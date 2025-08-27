În plină criză bugetară, primăria condusă de Emil Boc se dotează cu o toaletă publică, pentru care plătește 67.500 de euro

Produsul va fi instalat într-o locație pe care cumpărătorul o va comunica vânzătorului, nefiind trecută în caietul de sarcini. WC-ul de lux va putea fi utilizat, așa cum rezultă din documentația de atribuire, contra cost, serviciile furnizate putând fi achitate fie cu monezi, fie cu cardul bancar, fie cu alte sisteme de plată electronică, întrucât sistemul de încasare de tip contactless este prevăzut inclusiv cu tastatură. Această achiziție este făcută în plină criză bugetară și reprezintă o continuare a altor cumpărături similare făcute de aceeași primărie, de la aceeași firmă, în 2021 și în 2023.

La data de 29 mai 2025, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, la conducerea căreia se află celebrul edil liberal Emil Boc, a decis să anunțe prin publicarea în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) a faptului că intenționează să facă o achiziție publică în vederea cumpărării unei toalete publice automate, racordabilă la utilități, care să poată fi folosită inclusiv de către persoanele cu dizabilități.

Pentru cumpărarea acestei toatele, autoritatea contractantă a organizat o procedură simplificată de selecție de oferte, punând la bătaie un buget maxim estimat la 273.109 lei fără TVA, respectiv la 330.461,89 de lei cu TVA inclusă.

La această procedură simplificată, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a primit o singură ofertă, pe care a și declarat-o ca fiind admisibilă, iar, la data de 13 august 2025, municipalitatea a atribuit contractul către compania bucureșteană SC Comex Rom SRL, pentru un preț final negociat la 273.000 de lei fără TVA, respectiv de 330.330 de lei cu TVA inclusă. Adică, pentru această toaletă publică, Primăria condusă de Emil Boc a plătit 67.414,3 euro.

Încadrarea în mobilierul urban

În caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții se prevede că, prin proiectul „Toalete publice automate, care pot fi utilizate și de către persoanele cu dizabilități și care sunt racordabile la utilități”, se propune amplasarea în locuri cu afluență mare din municipiu a unor toalete publice moderne.

„Pentru a se încadra exigențelor unui oraș modern, european, toaletele automate vor avea un design simplu, cu tentă modernă, axată pe funcționalitate. Toaleta automată este racordabilă la rețelele de utilități (apă, canalizare și energie electrică) și este dotată cu sisteme care asigură curățarea automată a toaletei, fără a mai fi nevoie de o altă intervenție. Această toaletă publică trebuie să fie adaptată pentru a fi utilizată inclusiv de către persoanele cu dizabilități. Totodată, acestea trebuie să se încadreze ca mobilier urban și să răspundă exigențelor unui oraș modern, european. (…) Prin achiziția și montarea de toalete automate crește calitatea vieții locuitorilor din oraș, satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale și protecția mediului înconjurător”, se arată în documentul citat.

Contorizarea timpului de utilizare

Astfel, toaleta achiziționată are un design modern, de culoare gri, cu lungimea de 3,5 metri, lățimea de 2,5 metri și înălțimea de 3 metri. Fundația este din beton armat, prevăzută cu racorduri de legătură pentru o instalare simplă și rapidă la rețelele de apă și canalizare Corpul exterior monolitic este din beton armat cu fibră de sticlă, ce facilitează inspecția din exterior a spațiului tehnic unde sunt amplasate sistemele automate și rezervoarele cu materiale de consum. Exteriorul este vopsit cu vopsea acrilică pe bază de silicon de protecție.

Structura este un corp interior fabricat din panouri dure, ignifuge, antivandalism, dotată cu sistem de închidere-deschidere automat și cu o ieșire de urgență printr-o ușă glisantă care se deschide și în cazul lipsei curentului, îmbrăcată cu tablă din inox. În interior, se află instalată o oglindă din oțel inox suspendată și rezistentă la șocuri, un boiler pentru prepararea apei calde menajere, un coș de gunoi ignifug, un cârlig pentru rufe, o masă pentru înfășat bebeluși și un echipament special pentru schimbat scutece pentru copii. Cabina mai este prevăzută cu un sistem de siguranță „SOS” cu buton, cu un sistem automat pentru spălarea și dezinfectarea podelei, un sistem de drenare, sisteme electronice de siguranță pentru a preveni spălarea și curățarea toaletei înainte de ieșirea utilizatorului. Mai este, de asemenea, prevăzută cu un sistem de indicare a timpului de utilizare și de presemnalizare optică și sonoră a ultimelor minute de utilizare.

Plata cu monezi, card sau terminale mobile NFC

În documentația de atribuire se mai arată că această cabină de toaletă mai este prevăzută cu un sistem de uscare a mâinilor și cu un lavoar încastrat în perete, cu distribuire automată a apei și săpunului. Mai există un sistem de încălzire pe timp de iarnă care, în cazuri de temperaturi scăzute sub minus 15 grade Celsius, duce la evacuarea apei din instalații și ieșirea din funcțiune a toaletei, pentru prevenirea avarierii acesteia.

De asemenea, toaleta mai este prevăzută cu un sistem automat de taxare cu monezi și cu sisteme de plată cu cardul bancar de tip contactless, cât și prin intermediul terminalelor mobile NFC, care dispun de tastatură care permite validarea tranzacțiilor pentru tipurile de citire de tip contactless care este cuprinsă în costul acesteia.

Se mai arată că această toaletă publică automată va putea fi utilizată 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Însă destinația de livrare a echipamentului, care se va afla pe raza teritorială a municipiului Cluj-Napoca, urmează să fie comunicată livratorului după încheierea contractului.

Aceeași firmă a vândut WC-uri la Cluj și în 2021, și în 2023

Nu este pentru prima dată când primăria condusă de Emil Boc face astfel de achiziții. Și chiar de la același furnizor. SC Comex Rom SRL este o companie din București, al cărei asociat unic este o anume Viorica Popovici. În urmă cu doi ani, municipalitatea a anunțat că intenționează să contracteze patru toalete publice automate, care pot fi utilizate de persoanele cu dizabilități, și care să fie racordabile la rețeaua de utilități. Primăria Municipiului Cluj-Napoca a pus la bătaie pentru aceste patru toalete un buget estimat de 1.027.896 de lei fără TVA, respectiv de 1.223.196,24 de lei cu TVA inclusă. Ceea ce înseamnă că, pentru fiecare toaletă inteligentă, municipalitatea era dispusă să plătească un preț maxim de 305.799.06 lei cu TVA (62.480 de euro). Acești bani au fost asigurați din fonduri bugetare. Ulterior, la data de 5 ianuarie 2023, primăria a atribuit contactul cu numărul 11709/2023 companiei bucureștene SC Comex Rom SRL, pentru un preț final de 928.000 de lei fără TVA, respectiv de 1.104.320 de lei cu tot cu TVA (225.371,4 euro). Ceea ce înseamnă că, pentru fiecare astfel de toaletă, instituția condusă de Emil Boc a plătit 276.080 de lei cu TVA, adică 56.342,9 euro.

De altfel, și în data de 27 octombrie 2021, municipalitatea a contractat achiziția altor patru astfel de toalete inteligente, desemnând, și atunci, câștigătoare a licitației organizate aceeași companie SC Comex Rom SRL. La vremea respectivă, contractul încheiat a fost în valoare de 985.000 de lei fără TVA, respectiv de 1.172.150 de lei cu TVA inclusă, ceea ce înseamnă un preț final de 59.803,6 euro cu TVA pentru fiecare toaletă.