Curtea de Conturi, contract de 8,2 milioane de euro pentru firma oficială a SRI

Regia Autonomă RASIROM RA, firma oficială deținută de Serviciul Român de Informații, a primit, la finalul lunii aprilie a anului curent, de la Curtea de Conturi a României un contract în valoare de 8,22 de milioane de euro. Afacerea vizează proiectarea unor sisteme de securitate care să interconecteze sediul autorității contractante cu sediile Jandarmeriei Române, însă detaliile achiziției sunt ținute la secret. Tocmai de aceea, Curtea de Conturi nu a organizat vreo licitație deschisă sau vreo altă procedură concurențială de selecție de oferte, alegând calea atribuirii directe, firma SRI fiind, de altfel, și singura care a venit cu o ofertă.

Curtea de Conturi a României a făcut public, prin intermediul unui anunț de atribuire urcat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), la data de 13 mai 2026, faptul că a parafat un contract de achiziție publică având ca obiect proiectarea și furnizarea sistemelor de securitate atât pentru sediul central al Curții de Conturi a României, cât și pentru conectarea la dispeceratele teritoriale ale Jandarmeriei Române.

În anunțul de atribuire citat se arată că sistemele de securitate care fac obiectul acestei achiziții sunt destinate celor 42 de obiective ale Curții de Conturi și includ sisteme de securitate ale rețelelor de tip firewall, sisteme de supraveghere video (CCTV), sisteme de detecție antiefracție, sisteme de control acces prin videointerfon și sisteme de detecție a incendiului.

Achiziția mai cuprinde, spune autoritatea contractantă, de asemenea, și infrastructura tehnică necesară instalării, conectării și funcționării în condiții optime a acestor sisteme”.

Un singur ofertant. Prețul final, egal cu bugetul estimat

Interesant este că, deși pentru această achiziție, Curtea de Conturi a României a pus la bătaie un buget estimat inițial la suma de 33.970.000 de lei fără TVA, respectiv la 41.193.700 de lei cu TVA inclusă (8.220.740 de euro), autoritatea contractantă anunță că „prin natura, destinația și modul de utilizare, aceste produse și servicii intră în domeniul de aplicare al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2017, respectiv: furnizarea de produse sensibile, pe întreg ciclul de viață, respectiv cu caracter sensibil, destinate unor scopuri de securitate”.

Așa stând lucrurile, afacerea a fost atribuită direct, fără publicarea prealabilă a unei invitații la vreo procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

La data de 28 aprilie 2026, Curtea de Conturi a atribuit, fără licitație, contractul nr. RCC471/C/2026, la exact valoarea bugetului estimat, adică de 33.970.000 de lei fără TVA, respectiv la 41.193.700 de lei cu TVA inclusă, unicului ofertant care s-a arătat interesat să participe la acest proiect. Iar acest unic ofertant a fost Regia Autonomă RASIROM R.A. adică firma oficială a Serviciului Român de Informații.

Justificări pentru achiziția directă

Curtea de Conturi justifică procedura fără licitație a acestei achiziții, explicând, într-o notă de subsol, faptul că „având în vedere demararea, începând cu luna februarie 2026, a procesului de reconfigurare a modului de asigurare a pazei și protecției obiectivelor Curții de Conturi a României, prin trecerea de la paza fizică asigurată cu efective de jandarmi la un sistem de monitorizare tehnică și intervenție, s-a impus adoptarea în regim de urgență a măsurilor necesare pentru menținerea continuității protecției instituționale a celor 42 de obiective aparținând Curții de Conturi a României”.

Se arată, din nou, că obiectul contractului îl reprezintă proiectarea, furnizarea, instalarea, integrarea și conectarea unor sisteme tehnice de securitate la dispeceratele unităților teritoriale ale Jandarmeriei Române, în vederea asigurării monitorizării permanente și a intervenției operative. „Prin natura, destinația și modul de utilizare, aceste produse și servicii intră în domeniul de aplicare al O.U.G. nr. 114/2011, în conformitate cu art. 1 alin. (1) lit. b), c) și d), întrucât vizează produse și servicii sensibile, destinate protejării unor obiective instituționale și implică cerințe specifice privind securitatea informațiilor și securitatea aprovizionării. Conform documentației de atribuire a achiziției, autoritatea contractantă a utilizat criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) din din O.U.G. nr. 114/2011”, se arată în nota citată.

Se invocă securitatea instituției

Autoritatea contractantă insistă asupra faptului că „aplicarea regimului general prevăzut de Legea nr. 98/2016 nu este adecvată obiectului contractului, întrucât desfășurarea unei proceduri concurențiale cu publicare ar presupune divulgarea unor informații privind arhitectura, configurația, amplasarea și integrarea sistemelor de securitate aferente obiectivelor Curții de Conturi a României, informații a căror diseminare neautorizată poate afecta interesele esențiale de securitate ale instituției și poate genera vulnerabilități în procesul de protecție instituțională. Totodată, implementarea acestor sisteme implică acces la informații sensibile referitoare la măsurile de securitate instituțională și la modalitatea de integrare operațională cu structurile teritoriale ale Jandarmeriei Române, informații care necesită aplicarea unor măsuri speciale de protecție pe întreg ciclul de viață al contractului”.

Motiv pentru care, în conformitate OUG nr. 114/2011, atribuirea contractului în baza dispozițiilor acestei ordonanțe „este justificată de motive obiective rezultate din caracterul sensibil al produselor și serviciilor ce fac obiectul contractului, din necesitatea protejării intereselor esențiale de securitate ale autorității contractante, precum și din obligația asigurării continuității funcționale a sistemelor de securitate instituțională”.

„Întrucât există o situație de extremă urgență determinată de împrejurări obiective, independente de voința autorității contractante, respectiv reconfigurarea, într-un termen foarte scurt, a modului de asigurare a pazei și protecției obiectivelor instituției, prin retragerea pazei fizice permanente și înlocuirea acesteia cu monitorizare tehnică și intervenție”, conchide Curtea de Conturi a României.

De la cine a cumpărat Curtea de Conturi echipamente de securitate în trecut

Cele mai recente achiziții făcute de Curtea de Conturi cu privire la echipamentele de securitate au fost parafate în anul 2020. Spre exemplu, la data de 2 octombrie 2020, instituția a semnat cu SC Rimoldo Consulting Group SRL un contract de 41.755,96 de lei fără TVA, având ca obiect furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de semnalizare și de alarmare a începutului de incendiu, a unui sistem antiefracție și a unui sistem de supraveghere video, pentru Camera de Conturi Iași.

Apoi, în datele de 13 și 11 noiembrie 2020, Curtea de Conturi a încheiat cu SC PrimeSEC Technology SRL, un alt contract, în valoare de 36.479,94 de lei fără TVA, pentru achiziția unor echipamente similare care să intre în dotarea Camerei de Conturi Giurgiu.

Ulterior, la data de 18 noiembrie 2020, aceeași instituție a încheiat două contracte cu SC Breack Systems SRL și cu SC Rimoldo Consulting Group SRL, în valoare totală de 63.385,56 de lei fără TVA, pentru dotarea cu aceleași tipuri de echipamente a Camerei de Conturi a Județului Sălaj și a Camerei de Conturi a Județului Satu Mare.