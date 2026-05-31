Copilăria, sărbătorită prin muzică la Sala Radio

În mod excepțional, la acest eveniment accesul este permis copiilor de orice vârstă.

Printre piesele pe care le veți asculta, se numără: „Ofrandă copiilor lumii” – Sabin Păutza, „The Heavenly Aeroplane” – John Rutter, „Te-ai trezit, cântă!” – Alexandru Pașcanu, „Despre pace” – Irina Odăgescu Țuțuianu, „Can You Hear Me?” – Bob Chilcott, „The Cup Song” – A.P. Carter și Luiza Gerstein.

Concertul se va derula sub bagheta dirijorului Răzvan Rădos și în acompaniamentul Magdalenei Faur (pian).

Alături de Corul de Copii Radio, vor urca pe scenă o serie de invitați speciali: Corul de copii și tineret „Maestra” (dirijoare: Elena Radu), Corul de Băieți Radio (dirijor: Liviu Ofițeru), „Vocea mâinilor” – corul de copii cu deficiențe de auz al Liceului Tehnologic Special Nr. 3 (dirijoare: Marieta Negru) și Atelierul „Școala de Cor”. Îi veți aplauda, de asemenea, pe Ian Zaharia (chitară) și Bogdan Dinu (chitară bas) și pe Robert Ispășoiu (percuție).

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro - secțiunea Bilete.

