării se plâng de mai mulți ani că sunt nevoiți să reia însămânțările acolo unde păsări protejate prin lege se hrănesc cu semințele abia puse în pământ, distrugând culturile de porumb și floarea-soarelui, însă acest lucru s-ar putea schimba în curând. Concret, graurii și ciorile de semănătură- care atacă nu doar culturile, ci și livezile și viile - vor putea fi vânate tot timpul anului, fără restricții în ceea ce privește cota, prevede un proiect de lege pus recent în dezbatere la Parlament.

Propunerea legislativă înregistrată la Senat, la finalul săptămânii trecute, vizează modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 și a fost semnată de un grup de 22 deputați, majoritatea de la PNL.

Potrivit inițiatorilor, România se confruntă anual cu pagube semnificative în agricultură cauzate de ciorile de semănătură (Corvus frugilegus) şi de grauri (Sturnus vulgaris).

„Aceste păsări, acționând în stoluri numeroase, atacă culturile de porumb, floarea-soarelui, livezile și viile, producând daune în diferite momente ale anului: primăvara consumă semințele proaspăt însămânțate sau răsadurile, vara distrug fructele și boabele în perioada de coacere, iar toamna degradează recoltele târzii”, arată grupul de parlamentari, în expunerea de motive.

În lipsa unor măsuri eficiente, mai spun aceștia, fermierii sunt nevoiți să reia însămânțările costisitoare, să suporte pierderi de producție și deprecierea valorii comerciale a recoltelor, ceea ce afectează direct veniturile și competitivitatea sectorului agricol.

„Atacurile sunt adesea imprevizibile”

Cu toate că prevederile actuale interzic doar pentru aproximativ jumătate de an vânarea celor două specii de păsări, autorii propunerii legislative consideră că celelalte șase luni în care este permisă vânătoarea nu sunt suficiente, având în vedere că atacurile stolurilor „nu respectă ritmul sezonier prevăzut de lege”.

„Reglementările actuale, bazate pe stabilirea unor perioade limitate de vânătoare și pe cote de recoltă anuale, s-au dovedit insuficiente. Stolurile de ciori și grauri nu respectă ritmul sezonier prevăzut de lege, iar atacurile sunt adesea imprevizibile și extinse pe întreaga perioadă agricolă. În plus, procedurile birocratice de obținere a derogărilor punctuale nu permit fermierilor să intervină rapid, atunci când culturile sunt amenințate”, conform expunerii de motive.

Prin urmare, inițiativa legislativă prevede modificarea Anexei nr. 1 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, astfel încât perioadele de vânătoare pentru cioara de semănătură și graur să fie „tot timpul anului”, fără „cote de recoltă”.

Potrivit prevederilor actuale, perioada de vânătoare pentru cioara de semănătură este 15 august – 31 ianuarie, iar cota de recoltă este stabilită anual de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP). În cazul graurilor, perioada de vânătoare este 15 august – 28 februarie, iar cota de recoltă, limitată la 50 de exemplare pe zi pentru un vânător.

Autorizație individuală sau colectivă

Totodată, proiectul legislativ introduce, în cazul celor două specii de păsări, o autorizaţie de vânătoare specială, individuală sau colectivă, cu valabilitate de 6 sau 12 luni, care va „permite fermierilor să acționeze rapid și legal, protejând culturile și asigurând trasabilitatea intervențiilor”, potrivit inițiatorilor.

Cei peste 20 de deputați spun că această autorizaţie specială nu este doar un instrument practic, ci garantează că orice recoltare a păsărilor se realizează în condiţii legale, monitorizate şi controlate, respectând Directivei 2009/147/CE privind protecţia păsărilor.

„Astfel, România îşi consolidează cadrul juridic, evită vulnerabilitatea la contestații şi proceduri de infringement şi creează un mecanism transparent, care oferă autorităţilor date concrete pentru raportarea aplicării derogărilor”, explică aceștia în documentul care însoțește proiectul de lege.

Efectele aplicării noilor prevederi sunt clare, consideră semnatarii: „fermierii vor avea la dispoziţie un instrument eficient pentru reducerea pagubelor, autorităţile vor dispune de un mecanism simplu de evidență şi raportare, iar mediul natural va fi protejat, întrucât controlul speciilor se realizează în limite rezonabile, fără impact asupra biodiversităţii. În plus, costurile implementării sunt minime şi se pot acoperi din taxele percepute pentru emiterea autorizaţiilor.

Deputatul Alexandru Popa a ținut să sublinieze că „nu vorbim despre un moft, ci despre o măsură necesară pentru protejarea culturilor românești și a muncii fermierilor”.

„Ciorile și graurii produc anual pagube uriașe în agricultură. Ca fermier și inginer agronom, știu foarte bine cât de greu este pentru agricultori să își protejeze culturile atunci când acești dăunători atacă în masă. Alături de colegii mei din Comisia de Agricultură, am decis să inițiez un proiect prin care vânătorii să poată acționa pe tot parcursul anului, cu o singură autorizație emisă la începutul anului”, spune deputatul Alexandru Popa, inițiatorul proiectului legislativ.

În vara anului 2023, un deputat PSD a pus pe masa senatorilor un proiect de lege similar, care propunea permiterea vânării ciorii de semănătură pe toată perioada anului, însă Guvernul nu a susținut adoptarea acestuia pe motiv că extinderea perioadei de vânătoare „nu este compatibilă cu exigențele legislației Uniunii Europene”: „Statele membre se asigură în special că speciile cărora li se aplică legislația privind vânătoarea nu sunt vânate în perioada de maturizare, nici în diferitele etape de reproducere și de dependență”. Proiectul a fost respins de Senat și a rămas blocat pe undeva, prin sertarele Camerei Deputaților.