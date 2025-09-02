Super „Big Brother”, la Constanța, cu 1.500 de camere de monitorizare. Afacere de 7,3 milioane de euro, în plină criză bugetară

Primăria Municipiului Constanța, la conducerea căreia se află liberalul Vergil Chițac, sfidează criza bugetară și măsurile de austeritate ale Guvernului și pune la bătaie nu mai puțin de 7,3 milioane de euro pentru achiziția a 1.500 de camere video de supraveghere. Banii provin de la bugetul de stat, iar achiziția are loc după ce, în luna iulie, aceeași primărie a mai contractat o companie care să asigure mentenanța altor 580 de camere de supraveghere cumpărate la începutul anului trecut. Doar mentenanța costă, tot de la bugetul local, încă 3,8 milioane de euro.

În plină campanie de restructurări și măsuri de austeritate, Primăria Municipiului Constanța, condusă de edilul liberal Vergil Chițac, anunță, prin intermediul unei comunicări publicate în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) din data de 13 august 2025, că dorește să achiziționeze echipamente de supraveghere și stocare video.

Supravegherea vizează, conform sursei citate, obiectivele aflate în administrarea Primăriei Municipiului Constanța, pentru extinderea sistemului operațional integrat de monitorizare a serviciilor de proiectare, de asistență tehnică și a lucrărilor pentru amplasarea echipamentelor în teren.

Este vorba despre camere video de securitate, lucrări de construcții pentru instalații de securitate, despre lucrări auxiliare de telecomunicații, despre servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice și despre servicii de asistență tehnică.

Scopul respectivei achiziții este „creșterea siguranței în municipiul Constanța”, pentru „creșterea siguranței cetățenilor”.

Acord-cadru cu patru contracte subsecvente

Pentru această achiziție, instituția condusă de Vergil Chițac precizează că pune la bătaie un buget estimat inițial de 29.621.385,85 de lei fără TVA, respectiv de 35.841.876,9 lei cu TVA inclusă (7.314.668,8 euro).

Din anunțul de participare publicat cu ocazia comunicării acestei intenții, aflăm că, după atribuirea acordului-cadru, Primăria Municipiului Constanța urmează să parafeze patru contracte subsecvente. Primul contract subsecvent este estimat la 8.542.550,75 de lei fără TVA, al doilea contract subsecvent este estimat la 8.236.223,45 de lei fără TVA, al treilea contract subsecvent este estimat la 6.221.723,06 lei fără TVA, iar cel de-al patrulea contract subsecvent este estimat la 6.620.888,59 de lei fără TVA.

Acordul-cadru are o durată de patru ani și este finanțat din fonduri de la bugetul de stat. În vederea atribuirii lui, autoritatea contractantă organizează o licitație deschisă, având drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț. Prețul ofertei este evaluat la 70%, experiența profesională a personalului - la 20%, iar perioada de garanție acordată - la 10 procente. Ofertele urmează să fie deschise la data de 22 septembrie 2025, conform documentației de atribuire.

Noul sistem vine în completarea celui existent

Din caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții, aflăm că această cumpărătură urmărește „furnizarea de echipamente de supraveghere și stocare video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Constanța, în vederea extinderii sistemului operațional integrat de monitorizare ce va fi realizat în cadrul proiectului «Creșterea siguranței în Municipiul Constanța», prin furnizarea de sisteme de supraveghere video (echipamente și accesorii), furnizarea de licențe software pentru monitorizare și analiză video, furnizarea de panouri de informații pentru stâlpi pentru zonele supravegheate video, furnizarea de echipamente și lucrări de amenajare a dispeceratului și data center-ului, asigurarea interconectării sistemelor de supraveghere și realizarea proiectării, a studiilor și documentațiilor tehnice și obținerea avizelor necesare”.

Din același document mai rezultă că, în prezent, este în curs de implementare un proiect de furnizare de echipamente și realizarea infrastructurii pentru creșterea siguranței în municipiul Constanța, „prin intermediul căruia vor fi monitorizate aproximativ 580 de obiective de interes public, precum și integrarea sistemelor video rezultate și deja conectate la Dispeceratul Poliției Locale prin primul proiect”. Astfel, sistemul integrat de supraveghere și monitorizare video va asigura supraveghere perimetrală, supraveghere de ansamblu sau supraveghere de detaliu.

Ce conține acest pachet

Ei, bine, în acest contract intră achiziția a nu mai puțin de 1.500 de camere video, de șase tipuri, și 506 switch-uri de rețea de trei tipuri.

De asemenea, mai include antene omnidirecționale, un sistem local de adresare publică audio, injector de alimentare, acumulatoare Li-ION, surse de răcire, panouri solare, suporturi pentru panouri solare, cutii pentru prinderea pe stâlpi, carduri de memorie, stâlpi pentru sistemul de supraveghere, console pentru camere video, indicatoare pentru semnalizarea zonelor supravegheate video, stâlpi pentru semnalizarea zonelor supravegheate video, echipamente hardware de stocare necesare extinderii sistemului existent cu 4 TB spațiu de stocare, servere, module UPS, rack-uri, un grup electrogen, videowall-uri cu 9 monitoare și stații grafice.

Doar mentenanța supravegherii costă 3,8 milioane de euro

Interesant este că, la data de 1 iulie 2025, Primăria Municipiului Constanța a încheiat cu SC Omega Instal Security SRL un contract în valoare de 15.541.130,58 de lei fără TVA, respectiv de 18.493.954,4 lei cu TVA inclusă (3.774.274,6 euro), pentru prestarea de servicii de întreținere și gestionare a sistemelor de supraveghere video ale Primăriei Municipiului Constanța.

Asta, după ce, în luna ianuarie a anului trecut, primarul Constanței, Vergil Chițac, a semnat un alt contract pentru montarea a peste 1.000 de camere de supraveghere în municipiul Constanța. Proiectul „Creșterea siguranței în municipiul Constanța - SAFE CITY 20“ vizează implementarea unui sistem operațional integrat de monitorizare. Această inițiativă este aliniată obiectivelor strategiei Smart City și are ca principal scop creșterea siguranței cetățenilor.

În total, 1.100 de camere de supraveghere și echipamentele cu care a fost deja dotat dispeceratul de Poliție Locală monitorizează cele 580 de obiective de interes public, precum: parcuri, locuri de joacă, piațete, pasarele, zone rezidențiale, stații de autobuz și bulevarde. Firmele care au câștigat contractul sunt Dendrio Solutions SRL și Aegeria Business Consulting SRL, ambele cu sediul în București.

