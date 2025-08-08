Un patron de 79 de ani, cu 1 angajat, montează indicatoare rutiere de 1,5 milioane lei în București

Compania Municipală Parking București SA, una dintre entitățile Primăriei Capitalei care se ocupă de sistemul de parcările publice din oraș, a încheiat, în ultimul an și jumătate, contracte pe bandă rulantă, fără nicio licitație publică, cu o firmă patronată și administrată de un argeșean în vârstă de 79 de ani. Obiectul acestor contracte este, pe de o parte, cumpărarea de la această firmă de stâlpi și indicatoare rutiere, după care, tot fără licitație, între cele două părți au fost încheiate contracte separate de montare a acestor stâlpi și indicatoare rutiere.

Este vorba despre societatea comercială SC HNN Concret Build SRL, cu sediul în comuna Uda, județul Argeș, care, potrivit datelor furnizate de SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), a derulat, în perioada 2024 - 2025, un număr de cinci contracte de achiziție publică prin încredințare directă.

Ultimul astfel de contract are valoarea de 800.000 de lei fără TVA, adică de 952.000 de lei cu TVA inclusă, calculată la o cotă de 19%, parafat la data de 9 iulie 2025 și care vizează instalarea de indicatoare rutiere puse la dispoziție de autoritatea contractantă, montajul acestora și fixarea pe amplasamentele indicate. În anunțul de atribuire se precizează că instalarea și montajul se vor realiza cu respectarea normelor tehnice și a reglementărilor legale privind semnalizarea rutieră.

Concret, în baza acestui contract, SC HNN Concret Build SRL trebuie să instaleze 3.000 de indicatoare rutiere, operațiunile costând bugetul Companiei Municipale Parking București SA suma de 300.000 de lei fără TVA.

Materia primă, furnizată de aceeași societate, dar anterior

De asemenea, în contract mai sunt vizate și servicii de instalare de stâlpi pentru indicatoare. Lucrările constau în instalarea stâlpilor metalici pentru indicatoarele rutiere și sunt, de asemenea, puși la dispoziția executantului de către autoritatea contractantă și se referă la săpătura, montajul, fixarea în beton, alinierea și stabilizarea stâlpilor în amplasamentele indicate. Este vorba despre 200 de astfel de operațiuni, în valoare totală de 500.000 de lei fără TVA.

Ei, bine, stâlpii și indicatoarele puse la dispoziția SC HNN Concret Build SRL de către autoritatea contractantă au fost, în prealabil, vânduți de aceeași firmă. Astfel, la 28 aprilie 2025, această companie a primit de la entitatea municipalității un contract de 139.200 de lei fără TVA, respectiv de 165.648 de lei cu tot cu TVA, pentru furnizarea a 600 de indicatoare rutiere de informare, cu dimensiunile de 650 X 850 de milimetri, confecționate din tablă galvanizată de 1 milimetru, cu colțuri rotunjite, vopsite în câmp electrostatic și prevăzute cu folie reflectorizantă Clasa 1. Asta, după ce, la 27 februarie 2025, aceeași firmă a mai primit de la aceeași entitate publică un contract de 116.000 de lei fără TVA (138.040 de lei cu TVA inclusă) pentru furnizarea altor 500 de indicatoare dreptunghiulare, cu aceleași dimensiuni, iar la data de 6 februarie, alt contract, de 9.292 de lei cu TVA, având ca obiect livrarea a 20 de indicatoare cu dimensiunea de 1.200 X 800 milimetri.Nu în ultimul rând, mai există un contract, parafat în anul 2024, în valoare de 139.200 de lei fără TVA, care vizează furnizarea a încă 600 de indicatoare rutiere.

S-a numit administrator pe o perioadă de 99 de ani

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC HNN Concret Build SRL a fost înființată în data de 10 ianuarie 2019, în comuna Uda, satul Dealul Bisericii, județul Argeș, având ca obiect de activitate „lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Asociatul unic și administratorul societății este un anume Florea Epure, născut la data de 16 mai 1946. La data de 4 decembrie 2021, patronul s-a numit pe sine însuși administrator al firmei cu un mandat de 50 de ani. După care, la 4 decembrie 2023, a decis să revoce decizia din 2021 și să adopte alta, prin care s-a numit tot pe sine însuși în funcția de administrator, dar, de această dată, pentru un mandat cu perioada de 99 de ani. Astfel, aflat la vârsta de 79 de ani, administratorul firmei care vinde stâlpi și indicatoare către Compania Municipală Parking București SA, după care le mai și instalează, își va încheia mandatul peste 97 de ani.

De la parcări, la Bălăceanca

Nu doar compania de parcări din București a apelat, anul acesta, fără să organizeze vreo licitație, la serviciile firmei lui Florea Epure. O altă instituție publică este chiar Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. La data de 4 iulie 2025, această unitate medicală a semnat cu SC HNN Concret Build SRL un contract în valoare de 209.750 de lei fără TVA (249.602,5 lei cu TVA inclusă, pentru furnizarea de diferite tipuri de mobilă.

Mai exact, a cumpărat de la această firmă zece dulapuri din pal alb cu dimensiunile 200 X 600 X 400 de milimetri, cinci dulapuri din pal alb cu dimensiunile de 2.000 X 500 X 500 de milimetri, 66 de noptiere multifuncționale cu semifuncțională cu sertar și suport pentru servitul mesei și 30 de dulapuri din pal alb cu dimensiunile de 2.100 X 900 X 500 de milimetri.

Firma, bună la toate. Deszăpezește, curăță șanțuri, construiește piste pentru bicicliști și locuri de joacă

Începând cu anul 2022, această companie a derulat contracte pe bandă rulantă, în special pentru servicii de deszăpezire, de închiriere de utilaje pentru deszăpezire, amenajare piste pentru biciclete, întreținerea șanțurilor și acostamentelor și amenajarea unui parc cu loc de joacă și parcare cu Primăria Orașului Ștefănești, cu Primăria Comunei Bucov, cu Primăria Comunei Cocu, cu Primăria Comunei Budeasa, cu Primăria Comunei Priboieni și cu Primăria Comunei Călinești, la care se adaugă cele cu Compania Municipală Parking București SA și Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca, în valoare totală de 4.916.506,4 lei fără TVA (5.850.642,62 de lei cu TVA inclusă). Toate aceste contracte, cu excepția unuia singur, care a fost încheiat prin procedură simplificată de selecție de oferte, au fost parafate prin încredințare directă.

SC HNN Concret Build SRL a înregistrat, din 2019 până în 2024, o cifră totală de afaceri de 3.356.938 de lei, a realizat venituri totale de 3.647.432 de lei, a cheltuit în total 2.612.995 de lei și a realizat un profit net total de 1.019.911 lei. Dacă în 2022, compania a funcționat cu 5 salariați, în 2023 numărul acestora a scăzut la doi, pentru ca, anul trecut, să mai existe doar unul singur, potrivit bilanțurilor contabile depuse la Ministerul Finanțelor.