Tandrețuri literare: 9 cărți ale lunii ianuarie

1. Atlantida și copiii lui Platon

Autor: Cătălin Partenie

Editura: Ratio et Revelatio, 2025

„Dialogurile lui Platon sunt aidoma unei lumi ce te invită să o străbați. Vom porni de la două dintre ele: Timaios și Critias, în care aflăm cum au fost alcătuite sufletul și trupul universului și cum vechea cetate a Atenei a biruit Atlantida, o mare putere ce voia să supună multe cetăți și ținuturi. Vom ajunge apoi la alte dialoguri - Phaidros, Philebos și Omul politic - care ne spun că sufletul este precum un car înaripat; că în el sunt la lucru un scrib și un pictor; și că a fost o vreme când oamenii se iveau din pământ, bătrâni, și apoi întinereau și deveneau copii. Urmărind firul unei întrebări la care toate acestea te fac să te gândești - și anume, cum te îndeamnă Platon să fii pentru a începe să filozofezi? -, ne vom întoarce, pentru un posibil răspuns, la cele două dialoguri de la care am pornit. Această carte își propune să fie un imbold pentru a călători și tu în lumea lui Platon. O lume pe care trebuie să o vezi cu ochii tăi pentru a te putea minuna de ea” (Cătălin Partenie).

Să ne minunăm, dar!

2. Summa theologica (vol. IV)

Autor: Toma din Aquino

Editura: Polirom, 2025

Traducere (din limba latină): Alexandra Băneu, Alexander Baumgarten (coord.), Daniel Coman, Lavinia Grijac, Emanuel Grosu, Vlad Ile, Florina Ion

„Modul de viață al lui Christos trebuia să fie astfel încât să convină scopului întrupării, potrivit căruia a venit în lume. Dar a venit în lume în primul rând pentru a face să fie cunoscut adevărul, după cum el însuși spune, în Ioan, 18, 37: pentru aceasta m-am născut, și pentru aceasta am venit în lume: ca să depun mărturie pentru adevăr. Și de aceea nu trebuia să se ascundă, ducând o viață solitară, ci să iasă în public, predicând public. De aceea, în Luca, 4, 42-43, le spune celor care voiau să îl rețină: fiindcă trebuie să binevestesc împărăția lui Dumnezeu și altor cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. În al doilea rând, a venit ca să îi elibereze pe oameni de păcat, potrivit cu 1 Timotei, 1, 15: Christos a venit în această lume ca să îi mântuiască pe păcătoși. Și de aceea, după cum spune «Ioan» Gură-de-Aur, chiar dacă, rămânând în același loc, Christos putea să îi atragă pe toți la el ca să îi asculte predica, totuși nu a făcut acest lucru, oferindu-ne un exemplu de a pleca și de a-i căuta pe cei pierduți, precum păstorul «găsește» oaia rătăcită, și medicul ajunge la cel bolnav. În al treilea rând, a venit ca să avem acces prin el la Dumnezeu, după cum se spune în Romani, 5, 2. Și astfel, a fost potrivit să le dea oamenilor încredere să vină la el, printr-un trai familiar cu oamenii” (40, a. 1 - Dacă Christos trebuia să ducă o viață solitară sau să trăiască printre oameni).

3. Ierburi uitate

Autoare: Mona Petre

Editura: Nemira, 2025

O colecție de căutări botanice și experimente culinare inspirate de flora spontană, cu asocieri de gusturi și tehnici de gătit din alte vremi.

„Aparent paradoxal, volumul Monei Petre se poate citi atât ca studiu de istorie culinară, cât și ca schiță pentru o Nouă Bucătărie Românească, urbană și modernă. Autoarea construiește prin acest volum o versiune autohtonă de cucina povera, reabilitând o serie de ingrediente vegetale (sălbatice sau din grădinile țărănești) pe care paradigma dogmatică și uniformizatoare a Bucătăriei Naționale (festivă, opulentă, centrată pe carne) le alungase în colțul obscur al bucătăriei de post. Volumul nu este doar o carte de rețete, ci o cercetare de arheologie culinară, prin care autoarea extrage ingrediente, instrumentar, tehnici de preparare și rețete istorice, le distilează printr-un imaginar cosmopolit de chef și le proiectează pe o scenă globală foarte actuală de New Cuisines: eclectice, oneste, minimaliste”, Monica Stroe, specialistă în antropologia alimentației.

