Deputatul Dan Vîlceanu și-a împrumutat mama, milionară din contracte cu statul, cu 800.000 de lei

În cea mai recentă declarație de avere completată Dan Vîlceanu, fostul ministru al Finanțelor din Guvernul Cîțu, și depusă pe site-ul Camerei Deputaților la data de 13 iunie 2024, parlamentarul în cauză susține că are două plasamente. Un prim plasament este în hârtii de valoare la Ministerul Finanțelor, cu o valoare de 378.521 de lei.

Al doilea plasament constă într-un împrumut acordat de Dan Vîlceanu în nume personal mamei sale, Elisabeta Vîlceanu, împrumut a cărui valoare este de 790.774 de lei. În această declarație de avere, fiul nu precizează niciun termen de restituire a acestui împrumut.

Elisabeta Vîlceanu, mama deputatului în cauză, este, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (OBRC), asociatul unic al companiei SC Trefo SRL din Rovinari, județul Gorj, societate pe care până în 31 mai 2023 a și administrat-o. După care patroana s-a autoconvocat și a decis să predea mandatul de administrator către o anume Mihaela Coca.

Debitoarea, profit net de 3,2 milioane de lei în 2023

Studiind bilanțul contabil depus, la data de 31 decembrie 2023, de către compania SC Trefo SRL la Ministerul Finanțelor, aflăm că respectiva companie patronată de mama deputatului Dan Vîlceanu a înregistrat, în anul fiscal anterior, o cifră de afaceri totală în cuantum de 10.931.485 de lei, iar veniturile totale încasate au fost de 12.238.456 de lei. Firma a cheltuit 8.575.146 de lei, iar profitul net realizat s-a ridicat la 3.174.732 de lei, adică de peste patru ori mai mare decât împrumutul luat de patroană de la fiul său.

Din declarația de interese completată de Dan Vîlceanu tot la data de 13 iunie 2024, înțelegem și de unde a făcut firma mamei sale acest profit sau de unde urmează să realizeze profituri și în anul fiscal în curs. Concret, parlamentarul notează că firma Trefo SRL, patronată de mama sa, Elisabeta Vîlceanu, a derulat, în anul 2024, nu mai puțin de 14 contracte cu societăți de stat, în valoare totală de 6.270.525,9 euro. Este vorba despre contracte încheiate cu Complexul Energetic Oltenia, cu Romgaz SA Mediaș, cu Electrocentrale Craiova SA și cu CET Govora Râmnicu Vâlcea.

Doar 11 din cele 14 contracte, derulate cu C.E. Oltenia

Astfel, potrivit documentului citat, SC Trefo SRL a încheiat, în anul 2023, 11 contracte cu Complexul Energetic Oltenia, contracte care se ridică la 8.204.860 de lei fără TVA, respectiv la 9.763.793,4 lei cu TVA.

Concret aceste contracte vizează furnizarea de către firma mamei lui Dan Vîlceanu de produse sau prestarea de servicii și au fost încheiate pentru o perioadă de un an, la 20 ianuarie 2023 (2.474.165 de lei fără TVA), la 13 februarie 2023 (220.561 de lei fără TVA), tot la 13 februarie 2023 (175.529 de lei fără TVA), la 24 aprilie 2023 (101.574 de lei fără TVA), la 24 mai 2024 (1.229.800 de lei fără TVA), la 26 iunie 2023 (1.239.889 de lei fără TVA), la 13 noiembrie 2023 (458.269 de lei fără TVA), la 17 octombrie 2023 (374.418 lei fără TVA), la 28 august 2023 (259.752 de lei fără TVA), la 8 februarie 2023 (909.132 de lei fără TVA) și la 21 iunie 2023 (771.380 de lei fără TVA).

În același document, Dan Vîlceanu precizează că SC Trefo SRL, firma mamei sale, a încheiat, la data de 13 martie 2023, cu Romgaz SA Mediaș, un contract, cu durata de un an, de prestări servicii, în valoare de 59.248 de lei fără TVA, respectiv de 70.505,12 lei cu tot cu TVA. De asemenea, firma în cauză a încheiat, la data de 30 mai 2023, cu Electrocentrale Craiova SA, un contract cu durata de un an, având ca obiect furnizarea de produse, în valoare de 17.327.502 lei fără TVA, respectiv de 20.619.727,38 de lei cu TVA inclusă. Nu în ultimul rând, SC Trefo SRL a mai încheiat, la data de 6 iunie 2023, cu CET Govora Râmnicu Vâlcea, un contract de un an, pentru furnizarea de produse, în valoare de 228.261 lei fără TVA, respectiv de 271.630,49 de lei cu TVA inclusă.

Creditorul a câștigat, anul trecut, puțin peste jumătate decât împrumutul acordat

Revenind la declarația de avere a deputatului Dan Vîlceanu, este interesant că, anul trecut, parlamentarul a realizat venituri care, deși sunt considerabile, sunt mai mici cu 310.099 de lei decât valoarea împrumutului acordat mamei sale, Elisabeta Vîlceanu.

Astfel, ex-liberalul notează că, în anul fiscal 2023, a încasat de la Camera Deputaților o indemnizație totală de 131.412 lei, la care se adaugă venituri din chirii în cuantum de 217.251 de lei pe an, încă 57.894 de lei pe an din dobânzi bancare și 1.739 de lei subvenție de la APIA Gorj. Adunate, aceste venituri ajung la 408.296 de lei pe an.

Soția deputatului, Daniela Ileana Vîlceanu, este profesoară la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, de unde, în anul fiscal 2023, a încasat venituri salariale totale de 72.379 de lei.

Însumate, veniturile celor doi soți ajungeau, anul trecut, la 480.675 de lei, cu 310.099 de lei mai puțin decât împrumutul de 790.774 de lei acordat în nume personal de Dan Vîlceanu mamei sale, Elisabeta Vîlceanu.

Minilatifundiar, cu proprietăți interesante primite cu titlu de donație

Controversatul parlamentar Dan Vîlceanu precizează, în aceeași declarație de avere, că are în proprietate patru terenuri intravilane, cumpărate între 2002 și 2012, în comuna Runcu, județul Gorj, cu suprafața totală de 29.040 de metri pătrați, la care se adaugă un teren intravilan primit cu titlu de donație, în 2022, în Târgu Jiu, județul Gorj, cu suprafața de 533 de metri pătrați. În total, suprafața acestor terenuri se întinde pe 29.575 de metri pătrați.

De asemenea, Vîlceanu mai notează că deține trei case de locuit și un spațiu comercial, cu suprafața totală de 2.852 de metri pătrați. Mai exact, două dintre casele de locuit, prima cu suprafața de 556 de metri pătrați, iar a doua cu suprafața de 250 de metri pătrați, au fost cumpărate în anul 2002 și se află în comuna Runcu, județul Gorj, iar a treia, cu suprafața de 157 de metri pătrați, aflată în Târgu Jiu, a fost primită cu titlu de donație în anul 2022.

Spațiul comercial care, cel mai probabil, i-a adus lui Dan Vîlceanu și veniturile din chirii menționate în declarația de avere, se află în Timișoara, are suprafața de 1.889 de metri pătrați și a fost dobândit în anul 2011, prin contract de vânzare-cumpărare.

Parlamentarul mai precizează că deține un autoturism BMW fabricat în anul 2011, iar în cele două conturi bancare arată că are economii de 23.355 de lei.

