Încă o apropiată a lui Kovesi, respinsă de ministrul Justiției. CSM trebuie să dea avizul pentru propunerea reprezentantului la Eurojust

Una dintre procuroarele apropiate de Laura Codruța Kovesi, apărătoare, la momente de criză, inclusiv a ex-procurorului general Augustin Lazăr, a suferit un eșec cu prilejul unei proceduri de selecție organizate la Ministerul Justiției. Este vorba despre Carmen Alexandra Lăncrănjan, care a participat la procedura de selectare a noului reprezentant al României la Eurojust.

Nu au fost selectate nici ea, nici actuala deținătoare a funcției, Daniela Buruiană, numită, în 2021, la propunerea ministrului USR-ist al Justiției, Stelian Ion. Propunerea actualului ministru PSD al Justiției, Radu Marinescu, este procuroarea DNA Emilia Ioana Lionte. Iar Secția pentru Procurori de la CSM, care, luna trecută, a avizat negativ majoritatea propunerilor pentru numirea la marile parchete, este așteptată să avizeze, săptămâna aceasta, numirea la Eurojust.

Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se reunește, mâine, într-o nouă ședință, în care membrii ei sunt chemați să mai dea un aviz pentru o propunere de numire formulată de către ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu. Este vorba despre solicitarea ministrului Justiției de acordare a avizului consultativ pentru numirea Emiliei Ioana Lionte, procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în funcția de membru național român la Eurojust, pentru un mandat de cinci ani.

Iar din acest punct de vedere, va fi interesant de văzut cum va acționa, în acest caz, Secția pentru Procurori de la CSM, având în vedere că, pe lista de candidați care și-au depus dosarele pentru această funcție, s-a aflat și una dintre „vedetele” sistemului patronat de Laura Codruța Kovesi, pe vremea când conducea DNA, dar pe care ministrul PSD al Justiției nu a selectat-o pentru numire.

Reamintim că aceeași Secție pentru Procurori de la CSM a fost solicitată, luna trecută, de către același ministru al Justiției să avizeze consultativ propunerile de numire a procurorilor-șefi la marile parchete. Iar atitudinea procurorilor din CSM a fost, cu acest prilej, mulată pe cerințele organizațiilor #rezist.

Candidatură cu ghinion

În acest context, aflăm că, pentru procedura de desemnare a membrului național al României la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), au fost depuse patru candidaturi. Este vorba despre procuroarele Daniela Buruiană, Emilia Ioana Lionte, Alexandra Maria Patraș și… celebra Alexandra Carmen Lăncrănjan.

Aceasta din urmă a făcut parte, la DNA, din echipa Laurei Codruța Kovesi. Este cunoscută în sistem sub porecla „Veverița”, iar în anul 2019, la momentul în care fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a înaintat Consiliului Superior al Magistraturii și președintelui României, de la acel moment, un raport privind revocarea lui Augustin Lazăr din funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a intervenit, prin intermediul propriului ei ONG, în procesul lui Augustin Lazăr contra Tudorel Toader, în favoarea primului.

Pe Alexandra Carmen Lăncrănjan o regăsim, de asemenea, cu semnătură, la poziția 32, în tabelul susținătorilor judecătoarei Raluca Moroșanu, întocmită de foști și actuali magistrați cu veleități #rezist, după declanșarea operațiunii „Recorder”, în luna decembrie a anului trecut.

Ei bine, la data de 31 martie 2026, toate cele patru candidate au susținut un interviu în fața comisiei de selecție conduse de ministrul Justiției, iar la 1 aprilie, Radu Marinescu a anunțat că, urmare a evaluării efectuate, Lăncrănjan nu a fost selectată.

Cine este procurorul nominalizat

Tot la data de 1 aprilie, Radu Marinescu a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că „candidatul selectat pentru funcția de membru național al Eurojust (Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală) este Emilia Ioana Lionte.

Astfel, Comisia de selecție a constatat că, dintre candidatele înscrise, Emilia Ioana Lionte întrunește toate criteriile necesare ocupării funcției de membru național al Eurojust.

Trebuie remarcat că, în luna martie a anului 2021, Ministerul Justiției o selectase pe Daniela Buruiană, procuror în cadrul DIICOT-Structura Centrală, pentru postul de membru național al României la Eurojust, ea ajungând astfel, pentru a treia oară, să fie desemnată ca reprezentant al României pentru această Agenție. A patra oară a fost, însă, cu ghinion.

Revenind la Emilia Ioana Lionte, procuroarea desemnată pentru ocuparea acestui post, aflăm că aceasta a intrat în procuratură în anul 2008, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Iar patru ani mai târziu, în anul 2012, a activat la Grefa CEDO, de la Strasbourg.

Zece ani mai târziu, în anul 2022, Emilia Ioana Lionte se înscria pentru prima dată la procedura de selecție pentru funcția de asistent al membrului național al României la Eurojust, însă atât candidatura sa, cât și cea a lui Soasers Ferreira Ifrim Corneliu au fost respinse de către ministrul Justiției de la acel moment, Cătălin Predoiu.

Drept la pașaport diplomatic

Conform portalului „JustNews”, mandatul noului membru naţional la Eurojust va începe la data de 4 mai 2026, dată de la care candidatul declarat admis trebuie să poată ocupa funcția, biroul aflându-se la Haga.

Potrivit aceleiași surse, membrul național român la Eurojust are dreptul la pașaport diplomatic şi beneficiază de drepturile salariale și de alte drepturi băneşti corespunzătoare funcţiei diplomatice al cărei stagiu corespunde vechimii deținute în magistratură, potrivit legislației de salarizare în vigoare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Drepturile salariale şi celelalte drepturi bănești se suportă din bugetul Ministerului Public, al Ministerului Justiţiei sau al Consiliului Superior al Magistraturii, după caz. Atribuţiile membrului naţional la Eurojust sunt prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2018/1727. În aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2018/1727, mandatul membrului naţional la Eurojust este de 5 ani, reînnoibil o dată.

Reprezentantul nominalizat, în urmă cu 5 ani, de USR nu a mai fost selectat

Eurojust este mecanismul UE cu rol esențial în sprijinirea și consolidarea cooperării judiciare între statele membre pentru combaterea criminalității transfrontaliere.

Așa cum am arătat mai sus, în martie 2021, Ministerul Justiției de la acel moment, Stelian Ion, de la USR, a selectat-o pe Daniela Buruiană, procuror în cadrul DIICOT - Structura Centrală, pentru postul de membru național al României la Eurojust. De altfel, fusese și pentru a treia oară la rând când Buruiană a fost desemnată pentru acest post. Prima dată a fost avizată de CSM în ianuarie 2013, apoi în septembrie 2016, iar a treia oară în primăvara anului 2021.

Ultima apariție notabilă în spațiul public a Danielei Buruiană, în calitate de reprezentantă a României la Eurojust, a avut loc la începutul acestei luni, când a participat la ceremonia organizată la Muzeul Drents din Olanda, prilejuită de recuperarea coifului de aur de la Coțofenești și a celor trei din patru brățări dacice, furate la începutul anului trecut.