Curtea Constituțională ține la „sertar”, chiar și de cinci ani, sesizări ale Avocatului Poporului împotriva Ordonanțelor de Urgență ale Guvernului

Avocatul Poporului, care a contestat Ordonanța de Urgență privind măsuri pentru programele SAFE și PNRR de către Guvernul Bolojan, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, a declarat că nu știe în cât timp Curtea Constituțională va soluționa această sesizare de neconstituționalitate. Asta, deoarece, pe rolul CCR, Avocatul Poporului are înregistrate acțiuni împotriva ordonanțelor de urgență încă din anul 2021 și care nu au primit termene de soluționare nici până în prezent. Există șase astfel de dosare, din care unul din 2021. Unul din 2022, unul din 2023, unul din 2025 și două din 2026 care se află, în continuare, în fază de raport. Mai mult, tot la CCR există zece dosare privind contestațiile Avocatului Poporului în legătură cu legi adoptate de Parlament. Aceste acțiuni sunt nesoluționate și au fost înregistrate la CCR începând cu luna martie a anului 2021. În toată această perioadă, atât OUG-urile, cât și legile contestate au produs efecte juridice.

Deși a sesizat Curtea Constituțională, la începutul acestei săptămâni, cu excepție de neconstituționalitate în privința Ordonanței de Urgență nr. 38/2026, adoptată ilegal de Guvernul demis condus de Ilie Bolojan, după votul moțiunii de cenzură, Avocatul Poporului, Renate Weber, nu poate estima un termen în care judecătorii instanței de contencios constituțional urmează să soluționeze acest dosar.

Potrivit Avocatului Poporului, instituția are, în acest moment, pe rolul Curții Constituționale sesizări înaintate chiar și în urmă cu cinci ani, privind neconstituționalitatea unor Ordonanțe de Urgență ale Guvernului și care nu doar că nu au fost soluționate, ci nici măcar nu a fost stabilit un termen de judecată. Într-o declarație acordată, zilele trecute, presei centrale, Renate Weber a dezvăluit că „avem inclusiv astăzi ordonanțe atacate la Curtea Constituțională a României din 2021 care nu au termen. Adică nu-mi reproșați mie că lucrez la Cooperativa «Munca în Zadar», în condițiile în care (har Domnului!), dacă vă uitați în tot mandatul meu, câte sesizări sunt făcute la CCR, toate sunt mult mai multe decât ce au fost până la mine”. Avocatul Poporului a mai adăugat că „sunt foarte multe dosare la CCR. Vor invoca întotdeauna faptul că sunt excedați de câte solicitări primesc. Noi nu avem prioritate față de alți oameni care sesizează la CCR. Suntem tratați la rând și asta e. Eu vă descriu o realitate”.

În fază de raport, fără termen de soluționare

„Jurnalul” a identificat, în portalul oficial al cauzelor aflate în lucru la Curtea Constituțională, în prezent, nu mai puțin de șase sesizări făcute de Avocatul Poporului, în legătură cu neconstituționalitatea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului care nu au o soluție.

Ultima dintre acestea este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 38/2026, cea readoptată de Cabinetul demis Ilie Bolojan în ședința extraordinară a Executivului demis din data de 8 mai 2026, dar publicată în Monitorul Oficial al României ca fiind adoptată în data de 4 mai, în condițiile în care, la data de 5 mai a fost primit avizul negativ din partea Consiliului Legislativ, iar Executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. Ordonanța în cauză vizează operațiuni în cadrul programului SAFE, dar și alte modificări ale unor acte normative, inclusiv introducerea unor facilități fiscale pentru producătorii de vinuri. Sesizarea de neconstituționalitate a fost înregistrată la Curtea Constituțională în data de 12 mai 2026 și, până în prezent, nu a fost alocat un termen de soluționare, speța fiind transmisă spre repartizare unui judecător raportor.

Există însă la CCR și sesizarea Avocatului Poporului din data de 6 martie 2026 cu privire la neconstituționalitatea Ordonanței de Urgență nr. 7/2026 privind modificarea și completarea unor acte normative și pentru adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale. Dosarul se află încă în fază de raport și nu are alocat un termen de soluționare.

Cea mai veche contestație a unei OUG, nejudecată, datează din 2021

Mai departe, la data de 3 februarie 2026, Curtea Constituțională a înregistrat oficial o altă sesizare transmisă de Avocatul Poporului, referitoare la neconstituționalitatea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate. Acțiunea se află, de asemenea, în fază de raport și nu a primit, până la ora redactării acestui articol, un termen de soluționare.

