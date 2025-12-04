Poliția de Frontieră luptă cu braconajul pe Dunăre cu un depozit nou de materiale confiscate, de 1,5 milioane de euro

Cinci corpuri de clădire, printre care un WC și un grajd, amplasate pe Strada Prieteniei, în apropierea punctului de trecere a frontierei cu Bulgaria, urmează a fi demolate, pentru a se construi aici un depozit în care Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu să depoziteze materialele confiscate. Proiectul va fi unul ecologist, așa cum rezultă din documentația de atribuire, și va „găzdui” plasele, bărcile și undițele braconierilor prinși la pescuit pe Dunăre. Afacerea, parafată la sfârșitul lunii noiembrie, costă Poliția de Frontieră 1,5 milioane de euro.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat, la data de 1 septembrie 2025, că intenționează să contracteze lucrări în vederea construirii unui depozit de materiale confiscate și a unei Săli pentru activități de pregătire în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu.

Conform unui anunț de participare, autoritatea contractantă arată că, în centrul acestui proiect, se află „angajamentul față de sustenabilitate, care este și piatra de temelie a inițiativei NEB (New European Bauhaus – un demers european ce îmbină sustenabilitatea, estetica și incluziunea pentru a transforma spațiile – n.red.)”. De asemenea, se precizează că „obiectul specific al proiectului este de a spori protecția mediului prin creșterea capacității de intervenție împotriva activităților ilegale care afectează biodiversitatea și ariile protejate ale Dunării”.

În documentația de atribuire se specifică și faptul că „această abordare contribuie direct la principiul NEB de a promova ecosistemele durabile, prin acțiuni conștiente de mediu. Propunerea de proiect se concentrează și pe amenajarea teritoriului și pe refacerea zonelor după etapa de execuție a construcției. Prin plantarea de arbori și arbuști și prin eliminarea construcțiilor părăsite, aflate într-o stare avansată de degradare, încercăm să atingem premisele dezvoltării biodiversității regionale”.

Procedură simplificată de selecție de oferte

Lucrările de construire a depozitului pentru materiale confiscate și a sălii de pregătire urmează a se efectua în municipiul Giurgiu, pe un teren aflat în Șoseaua Prieteniei nr. 53 A. Contractul vizează desființarea a cinci corpuri de clădire existente pe acest teren. Este vorba despre corpurile de clădire C2, C10, C11, C12 și C13.

Un al doilea obiectiv este construirea imobilului cu funcțiune de depozitare a bunurilor confiscate și a sălii pentru activitățile de pregătire. Cel de-al treilea obiectiv al proiectului se referă la amenajarea și la sistematizarea curții, iar cel de-al patrulea obiectiv vizează achiziția de dotări, echipamente și utilaje.

Pentru această afacere, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a pus la bătaie un buget estimat inițial la 7.000.480,02 lei fără TVA, respectiv la 8.470.580,83 de lei cu TVA inclusă (1.728.690 de euro), iar în vederea atribuirii contractului nu a fost organizată o licitație deschisă, ci o procedură simplificată de selecție de oferte. La această procedură au fost primite trei oferte admisibile.

În aceste condiții, la data de 17 noiembrie 2025, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a încheiat cu SC Spectzone SRL, cu SC Robsan Alexinstal Construct SRL și cu SC Newera Project Solutions SRL contractul nr. 3577342/2025, la un preț final negociat de 6.057.000 de lei fără TVA, respectiv de 7.328.970 de lei cu TVA inclusă (1.495.708,2 euro).

Bunurile confiscate vor fi ținute aici o perioadă îndelungată

Potrivit caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții de lucrări, proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din cofinanțare și din activități aferente cadrului financiar 2021 – 2027. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu precizează, în acest document, că are competență în zona a 30 de kilometri de la frontiera de stat a României spre interior, „având misiunea de a asigura supravegherea frontierei și controlul trecerii acesteia cu Republica Bulgaria pe o lungime de 442 de kilometri”.

Amintim că, începând cu ianuarie 2025, România și Bulgaria au aderat inclusiv terestru la Spațiul Schengen, astfel încât frontierele interioare nu mai există, iar punctele de trecere a frontierei, de asemenea.

Cu toate acestea, în documentația de atribuire citată se arată că spațiile folosite în prezent ca depozite pentru materialele confiscate „sunt clădiri ce se află într-o stare avansată de degradare, fapt ce poate duce și la degradarea bunurilor depozitate, ținând cont de perioada mare de depozitare”.

În ce constă lucrările

Contractul cuprinde și un capitol denumit „documentația privind imunizarea la schimbările climatice”, documentație care trebuie să respecte „metodologia de întocmire conform ghidului elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)”.

Astfel, de pe locația precizată, urmează să fie demolate mai multe corpuri de clădire. Corpul 2 este o clădire administrativă cu suprafața de 161 de metri pătrați. Un alt corp, C10, este un adăpost pentru animale (șopron deschis și acoperit), cu suprafața de 48 de metri pătrați. Va mai fi demolat și corpul de clădire C11, care este o clădire administrativă cu suprafața de 32 de metri pătrați, precum și Corpul C12, adică un grup sanitar cu suprafața de 5 metri pătrați. Aceeași soartă o va avea și Corpul C13, o altă clădire administrativă, cu suprafața de 27 de metri pătrați.

În ceea ce privește construirea spațiului de depozitare, aceasta va fi o clădire de depozitare de tip rafturi pentru paleți pentru depozitarea materialelor confiscate „provenite din activități de braconaj piscicol (undițe, plase, bărci)”. Clădirea va fi compusă din două corpuri separate prin rost structural. Noua construcție va beneficia de instalații sanitare, de alimentare cu apă rece și cu apă caldă, de instalații de stingere a incendiilor (hidranți interiori și hidranți exterior), instalație de canalizare menajeră, instalații de încălzire, instalații de ventilare și de un sistem propriu de producție a energiei electrice, compus din 26 de panouri fotovoltaice.

Prestatorii, abonați la contracte cu statul

Companiile care și-au adjudecat acest contract au mai colaborat la afaceri de acest tip cu Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Spre exemplu, SC Rosban Alexinstal Construct SRL a mai încheiat cu această instituție, la data de 19 aprilie 2021, un contract în valoare de 937.163,1 lei fără TVA, pentru reabilitarea și modernizarea sistemului termoenergetic la pavilionul administrativ din cadrul S.P.F. Orlea. Iar la data de 8 mai 2023, a mai primit un contract de 1.426.311,97 lei fără TVA, pentru reabilitarea și modernizarea sistemului termoenergetic de la pavilionul administrativ din cadrul S.P.F. Bechet.

Firma în cauză a mai derulat contracte cu Compania Națională de Investiții, Primăria Municipiului Craiova, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Primăria Ciulac, Primăria Bistreț, UM 0460 Râmnicu Vâlcea, Primăria Orașului Dăbuleni și Primăria orașului Bechet.

SC Spectzone SRL a derulat, de asemenea, un contract cu Primăria Municipiului Craiova, iar SC Newera Project Solutions SRL figurează în contracte atribuite de UM 0460 Râmnicu Vâlcea (Inspectoratul Județean de Jandarmi), de Consiliul Județean Mehedinți, de Compania Națională de Investiții sau cu Hidroelectrica.