4. Păpușarul

Autor: Erri de Luca

Editura: Curtea Veche Publishing, 2025

Traducere: Liviu Ornea

Într-o seară luminată de focul din șemineu, în timp ce citește povestea lui Pinocchio, un bărbat simte că lângă el se ivește fiul pe care nu l-a avut niciodată. Se înfiripă astfel un dialog între un tată și copilul său imaginar, căruia naratorul i se confesează, povestindu-i despre marile teme ale existenței sale: Napoli, relația cu părinții, angajamentul social și politic, nevoia de libertate și literatura. Fiul mut prinde glas și devine o prezență cât se poate de vie, materializată prin forța cuvântului și a credinței povestitorului în magia scrisului.

Concepută ca un monolog care se transformă progresiv într-o conversație reală despre parcursul și destinul naratorului, cartea lui Erri De Luca prezintă o explorare intimă a trecutului și a întrebărilor esențiale.

Erri de Luca este un scriitor, scenarist, traducător și poet italian. S-a născut la Napoli în 1950 și de la debutul său de autor din anul 1989 a scris mai mult de șaizeci de cărți traduse în peste treizeci de limbi din întreaga lume. Pentru romanele sale i-au fost decernate numeroase premii, printre care se numără Prix France Culture, Prix Laure Bataillon, Prix André Malraux și Prix Femina étranger, precum și Petrarca-Preis și Premiul Uniunii Europene pentru Literatură.

5. Jaguarul

Autoare: Ileana Popescu Bâldea

Editura: Școala Ardeleană, 2025

„Nu te mai gândi la nefericirea ta. Ți-ai confecționat-o; ai nevoie de tristețe pentru poveștile tale facile. Ești ca un burete de spălat vase îmbibat cu germeni. Da, Mona! Bacteriile sunt în creierul tău. Fă curat, psihologic vorbind, la acel nivel și nu vei mai avea nevoie de «antidoturi» pentru a trăi bine. Cea pe care o am în față este o străină. Dar m-am obișnuit și cu ea. Ai ocupat un loc vacantat prin dispariția Teodorei. Eram vulnerabil, iar tu ai luat întreaga lui formă, încât, la început, te-am confundat cu amintirile mele. Când m-am dezmeticit, se născuseră copiii. Ce puteam să fac? Am acceptat sub piele străinul confecționat de tine cu o viteză fantastică. După o vreme am înțeles că devenisem pentru totdeauna gazda altcuiva. De atunci, el și eu coabităm. Cel fals a devenit puternic, perseverent, îngropat în meserie, persuasiv, îndrăgostit de fuga de sine, agresat uneori de scrupule - dar nu atât încât să fie anihilat. Mi-e dor de mine! Detest persoana care am ajuns” (Ileana Popescu Bâldea).

6. Pastorala americană

Autor: Philip Roth

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Alexandra Coliban

Pastorala americană este o naraţiune de proporţii, unul din marile romane ale lui Philip Roth şi ale literaturii americane din secolul XX, inclus pe lista celor mai importante o sută de romane din toate timpurile, realizată în 1998 de revista Time. Personajul principal, Levov, poreclit „Suedezul”, fostă vedetă a echipelor de baseball, baschet şi fotbal american din liceu, este un tip înstărit din Newark care deţine o prosperă afacere de familie şi pare să aibă tot ce şi-ar dori un om. Viaţa lui este însă dată peste cap atunci cînd izbucnesc amplele mişcări pentru drepturi civile şi manifestaţiile de protest față de războiul din Vietnam, ce au dominat America deceniului şapte. Oraşul Newark e răvăşit de revoltele din 1967 ale populaţiei de culoare, iar fiica lui Levov Suedezul se opune activ războiului, devenind membră a unei grupări teroriste.

