„Dosariada”- sportul național în campania electorală. Alegerile, sub zăngănitul cătușelor

3 septembrie 2014 – DNA a început urmărirea penală împotriva deputatului PSD Viorel Hrebenciuc, în calitatea de membru în Consiliul Executiv Național al PSD, pentru folosirea funcției sau autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Este vorba despre dosarul „Giga TV – CNA”. În aceeași zi, a fost pusă sub urmărire penală și Narcisa Iorga, membru CNA, pentru instigare la abuz în serviciu. A doua zi, pe 5 septembrie 2014, a fost pusă sub urmărire penală însăși președinta CNA, Laura Georgescu, pentru abuz în serviciu, iar, la data de 8 septembrie 2014, în același dosar, a fost pus sub acuzare și Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, primarul în funcție, la acel moment, al municipiului Piatra Neamț, patronul postului Giga TV.