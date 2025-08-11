Sărbătoarea austerității, în instituțiile statului: Poliția de Frontieră își ia cămăși de 1 milion €

În timp ce Guvernul amenință cu al doilea pachet de măsuri de austeritate, în care să fie incluse și tăieri bugetare sau limitarea achizițiilor publice, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră își schimbă uniformele de serviciu. În primăvara acestui an, instituția a încheiat două acorduri-cadru, pentru o perioadă de 4 ani, în valoare de 4,6 milioane de euro cu TVA, pentru achiziția a 120.000 de cămăși și cămăși tip bluză, ca o componentă a uniformei de ceremonie. După care, până la finalul lunii iulie, să atribuie deja patru contracte subsecvente, a căror valoare se ridică la 918.000 de euro.

Costisitoare afacere a fost scoasă la „mezat” încă din primăvara anului trecut, mai exact din data de 17 aprilie 2024, când Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare, conform căruia intenționa să încheie un contract având ca obiect furnizarea de articole pentru uniformele de serviciu.

Potrivit acestui anunț, autoritatea contractantă dorea să încheie câte un acord-cadru pentru fiecare lot în parte scos la licitație, cu o durată de 48 de luni, cu un singur agent economic, „fără reluarea competiției”, constând în contractarea a 60.000 de cămăși și a încă 60.000 de cămăși tip bluză cu mâneci scurte și cu bandă de terminație.

Pentru atribuirea acestor acorduri-cadru, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a organizat o licitație deschisă, punând la bătaie un buget estimat inițial la 30.000.000 de lei fără TVA, respectiv de 35.700.000 de lei cu TVA inclusă. Mai exact, s-au alocat câte 15 milioane de lei fără TVA pentru fiecare dintre cele două loturi scoase la licitație.

Acordurile-cadru, atribuite separat

La aproape un an de la publicarea anunțului de participare, aceste acorduri-cadru au fost atribuite. Primul acord a fost parafat la data de 7 februarie 2025 și se referă la furnizarea cămășilor. Compania care și-a adjudecat acest lot se numește SC N.G.M. Company SRL, iar valoarea finală negociată pentru acest lot se ridică la 6.900.000 de lei fără TVA, respectiv la 8.211.000 de lei cu TVA inclusă.

Citește pe Antena3.ro Trupele Paraziţii şi Vama şi-au anulat concertele de la Festivalul Untold

În data de 2 aprilie 2025, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a atribuit și cel de-al doilea acord-cadru, aferent celui de-al doilea lot, care vizează cămășile timp bluză, pentru un preț final negociat de 12.000.000 de lei fără TVA, respectiv de 14.280.000 de lei cu tot cu TVA. De această dată, afacerea a fost adjudecată de societatea SC S&G Comercial SRL. În acest sens, valoarea totală a celor două acorduri cadru atribuite se ridică la 22.491.000 de lei cu tot cu TVA (4.590.000 de euro).

Deja s-au cheltuit 918.000 de euro

La scurt timp după parafarea acordurilor-cadru, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a demarat încheierea primelor acorduri subsecvente. În acest sens, la data de 10 aprilie 2025 a fost încheiat primul contract subsecvent aferent primului lot, pentru 1.265.000 de lei fără TVA. Pentru ca la data de 15 mai 2025 să fie atribuit și primul contract subsecvent aferent celui de-al doilea lot, pentru 2.200.000 de lei fără TVA.

După care, la data de 30 iulie 2025, a fost încheiat cel de-al doilea contract subsecvent aferent primului lot, pentru un preț de 115.000 de lei fără TVA. Cel mai recent contract subsecvent este aferent lotului al doilea și a fost atribut, la data de 31 iulie 2025, pentru 200.000 de lei fără TVA.

În total, valoarea celor patru contracte subsecvente atribuite până în acest moment se ridică la suma de 3.780.000 de lei fără TVA, adică la 4.498.200 de lei cu TVA inclusă (918.000 de euro).

Condiții obligatorii

Din caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții „textile”, aflăm că „având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră intenționează să încheie un acord-cadru de furnizare pentru achiziția de cămăși și cămăși bluză, care fac parte din uniforma de reprezentare și de ceremonial, pentru o perioadă de 48 de luni, pentru înlocuirea articolelor din componența actualelor uniforme”.

Autoritatea contractantă mai arată că prin achiziția articolelor de îmbrăcăminte din compunerea uniformei „se urmărește înlocuirea actualei uniforme cu noul model, utilizarea unor materiale de cea mai înaltă calitate în corelare cu misiunile pe care le desfășoară și, totodată, asigurarea unei uniforme complete pentru toți polițiștii de frontieră.

Drept criterii impuse pentru aceste articole de vestimentație, toate cămășile trebuiau să fie confecționate din țesătură de bumbac 100%, alb. De asemenea, produsele trebuie să fie acoperite de o garanție pentru o perioadă de minimum 12 luni de la livrare, pentru purtare fără defecte, iar termenul de livrare este de patru luni de la data semnării fiecărui contract subsecvent.

Cine sunt furnizorii

SC N.G.M. Company SRL, una dintre cele două firma care și-au adjudecat loturile scoase la licitație de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, este deținută, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, de omul de afaceri Neculai Grigore, din Năvodari. Această firmă a mai livrat, anul acesta, astfel de echipamente și către alte instituții ale statului. Este vorba despre articole de echipament din componența uniformei de oraș pentru Unitatea de Logistică a Poliției Penitenciare, despre uniforme și articole de echipament militar pentru SRI (UM 0929 București), despre costume tip salopetă de iarnă și haine vătuite pentru Complexul Energetic Oltenia, despre uniforme pentru inspectorii Direcției Generale Antifraudă din ANAF, despre uniforme de serviciu și echipamente de protecție pentru Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, despre uniforme pentru Unitatea Militară UM 0144, precum și despre uniforme pentru MApN, Complexul Energetic Valea Jiului sau pentru UM 0663 Drăgășani - Școala Militară de subofițeri de Jandarmi.

Cea de-a doua companie participantă la acest contract, SC S&G Comercial SRL, este deținută de bucureștenii Gheorghe Pena și Silviu Constantin Drăgușin și anul acesta a mai vândut Poliției de Frontieră șepcuțe pentru uniforme.

Se mai cumpără drone și un snowmobil

Poliția de Frontieră nu se oprește doar la uniforme, când este vorba să facă achiziții la vreme de criză bugetară. Acest lucru poate fi sesizat și din faptul că, la data de 24 iulie 2025, această instituție a scos la licitație un alt contract, având ca obiect achiziția de dispozitive de zbor fără pilot cu posibilitatea de înregistrare pe timp de noapte și de zi și de transmitere la distanță.

Este vorba despre o cantitate cuprinsă între 12 și 112 astfel de dispozitive, a căror valoare estimată se situează între 1.915.966,32 de lei fără TVA și 17.882.352,32 de lei cu TVA. Contractul va fi încheiat pentru doi ani, iar ofertele urmează să fie deschise la data de 1 septembrie 2025.

Tot la data de 1 septembrie 2025 urmează să fie deschise ofertele și pentru un alt contract scos la licitație în 25 iulie 2025. Este vorba despre o achiziție privind furnizarea unui autovehicul pentru deplasare pe zăpadă (snowmobil), pentru care Poliția de Frontieră pune la bătaie un buget estimat inițial la 1.982.834 de lei fără TVA.