Conform sursei citate, Avocatul Poporului a mai atacat la Curtea Constituțională și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Acțiunea face obiectul unui dosar înregistrat de CCR începând cu data de 9 martie 2023, care se află încă în fază de raport, nefiindu-i alocat un termen de soluționare după trei ani.

Însă lucrurile stau și mai rău cu o sesizare a Avocatului Poporului ce vizează neconstituționalitatea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale. Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constituțională la data de 24 martie 2022, adică în urmă cu mai bine de patru ani și o lună, însă, în prezent, dosarul se află în fază de raport, fără să aibă alocat un termen de soluționare.

Ceea ce a dezvăluit Renate Weber este cât se poate de real, deoarece la Curtea Constituțională, în data de 10 noiembrie 2021, a fost înregistrat un dosar referitor la o sesizare de neconstituționalitate înaintată de Avocatul Poporului și care vizează Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Cu o vechime de aproape cinci ani, acest dosar se află în continuare în fază de raport, fără un termen alocat pentru soluționare.

Nici legile atacate de Avocatul Poporului nu au avut altă soartă

Nu doar ordonanțele de urgență atacate de Avocatul Poporului zac cu anii la CCR, ci și proiectele de lege pe care Avocatul Poporului le-a contestat. Iar aici situația este chiar și mai gravă. Spre exemplu, la data de 1 martie 2021, Avocatul Poporului a contestat la CCR Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, Curtea a stabilit termen de soluționare pentru… 19 mai 2026.

O altă acțiune a fost înregistrată la CCR la 6 mai 2021, vizând neconstituționalitatea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Termenul de soluționare a fost stabilit abia pentru 27 mai 2026.

În data de 7 iunie 2021, Avocatul Poporului a mai contestat la CCR și Legea nr. 4/2021 privind protecția persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice. Dosarul de află în termen de raport și are termen de soluționare data de 19 mai 2026.

Lucrurile nu se opresc aici. O altă sesizare a Avocatului Poporului a fost înregistrată la CCR la 27 iulie 2023 și vizează Legea nr. 367/2010 privind dialogul social, sesizare care se află în fază de raport și fără termen de soluționare.

Tot fără termen de soluționare se află sesizarea Avocatului Poporului înregistrată în 23 ianuarie 2024 privind Legea nr. 198/2023 privind învățământul preuniversitar, dar și sesizarea din 3 iunie 2024 referitoare la neconstituționalitatea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și acțiunea Avocatului Poporului înregistrată la CCR la data de 16 decembrie 2024 vizând Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Nu a fost alocat termen de soluționare nici pentru sesizarea din 31 iulie 2025 referitoare la neconstituționalitatea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

La CCR se mai află înregistrat, încă din 24 octombrie 2025, o sesizare a Avocatului Poporului prin care a fost atacată Legea pentru modificarea articolului 425 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă. Dosarul se află încă în fază de raport și are termen de soluționare la 27 mai 2026.

Cea mai recentă acțiune a Avocatului Poporului, pentru care CCR nu a stabilit un termen de soluționare, este cea înregistrată la Curte în data de 27 noiembrie 2025 și care vizează neconstituționalitatea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Parlamentul acționează la fel de încet. În mai 2026 supune la vot aprobarea unor OUG-uri din 2016 - 2019

În timp ce Curte Constituțională întârzie, chiar și cu cinci ani, soluționarea unor sesizări privind neconstituționalitatea unor Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, Parlamentul României dă dovadă de o și mai mare lentoare. Și este vorba tot despre ordonanțe, ale căror legi de aprobare vor intra la vot final și după zece ani de la emiterea lor, timp în care și-au produs efectele juridice.

Concret, la data de 13 mai 2026, a fost aprobată lista actelor normative care se vor afla pe lista ședințelor Plenului Camerei Deputaților din datele de 18 și 20 mai 2026. Dintre cele 63 de puncte aflate pe ordinea de zi, 27 reprezintă proiecte de lege privind aprobarea unor Ordonanțe de Urgență ale Guvernului.

Halucinant este faptul că pe această listă se află proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, care a fost adoptat, în primă Cameră, la Senat, în 14 martie 2023. Iar acesta nu este un caz singular. Camera Deputaților mai are pe ordinea de zi proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, adoptat de Senat la data de 27 iunie 2018.

Un alt punct de pe ordinea de zi a acelorași două ședințe este proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 22/2019 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” SA, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii. În acest caz, legea a trecut tacit de Senat.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹









