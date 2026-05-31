Cod portocaliu de furtună în Ilfov. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din case!

de Redacția Jurnalul    |    31 Mai 2026   •   16:17
ANM anunță furtună în Ilfov

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tipul cod portocaliu. Aceasta vizează mai multe zone din Ilfov. Duminică după amiaza acolo vor fi ploi torențiale, vijelii și grindină.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru județul Ilfov, valabilă duminică în intervalul orar 15:40 - 16:30.

„Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie cu rafale de 60...75 km/h, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm)”, transmit meteorologii.

Administrația Națională de Meteorologie a mai anunțat că zonele vizate sunt Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Petrăchioaia și Dascălu.

Locuitorii au primit mesaj RO-Alert. Ei au fost sfătuiți să nu iasă din case.

„Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă rugăm să respectați următoarele recomandări: Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea. Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente. Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt. Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații. În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora”, scrie în avertizarea ISU București-Ilfov.

(sursa: Mediafax)