Philip Roth s-a născut în Newark, New Jersey, în 19 martie 1933. Al doilea copil al unui cuplu de americani din a doua generaţie, Bess şi Herman Roth, Philip Roth a crescut în marea comunitate evreiască din Weequahic, cartier la care avea să revină în scrierile lui. După absolvirea liceului Weequahic în 1950, a studiat la Bucknell University din Pennsylvania şi la University of Chicago, unde a primit o bursă pentru a-şi definitiva masterul în literatură engleză. În 1959 a publicat La revedere, Columbus - o selecţie de povestiri şi o nuvelă -, pentru care a primit National Book Award. Zece ani mai târziu, publicarea celui de-al patrulea roman al său, Complexul lui Portnoy, i-a adus lui Roth aprecierea criticii şi succesul comercial, consolidându-i poziţia printre cei mai buni scriitori tineri americani.

Roth este autorul a treizeci şi una de cărţi, printre ele numărându-se şi cele care urmăresc destinul lui Nathan Zuckerman şi pe al unui narator imaginar pe nume Philip Roth, prin care scriitorul a explorat şi a dat glas complexităţii vieţii americane în secolele XX şi XXI. Contribuţia durabilă a lui Roth la literatură a fost larg recunoscută de-a lungul vieţii sale, nu doar în America, ci şi în străinătate. A primit Pulitzer Prize, International Man Booker Prize, a fost de două ori câştigător al National Book Critics Circle Award şi National Book Award etc. Philip Roth a murit în 22 mai 2018, la vârsta de optzeci şi cinci de ani, la şase ani după ce renunţase la scris.

7. Bârlogul lui Mengele

Autor: Betina Anton

Editura: Corint, 2025

Traducere: Anca Irina Ionescu

După cel de-Al Doilea Război Mondial, Josef Mengele s-a ascuns în America de Sud timp de 34 de ani, fiind căutat de serviciile secrete israeliene și de cei porniți pe urmele naziștilor. Adăpostit în Brazilia jumătate din această perioadă, Mengele și-a creat acolo propriul paradis cu ajutorul unui mic grup de europeni expatriați, unde putea vorbi în germană cu noii prieteni, își putea păstra convingerile și putea fi cu un pas înaintea vânătorii globale de criminali de război naziști, evitând să răspundă pentru nelegiuirile sale.

Bazată pe amplele cercetări ale experimentatei jurnaliste Betina Anton, precum și pe interviuri revelatoare, scrisori și fotografii elocvente, Bârlogul lui Mengele constituie o narațiune plină de suspans, marcată nu numai de acțiunile oribile ale doctorului german, ci și de motivațiile care împing o comunitate să protejeze un om malefic.

8. Durerile-fantomă

Autoare: Mélissa Da Costa

Editura: Trei, 2025

Traducere: Liliana Urian

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton și Ambre formau un grup de prieteni foarte unit, până când viața i-a îndepărtat unul de altul. Cinci ani mai târziu, o chemare în ajutor îi va aduce iar laolaltă. Între tăceri amare și regrete, întâlnirea le va reînvia durerile-fantomă și le va zgudui certitudinile. Oare chiar trăiesc ei cu adevărat viața la care visau? O regăsire la răscruce de drumuri, care le va dovedi că pot pierde legăturile, dar nu și sentimentele... Și că niciodată nu este prea târziu pentru a-ți schimba viața și a fi fericit.

9. Viață intelectuală și artistică în primul deceniu al regimului Ceaușescu

Autor: Cristian Vasile

Editura: Humanitas, 2025

Pornind cu precădere de la documentele de arhivă emise de autorităţile ideologice care au supervizat instituţiile culturale şi de artă şi unităţile de învăţământ, autorul surprinde dinamica vieţii intelectuale şi artistice în primul deceniu al regimului Nicolae Ceauşescu, mai ales în relaţie cu strategiile puterii în domeniul cultural-ideologic. Rând pe rând, sunt analizate controversele în jurul înfiinţării Muzeului Naţional de Istorie, instrumentalizarea mişcării artistice de amatori care a precedat fenomenul „Cântarea României“, lumea teatrului şi a literaturii, precum şi sistemul educaţional.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